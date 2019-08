Dha yurt bülteni - 13

26.08.2019 16:53

Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı (YENİDEN)

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan selin ardından yeni yapılan köprünün karaya bağlantı noktası çöktü. Çökme sonucu 2 kişi yaralanırken, bir otomobil ise oluşan çukura düştü.

İlçede geçen hafta cuma ve cumartesi günü meydana gelen selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Daha önce sel sonucu 2 köprünün yıkıldığı ilçede, yeni yapılan 3'üncü köprünün de karayla bağlantı noktasında çökme meydana geldi. Çökme sonucu köprüde yürümekte olan Mehmet ve Mustafa Kavak, yaralanırken hafif ticari bir araç ise çukura düştü. Aracın içinde kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan yaralılar Mehmet ve Mustafa Kavak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yol bölgesini kapatmıştık ama maalesef vatandaşlar şeridi açarak burayı trafikte kullanmışlar" dedi.

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yeni yapılan köprünün çökme anı güvenlik kamerasına anbean yanısıdı. Görüntülerde, Mustafa Kavak ve Mehmet Kavak'ın köprü üzerinde yürüdüğü, 34 FV 5313 plakalı aracın da oluşan çukura düştüğü görülüyor.

Ölen yengesine küfrettiği için öldürülmüş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, 3 gün önce dere kenarında başının arkasından vurulmuş bulunan İlhan Karayaka'nın (21), amcasının oğlu M.C.K. (16) tarafından öldürüldüğü belirlendi. M.C.K.'nin ifadesinde Karayaka'yı annesine küfrettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kısa süre önce askerliğini yapıp, Pamukova'daki ailesinin yanına dönen İlhan Karayaka, 20 Ağustos günü kayboldu. Hakkında arama çalışması başlatılan Karayaka'nın, iki gün önce, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dua Sokak'a 500 metre uzaktalıktaki dere kenarında, cansız bedeni bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, Karayaka'nın başının arkasından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştıkları şüphesiyle Karayaka'nın amcası F.K., amca oğlu M.C.K., S.A. (19), O.T.'yi (16) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanmasının ardından Karayaka'nın M.C.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

M.C.K.'nın ifadesinde, olayı itiraf ettiği, Karayaka'nın 5 ay önce trafik kazasında ölen annesine sürekli küfür ettiği, kendisini uyarmasına rağmen bu tavrından vazgeçmediği için kuzenini yanındaki ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra olayı babası F.K'ya anlattığı ve olay yerine gidip boş kovanı alarak suç aleti tabancayı sakladığını söylediği öğrenildi.

Jandarmada ifadeleri tamamlanan öz amca F.K., amca oğlu M.C.K., S.A. ve O.T.'yi Pamukova adliyesine sevk etti.

Vanlı kadınlardan Emine Bulut cinayetine tepki

Van Ticaret Odası'na (VTSO) bağlı Kadın Girişimcileri İcra Kurulu üyesi kadınlar, Emine Bulut cinayeti hakkında basın açıklaması yaptı. Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin kınandığı açıklamada Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesi Berrin Uçar, 2002 yılında Türkiye'de öldürülen kadın sayısı 66 iken, cinayetlerin yüzde 392 oranında artarak bu rakamın 440'a ulaştığını söyledi.

VTSO'ya bağlı Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesi kadınlar, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski kocası Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesine tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesi Berrin Uçar, günümüzde sadece kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalan, şiddete uğrayan kadın sayısının giderek artığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Şiddete uğrayan kadının ne yaptığı, ne söylediği ya da nasıl giyindiği sorgulanıyor. Fiziksel, sözel ve cinsel şiddete uğrayan kadınların bunu hak edip etmedikleri tartışılıyor. Kurbanlar suçlanıyor, suçlular mağdur ilan ediliyor. Şiddet, dinsel geleneksel ön yargılarla, cinsiyet ayrımcı politikalar, yasalar ve medya eliyle sürekli meşrulaştırılıyor. Her gün onlarca kadın yaşamdan koparılıyor, yüzlercesi derin bir şiddet ortamında 'dezavantajlı birey' olarak yaşama tutunmaya çalışıyor, güvende hissetmiyor. Kadınlar hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda eşit biçimde yer almamakta, yoksulluktan en fazla etkilenen kesim olmakta ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmektedir. Birkaç gün önce eski eşi tarafından kızının gözleri önünde boğazı bıçaklanarak katledilen Emine Bulut 'ben ölmek istemiyorum', kızı ise 'anne lütfen ölme' feryadıyla yüreklerimizi dağladı. Yaşanan bu olaydan dolayı öfkeli, kızgın ve üzgünüz."

KADIN CİNAYETLERİ GİDEREK ARTIYOR

Berrin Uçar, 2002 yılında Türkiye'de öldürülen kadın sayısı 66 iken, cinayetlerin yüzde 392 oranında arttığını ve bu rakamın 440'a ulaştığını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"2019 Ocak ayında 43, Şubat ayında ise 31 kadın öldürülmüştür. Kadın sığınma evlerinin kapasitesi 2013'ten bu yana sadece 256 kişi artırıldı ve sayı 2 bin 697'ye ulaştı. Belediyelere bağlı 237 kadın sığınma evi olması gerekirken, Türkiye genelinde 3 bin 454 kişi kapasiteli toplamda 144 kadın sığınma evi olduğunu bilgisi bakanlık tarafından verilmiş bir istatistiktir. Ayrıca Türkiye'nin 2011 yılında imzacısı olduğu BM İstanbul Sözleşmesi'ne uygun olarak ve 6284 sayılı yasa çerçevesinde şiddet gören kadınlara etkin koruma sağlanmalıdır. Yasal koruma altındaki kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri, adresleri korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgilerinin, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulması gereklidir. Devlet ve siyasi iktidarlar kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak,toplumsal zihniyetin dönüşümünü sağlayacak politikalar üretmek ve bunun ödünsüz uygulanması için çalışmak, bu alanda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak durumundadır. Van Ticaret Odası Girişimci Kadınlar olarak; her daim kadınların elde ettiği kazanımlara aykırılık oluşturacak her türden yönelimin karşısında olmaya, kadın hakları ihlallerine yol açan her türlü davranışa ve tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yaşamı var edenin kadınlar olduğunun bilinciyle mücadelemizi etkin ve kararlı şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi 125'inci gününde

Bolu'da, işten çıkarılan belediye işçilerinin oturma eylemi 125'inci gününde devam etti. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylemde işçiler, işe geri dönmeyi talep etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye seçimleri öncesi adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönünde noter tasdikli taahhüt imzaladı. Ancak 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine Nisan ayında son verildi. Bunun üzerine işten çıkarılan belediye işçileri tepkilerini oturma eylemi yaparak ortaya koydu. İşçilerin oturma eylemi 125'inci gününde devam etti.

Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylemde işçiler, işe geri dönmeyi talep etti. Demokrasi Meydanı'nda süren oturma eyleminde basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, "Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamayla mağdur eden CHP'li Özcan, işten çıkardığı işçileri ikişer üçer gruplar halinde işe geri alma sözü verdiğini zaman zaman belirtmekle birlikte, işçileri işe geri almamasına sendikamız tarafından gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü sebep olarak gösterme gafletine düşmektedir. Başkan Özcan kimi kandırmaya çalışmaktadır? Kamuoyunu şaşırtmaya ne zamana kadar devam edecek, nereye kadar rol yapacak? Kur'an-ı Kerim ile Noter tasdikini bile şahsi çıkarlarına alet etmekten çekinmeyen Tanju Özcan güvenirliliğini kaybetmiştir. Sayın Özcan dik durmamakta ısrar ededursun, biz her zaman olduğu gibi dik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ise "Öz Güven-Sen olarak biz de Bolu Belediye Başkanı tarafından haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan kardeşlerimizin yanında olmayı borç biliyoruz. Bolu'daki işçilerin başına gelen elim hadiselerin bizlerin de başına gelmemesi için Bolu'daki emekçi kardeşlerimize desteğimizi göstermek adına bugün buradayız. Bolu Belediyesi önünde nöbet tutan bu arkadaşlarımızın tek amacı evlerine ekmek götürmek, insanca yaşayabilmek, çoluk çocuklarının rızıklarını kazanmaktır" diye konuştu.

Otomobil, TIR'a çarptı: aynı aileden 5 kişi yaralandı

Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Semih Över (54) yönetimndeki 31 F 6785 plakalı otomobil, Mehmet Eken (52) idaresindeki 42 M 7275 plakalı briket yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Semih Över, eşi Fatma Över (45) ile çocukları Mehmet Meriç (18), Fazıl Emir (21) ve Berke Över (13) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Över ailesinin Hatay'dan Ankara'ya gittiği öğrenlidi.

Bulgaristan sınırında 17 göçmen yakalandı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Bulgaristan'a sınır, Devletliağaç köyünde jandarma N.T.'nin kullandığı kaplı kasa kamyonette yaptığı aramada 17 göçmen yakaladı. Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderilme Merkezi'ne konurken sürücü N.T., çıkarıldığı mahkemece, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesi Bulgaristan'a sınır Devletli ağaç köyünde yol devriyesi sırsında kapalı kaza kamyontte arama yaptı. Jandrma ekipleri araç içinde yaptığı aramada 7 Irak, 5 İran, 4 Pakistan, 1 Filistinli olmak üzere toplam 17 göçmeni ile sürücü N.T.'yi gözaltınaaldı. Gözaltına alınan göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken sürücü N.T, çıkarıldığı mahkemece, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklandı.

Haber: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ -

