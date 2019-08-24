Dha yurt bülteni - 13

24.08.2019 16:49

Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı (2)

TUTUKLANDI

Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ahmet Yırtıcı'nın adliyeden çıkarılışı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80,2 MB

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Kütahya'da orman yangını (1)

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Gediz'in Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere arazözlerle karadan, helikopterle havadan müdahaleye başlandı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleriyle helikopter sevk edildiğini ve rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -

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Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu: Teröristlerin inlerine giriyoruz

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Kimseye sormuyoruz, kimseden emir almıyoruz. Şimdi kendi İHA'larımızla tespit ediyor ve inlerine giriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu,

memleketi Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti. Eroğlu'na ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Melis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Eroğlu, Tuzpazarı Caddesi'ndeki dükkanlara da tek tek girdi. Eroğlu, elektronik müzik aletleri satılan iş yerinde çalan türküye de bir süre eşlik etti.

'KİMSEYE SORMUYOR VE EMİR ALMIYORUZ'

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Veysel Eroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Terörle mücadelede şu an etkin mücadele olduğunu belirten Eroğlu, "Eskiden biliyorsunuz bizde İHA'lar falan yoktu. Askeri kuvvelerimizin teçhizat ihtiyacının ancak yüzde 10- 15'ini karşılıyorduk. Yüzde 80- 85'ini yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi tersine döndü. Artık bizim mühimmatımız var, istediğimiz gibi harekat yapabiliriz. Kimseye sormuyoruz, kimseden emir almıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

Geçmişte yabancı ülkelerin istihbarat verdiğini, bu istihbaratların da yanlış olduğunu kaydeden Eroğlu, "Daha önce inlerine girilmiyordu. Hatta yabancı ülkeler yanlış istihbarat veriyorlardı. Biz de dağları bombalıyorduk; ama şu anda noktasal olarak tespit ediyoruz ve tamamen imha ediyoruz. Mücadele devam ediyor. Tabi burada birlik beraberliği ve kardeşliği de bozmamak lazım. AK Parti ekibi gerçekten Türkiye siyasi tarihindeki en önemli partidir. Burada birleşerek bir bütün halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında büyük hedeflerimize doğru yelken açmamız lazım. Esas olan budur. Biz 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini yakalayabilirsek problem yok. Bu da ancak birlik ve beraberlikle olur. Parçalanarak, bölünerek olmaz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eski Bakan Eroğlu esnaf ziyareti yaparken detay

-Genel detaylar

-Eroğlu'nun konuşması

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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Buzdolabındaki yılan korkuttu

Malatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Beydağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evin buzdolabına giren yılanı fark eden ev sahibi, korkuyla itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıklar yılanı, boş araziye götürerek, doğaya saldı. Ev sahipleri, yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ederken, yetkiller, havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin uğraşması

-Yılanı buzdolabında yakalaması

-Yılanın doğaya salınması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA