DHA YURT BÜLTENİ-13

1)OTOMOBİL ASKIDA KALDI, 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

KARABÜK'te, rampada freni boşalınca geri hareket eden otomobil, bir apartmanın istinat bahçesinde askıda kaldı. Kaza sırasında istinat duvarından kopup düşen beton parçası nedeniyle balkonda uyuyan 2 üniversite öğrencisi büyük tehlike atlattı. Otomobilde mahsur kalan 2'si kadın 4 çocuk da vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Gamze Aktan yönetimindeki 67 LY 222 plakalı otomobil, rampa çıkarken bir anda geri hareket etti. Freninin boşaldığı öne sürülen otomobil, 4 katlı Sadettin Özer Apartmanı'nın istinat duvarına çarptı. Askıda kalan otomobilde Gamze Aktan ve yanındaki annesi Emine Alper ile sürücünün 2 çocuğu, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, TEHLİKE ATLATTI

Kaza sırasında istinat duvarından kopan beton parçası aşağı düşüp, en alt kat dairenin balkonun dış cephesine çarptı. Bu sırada balkonda uyuyan üniversite öğrencileri Ali Mızrak ve Alp Özgör, gürültüyle birlikte panik içinde yataklarından fırladı.

OTOMOBİLİN DÜŞMEMESİ İÇİN ÖN KISMINA BASTIRDILAR

Yardıma koşan çevre sakinleri, otomobilin ön kısmına bastırarak düşmesini önlemeye çalıştı. Sürücü Gamze Aktan ve 2 çocuğuyla annesi, otomobilden çıkartıldı. İhbar üzerine kaza yerine, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil itfaiye aracına halatla bağlanarak çekildi.

BİR DAHA BALKONA ÇIKMAYACAĞIM

Üniversite öğrencilerinden Ali Mızrak, "Balkonda yatıyordum. Büyük bir ses çıktı. Bağırarak uyandım. Çok korktum. Çocuklar otomobilin içinde ağlıyordu. Yardıma koştuk. Ölümden döndüm. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bir daha balkona çıkmayacağımö dedi.

Sürücü Gamze Altan pazardan eve doğru giderken, rampada otomobilin geri geri hareket ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin çekilmesi

-Olay yerinden detay

-Ali Mızrak röp

-Kadın sürücünün annesi Emine A. Röp

Süre: (05.21) Boyutu: (600 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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2)KALP KRİZİ GEÇİREN ÜNLÜ DONDURMACININ HAYATINI KUYRUKTA BEKLEYEN ACİL TIP TEKNİSYENİ KURTARDI

İZMİR'in Foça ilçesinin ünlü sakız dondurmacısı Nazmi (Altıntaş) Usta'nın (58) hayatını dondurma kuyruğunda bekleyen acil tıp teknisyeni Özlem Ensari kurtardı. Ensari, kalp krizi geçiren Nazmi Usta'ya suni teneffüs yapılmasını sağlayıp, kendi de kalp masajı yarak 9 dakika sonra tekrar hayata döndürüp, hastaneye kaldırılmasını sağladı. Hastanede kalp pili takılan Nazmi Usta, o gece bitmek üzere olan hayatının yeniden başladığını belirterek, "Benim iki evladım var. Özlem üçüncü evladım oldu" dedi.Foça'nın ünlü dondurmacısı Nazmi Altıntaş, geçen 12 Temmuz'da, saat 23.30 sıralarında Foça Küçükdeniz Sahili'ndeki dükkanında, aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Bu sırada dondurma kuyruğunda eşi ve çocuğuyla birlikte sıra bekleyen Foça 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari içeri girip, kalp krizi geçiren Altıntaş'a müdahalede bulundu. Altıntaş'a kalp masajını kendisi yapan Ensari, suni teneffüs için ise çalışanlardan birinden yardım istedi. Bu sırada bir yandan da durumu 112 Acil Servis'e bildirildi. Kalp ve suni teneffüs 9 dakika sonra sonuç verdi ve Ensari'nin duran kalbi tekrar çalıştırıldı. O onlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hayata döndürülen Altıntaş, ambulansla önce Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, Altıntaş daha sonra kendi isteği üzerine Buca'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Kalp pili takılan Altıntaş, bir haftası yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 10 gün boyunca hastanede tedavi gördüktan sonra, taburcu edildi.

'O GECE BİTMEK ÜZERE OLAN HAYATIM YENİDEN BAŞLADI'

12 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve Özlem Ensari'nin müdahalesini yaşamı boyunca unutmayacağını belirten Nazmi Altıntaş, "O gece bitmek üzere olan hayatım yeniden başladı" dedi. Altıntaş, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. İş arkadaşlarım beni, 'Biz hallederiz' diyerek, sandalyeye oturttu. 5 dakika kadar sonra bir anda sandalyeden düşmüşüm. Hatırlamıyorum. Dondurma kuyruğundakiler arasında bir acil tıp teknisyeni varmış. 'Sağlıkçıyım ben' diye bağırarak hemen içeri koşmuş. Elemanımdan suni teneffüs yapmasını istemiş. Kendi de kalp masajı uygulamış. Bir ara yorulunca çalışanımdan kalp masajına devam etmesini istemiş ancak o fazla bası uygulayınca kaburga kemiklerimden bazıları kırılmış. Ancak duran kalbim 9 dakika sonra tekrar çalışmış, nefes almaya başlamışım.

Benim iki evladım var. Özlem üçüncü evladım oldu. Hiçbir çıkar gözetmeden, etraftakileri boşaltmak için kavga ederek bana müdahale ediyor. Onun müdahalesinden sonra hastaneye götürülüyorum. Şimdi kalbime pil takıldı. Sağlığım düzeldi. Özlem hanımı davet etmiş olsam, bu kadar önemli bir anda yanımda olamazdı. Ona müteşekkirim. Eşini arkadaşlarını bırakıp bana hayat vermesini asla unutmayacağım."

Kaburgasındaki kırıklar nedeniyle uyumakta güçlük çektiğini belirten Altıntaş, "Bazı arkadaşlar, 'İş yerine gitme' gitme diyorlar. Ancak ben dükkanıma, işimin başına geldiğimde hayat motivasyonum yükseliyor" dedi.

'BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'

Nazmi Usta'yı olayı anlatırken dinleyen müşterileri alkışlayarak "Sen çok yaşa Nazmi Usta" tezahüratında bulundu. Özlem Ensari de yeri ve zamanı ne olursa olsun sağlıkçı olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, tesadüfün böyle iyi şeyler doğurmasının mutluluk verdiğini söyledi. Ensari, "Ben üzerime düşeni yaptım. Ancak toplum olarak, ilk yardım konusunda daha bilinçli olmamız gerekiyor. Daha çok insanın ilk yardım eğitimi alması, bu gibi durumlarda müdahale edebilmesi çok önemli" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dondurmacı dükkanı ve çevresinden görüntü

-Nazmi Usta'nın görüntüsü

-Nazmi Usta ile röp.

-Müşterilerin 'sen Çok Yaşa Nazmi Usta" diye tezahüratta bulunması

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), DHA)

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3)AMCASININ OĞLUNU TRAKTÖRLE EZEREK ÖLDÜRDÜ



AMASYA'nın Merzifon ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada Hidayet Ergün, tartıştığı amcasının oğlu Kadim Ergün'ü traktörle ezerek, öldürdü. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Elmayolu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan akraba aile arasında, iddiaya göre tarlada su kanalı açma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan Hidayet Ergün, üzerine sürdüğü traktörle amcasının oğlu Kadim Ergün'ü ezerek yaraladı. Kavgayı gören köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayda ağır yaralanan Kadim Ergün de, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadim Ergün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kadim Ergün'ün cenazesi, hastanede yapılan ilk incelemenin ardından, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Kavgada traktörü kullananan şüpheli Hidayet Ergün ise, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Hastane genel detay

-Hastane içi detay

Haber-Kamera: AMASYA,

Kaynak: DHA