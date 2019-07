DHA YURT BÜLTENİ - 13

Rize'de parkta isim tartışması yargıya taşındı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Millet Bahçesi' olan parkın ismini '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştiren belediyenin astığı tabelanın kaldırılmasının istendiği Kaymakamlık talimatı, yargıya taşındı. Fındıklı Belediyesi, kararın iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, "Kaymakamlık kamu suçu işlediğimizi belirterek Atatürk ismini ivedilikle indirmemizi istedi. Atatürk ismini asmak mı kamu suçudur?" diye sordu.

Fındıklı ilçesinin CHP'li belediyesinin, 19 Mart 2019'da açılan Millet Bahçesi Parkı'nın adını 100'üncü Yıl Atatürk Parkı, aynı yerdeki yapının Millet Kıraathanesi olan adını ise 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi' olarak değiştirilmesi yönündeki talebi, meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Kararın onay için gönderildiği Fındıklı Kaymakamlığı ise 'kamu yararı' olmadığı gerekçesiyle belediye meclis kararını onaylamadı. Belediye meclis kararı geri iade edildi.

'ATATÜRK PARKI' TABELASI ASILDI

Fındıklı Belediyesi görevlileri iskele ile Arılı Deresi arasındaki parka Atatürk Parkı tabelası astı. Fındıklı Kaymakamlığı görevlileri tabela ile ilgili tutanak tuttu. Kaymakam Vekili Emrah Yılmaz da belediyeye uyarı yazısı gönderdi. Kaymakamlığın 26.07.2019 tarihli ve 1322 sayılı 'İvedi' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Belediye meclisinin 81 sayılı 08.07.2019 tarihli kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesine dayanarak onaylanmadığı bildirilmişti. Onaylanmayan meclis kararının yürürlüğe girmeyeceği kanunda açıkça belirtilmiştir. Ancak ekte gönderilen tutanakta da görüleceği üzere onaylanmayan meclis kararında belirtilen ismin parka verilmesine yönelik belediyeniz tarafından tabelada değişiklik yapıldığı, bu durumun kanuna aykırılık teşkil etmesinin yanı sıra kamu düzenini bozan bir suç doğurması nedeniyle sahildeki parkın isminin tekrar ivedi olarak eski haline döndürülmesinin ve kanunlara uygun hareket edilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Fındıklı Belediyesi, kaymakamlık talimatının iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, belediye meclisinin aldığı karara istinaden isim değişikliği yaptıklarını belirterek tabelayı kaldırmayacaklarını söyledi. Çevratoğlu, "Biz seçim sonrası halkın talebi doğrultusunda ve bir genç kardeşimizin önerisi ile meclis toplantısında parkın adının 100'üncü Yıl Atatürk Parkı olmasını 8'e 3, nitelikli çoğunlukla kabul ettik. Yine Millet Kıraathanesi olan yeri biz kültür evine dönüştürdük ve adını da 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürdük. 100'üncü Yıl Atatürk Parkı adını tartışmak bize zül geliyor. Bu kararımızdan geri dönmeyeceğiz. Ağustos ayında bunu yeniden meclis gündemine getirip aynı kararı yeniden alacağız. Bu konuda yargıya da başvurduk" dedi.

'ATATÜRK İSMİNİ ASMAK MI KAMU SUÇUDUR?'

Kaymakamlığın tabelanın kaldırılmasını istediği gerekçenin çok garip olduğunu söyleyen Çevratoğlu, "Kaymakamlık 'kamu yararı görülmemiş' diyor. Ayrıca kamu suçu işlediğimizi belirterek Atatürk ismini ivedilikle indirmemizi istediler. Atatürk ismini asmak mı kamu suçudur? Bunu anlamış değiliz. Bundan sonra burası 100'üncü Yıl Atatürk Parkı kalacaktır. Tabelayı indirmeyeceğiz. Biz kamu suçu işliyorsak kaymakamlık bizle ilgili idari soruşturma başlatabilir. Biz orada savunmamızı vereceğiz" diye konuştu.

Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili beklentisi

Kuzey Ege'de beklentinin altında yaz sezonu geçiren turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını istiyor. Temmuz sonuna kadar planlanan doluluk oranını yakalayamadıklarını belirten turizmci Yahya Yavuz, "Bayram rezervasyonları, işletmeler için doping etkisi yaratıyor. Konaklamada yaklaşık yüzde 50 doluluk oranıyla geçen yaz sezonu için tatilin 9 güne çıkarılması, zararımızı bir nebze olsa azaltabilir" dedi.

Ayvalık Sarımsaklı plajlarından başlayıp, Küçükkuyu sahillerine uzanan 145 kilometrelik sahil bandında, 30 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Kuzey Ege'de turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını bekliyor. Yaz sezonu ve temmuz ayı sonuna kadar turizm bölgelerinde beklenen doluluğun olmayacağını düşünen işletmeciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rahatlayacaklarını belirtiyor. Otel fiyatlarının pahalı olması nedeniyle de yerli- yabancı turistler, apartlara ve çadır kamplara yöneliyor. Kuzey Ege'de bölgelere göre 40 TL'den başlayan çadır fiyatları, 100 TL'ye kadar yükseliyor.

'9 GÜN OLMASI TURİZM İŞLETMELERİNE NEFES ALDIRACAK'

Sezon öncesi yaptıkları hazırlık masraflarını henüz çıkaramadıklarını söyleyen turizm işletmecisi Yahya Yavuz, "Seçimlerin tekrarlanmasıyla birlikte genel olarak İstanbul'dan gelen yerli turistleri ağırladığımız tesislerimizde beklenen konaklama oranlarını yakalayamadık. Şu an işletmelerimiz gelir olarak artıya geçmiş değil. Kurban Bayramı rezervasyonları günler öncesinden yüzde 100'e yaklaştı. Tatile çıkacak vatandaşlarda da 9 günlük tatil beklentisi var. Bu yüzden rezervasyonlarını yaptırmayanlar da var. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması turizm işletmelerine nefes aldıracaktır" diye konuştu.

'DOLULUK ORANI ŞU AN YÜZDE 70'

Dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında apart ev üzerine işletmecilik yapan Ferda Salcı ise 2019 yaz sezonunun önceki dönemle kıyasla daha düşük doluluk oranlarıyla sürdüğünü belirterek, "Tesisimiz sahil kenarında ve asırlık çam ağaçlarıyla çevrili alanda bulunuyor. İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda doluluk oranları, geçmiş dönemlere göre daha düşük seviyede. Şu an 4 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı için rezervasyonlarda yüzde 70 doluluk oranını yakaladık. Bayram tatilinin 9 güne çıkması turizm işletmecileri için önemli karar olacak" dedi.

Motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Demir (25), karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Demir yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yere düşen Demir, bu sırada karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ahmet Demir'in hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güneydoğu'da 'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde, eski dönemlerde 'Eyyam-ı bahur' denilen yaz mevsiminin en sıcak günleri başladı. Bölgede yaşayanlar, 40 dereceyi aşan sıcaklardan korunmak için serin ve gölge alanları tercih ederken, uzmanlar, özellikle yaşlı ve çocukların güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 31 Temmuz ile 7 Ağustos günleri arasında yaşanan aşırı sıcak için ifade edilen 'Eyyam-ı bahur' etkisini göstermeye başladı. 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcakların geçen haftaya göre 4 ila 5 derece arasında artığı bölgede termometreler Diyarbakır'da 43, Şırnak'ta 44, Şanlıurfa'da 42, Batman'da 41, Mardin ve Gaziantep'te ise 40 dereceyi gösterdi.

CADDE VE SOKAKLARDA İNSAN YOĞUNLUĞU AZALDI

Diyarbakır'da özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklardaki insan sayısı gözle görülür düzeyde azaldı. Kentte yaşayanlar, sıcaktan korunmak için serin ve gölge olan tarihi Ongözlü Köprü'sü çevresi ile parklara akın etti. Bazı çocuklar ise Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele Havuzu'na girerek serinlemeye çalıştı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, özellikle yaşlı, hamile ve çocukların, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Dr. Rodi Sarı Polat, sıcak havalarda özellikle beyin, damar, tansiyon ve kalp hastalıklarının artığını belirtti. Polat, özellikle çocuk, yaşlı ve hamilelerin güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini kaydetti. Bol sıvı tüketimi ve şapka takılması önerisinde bulunan Polat, "Özellikle tansiyon hastaları risk grubu olduğu için tansiyon hastalarının saat 10.00 ile 16.00 aralarında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Dışarı çıktıklarında mutlaka koruyucu şapka kullanmaları gerekiyor. Tansiyon hastaları ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz. İnsanların sıvı alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Günde en az 2 litre sıvı tüketmeleri gerekiyor. Çünkü aynı zamanda ani tansiyon yükseklikleri dışında tansiyonda düşüşler de yaşanabiliyor" dedi.

'AŞIRI YAĞLI VE TUZLU YEMEKTEN UZAK DURUN'

Polat, sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sıcak havalarda çok aşırı yağlı ve tuzlu yemeklerin tüketilmemesi gerekiyor. Özellikle yaşlı hastalar, tansiyon yüksekliği olanlar, daha önce felç geçirmiş hastalar, kalp krizi geçirmiş olan hastalar daha risk altında onların korunmasını öneriyoruz. Yeni doğan ve çocuklarda sıvı kaybı fazla olabileceği için bebeklerde emzirme sıklığı artırılabilir ve güneşe direkt temas etmemeleri gerekiyor. Güneş koruyucu kremde kullanılabilir" diye konuştu.

Vatandaşlar ise sıcaklardan korunmak için gündüz saatlerinde park ve gölge alanları tercih ettiklerini ifade etti.

Kaza yapan arkadaşına yardıma koştu, elektrik akımına kapıldı

Aksaray'da otomobiliyle elektrik hattı direğine çarpan arkadaşı İsmail Duman'a (60) yardıma koşan Osman Yılmaz (67), kopup yere düşen elektrik kablosuna basması sonucu akıma kapıldı. Yılmaz ve Duman, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Ihlara - Yenipınar köyü yolunda meydana geldi. Arıcılık yapan Osman Yılmaz ve İsmail Duman, bal hasadı yapmak için arı kovanlarının bulunduğu araziye gitti. Hasat yaptıkları sırada Duman aniden fenalaştı. Duman, yakındaki sağlık ocağına gitmek için yönetimindeki 68 KT 941 plakalı otomobille yola çıktı. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra direksiyon kontrolünü yitirince araç, yolun kenarındaki elektrik hattı direğine çarptı.

Arkadaşının kaza yaptığını gören Yılmaz, 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedi. Ardından da koşarak kaza yerine gidip, arkadaşına yardım istedi. Yılmaz, otomobilin direğe çarpmasıyla kopan kabloya basması sonucu akıma kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz ile kaza sonucu yaralanan Duman, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hükümlüler Bodrum sahillerini temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Adaboğazı kıyısında çevre temizliği yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokolün ardından, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 5 hükümlü Adaboğazı Mevkisi'nde kıyı temizliği yaptı. Temizlik, katı atık toplama teknesi olan 'Venüs' ile gerçekleştirildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu tarafından hazırlanan 'Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe' adlı proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmada kıyı ve çevre temizliği yapılırken, farkındalık yaratma amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan üzerinde 'Lütfen çöp atmayın', 'Temizlemek bizim, korumak hepimizin görevi' ve 'Temiz insan, temiz çevre' yazılı tabelalar da bölgeye yerleştirildi.

Toplanan atıklar daha sonra ayrıştırma amacıyla Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Şanlıurfa'da 23 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

ŞANLIURFA'da, farklı tarihlerde 23 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen F.D., operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde kentte 23 ayrı ev ve iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı yerler ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin F.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, F.D.'yi Yenişehir Mahallesi'ndeki adresinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Adresinde çalıntı malzemeler de ele geçirilen F.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

