DHA YURT BÜLTENİ-13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinde herkesin payı olduğunu belirterek, "31 Mart akşamı Sayın İmamoğlu'nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. Bizler siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık, buna devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde, Batı Trakya Türkleri liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anma programına katılmak için karayolu ile bu ülkeye gitti. Akşener, Yunanistan'a geçiş yapmadan önce Edirne'nin İpsala ilçesi belediyesini ziyaret etti. Akşener'i partisinin Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı İYİ Partili Abdullah Naci Ünsal ile vatandaşlar karşıladı. Belediye binasına girişinde davul-zurna eşliğinde yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, kalabalıkta ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye bahçesinde fidan diken Akşener, kendisi için kesilmek istenilen koçun azat edilmesini isteyerek belediye binasına geçti. Burada kendisine verilen hediyeleri kabul eden Akşener, belediye önünde toplanan kalabalığa balkon konuşması yaptı.

'MÜBADELE GÖÇMENİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM'

Akşener, seçimi kazanan, İpsala ilçe Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Yunanistan'ın Gümülcine kentinde Dr. Sadık Ahmet'in anma programına katılıp, yarın da Bulgaristan'a geçerek dünyaca ünlü milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adına yapılan kültür merkezinin açılışını yapacağını söyledi.

Konuşmasında Batı Trakyalı olduğunu vurgulayan Akşener, "Ben, Trakya mübadele göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla Sadık Ahmet'e, Türklük bayrağını hapis pahasına, hapis yatma pahasına, eziyet, işkence görme pahasına, biz sadece Müslüman azınlık değiliz, Müslüman Türk azınlığıyız. Ben de Türk'üm diyerek her bedeli ödedim. Hepimizin çok sevdiği ölümüyle ciğerimiz yakan, rahmetli Dr. Sadık Ahmet'in mezarı başında da Fatiha okurken sizin selamlarınızı götüreceğim" dedi.

Konuşmasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne de değinen Akşener, "5 yıllık bir belediye başkanı seçeceksiniz, iyi hizmet ederse devam ettireceksiniz. İyi hizmet etmezse 5 yıl sonra tekrar değiştirme hakkınız var. Bakacağınız şey hangi belediye başkanın projeleri size daha uygun, ama savaşa gider gibi, Allah, Allah nidalarıyla bir yerel seçim yaptık biz. ve seçmen o siyasi partilerin önündeydi, o kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söyleme geçit vermediniz, teşekkür ederim" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NUN SEÇİLMESİNDE HEPİMİZİN PAYI VARDIR'

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine de değinen Akşener, "31 Mart akşamı Sayın İmamoğlu'nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi kazandıran sizsiniz. İstanbullular, İstanbul'da akrabası bulunan herkes. Yani ne benim ne bir başkası. Kişisel olarak ben İstanbul ikamet kayıtlıyım, bir oy kullanıyorum. Ama onun ötesinde sizsiniz, sizlersiniz. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. Bizler siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık, buna devam ediyoruz. EYT'lileri duyan yoktu, bizim sayemizde gündeme geldi. Çözmediler, ya çözecekler ya çözecekler. 3 bin 600 ek gösterge konusu söz verdiler, yerine getirmediler, ya çözecekler ya da biz çözeceğiz. Dolayısıyla tarım, hayvancılık, sanayi, ekonomide tencerenin yanması, her evde 4 yıllık bir üniversite mezunu işsiz olması, artık Türkiye'nin illeti, zilleti bin kenara koyup, sizin gözünüzün içine bakıp hangi problemlerin çözülmesi gerektiğine karar vermek zorunda olduğu bir dönem. İYİ parti olarak biz de bunlara dikkat çekme adına hem Meclis'te, hem Meclis dışında yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

'DEMİREL'İ ANDI'

Akşener konuşmasının sonunda merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de anarak, "Burada 1966 yılında bir konuşma yapan benim de çok yakından tanıdığım rahmetli Demirel'i de anmakta fayda var. Türkiye'de ekonominin, tarımın, sanayinin, hayvancılığın, işin, işçinin, tencerenin konuşulmasını siyasette sağlamış olan o isim 1966'da bu belediyenin burada konuşma yapmış. İnşallah Cenab-ı Hak aynı şeyleri nasip eder" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaptı.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'de 32 ay tutuklu bulunduktan sonra tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Karamollaoğlu, "Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim. Hakan Bey'in Türkiye'ye dönmüş olmasından, bu esaretten kurtulmuş olmasından memnun olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 24'üncü anma törenine gitmeden önce Edirne'de partililerle buluştu. Parti binasını ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Karamollaoğlu, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Amerika'da hukuksuz olarak tutuklandığını, yurda dönmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Hakan Atilla'nın Amerika'da tutuklu bulunmasının tamamen politik bir tavır olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Hakan Atilla Bey'in Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Onların Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim. Tamamen politik bir tavırdı. Biz de politik bir tavır sergiledik. Bronson'ı bıraktık, adaletin gereği miydi? Sonra Papaz'ı bıraktık. Şimdi Atilla geri geldi. Bundan memnuniyet duyarız ama onların Amerika'da uzun zaman tutuklanmış olmalarını da doğru bulmuyoruz. Bunun da yanlış olduğu kanaatindeyiz. Ama bu noktada biz mi kazandık, Amerika mı kazandı derseniz, bizim kazandığımız kanaatinde değilim. Ama Hakan Bey'in Türkiye'ye dönmüş olmasından, bu esaretten kurtulmuş olmasından memnun olduğumuzu ifade ediyorum."

'S-400'LER SADECE S400'DEN İBARET DEĞİLDİR'

Türkiye'nin S-400'ler konusundaki tavrına da tam destek verdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz S400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. Buradaki tavrı isabetli. Biz kendi savunmamız konusunda Amerika'ya mahkum kalamayız. Kendi savunmamızı kendi imkanlarımızla sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu bir politikadır ve arkası gelmelidir. Bu noktada hükümetin ortaya koyacağı ciddi her projeye destek veririz. Bizim desteğimiz, psikolojik ve siyasidir ama önemlidir. S-400'ler, S-400'den ibaret değildir, bu politikanın arkasının gelmesi icap eder. Önemli olan, bizim kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir noktaya gelmemizdir. Yani kendi savunma silahlarımızı kendimiz üretmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

'SURİYE'DE BARIŞ SAĞLANACAK POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ'

Türkiye'nin Suriye'de barışın sağlanacağı politikalar üretmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyeliler konusunda hükümetin kendisinin kontrol ettiğinin dışında bir rakam var, deniliyor. İstanbul'da çok yoğun Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor. Suriye'de barış sağlanmalı. Barış sağlansın ki buradaki insanlar Suriye'ye tekrar gidebilsinler. Bir hükümetin bir adımı atmadan önce çok ciddi düşünmesi icab eder. Neticenin nereye varacağını görmeli. Şahsen Suriye'deki muhaliflere verilen desteği nasıl yanlış buluyorsak, şu anda Suriyelilere kucak açmayı bütün menfiliklerine rağmen doğru buluyoruz. Çünkü o insanları katliamdan kurtarıyorsunuz, 'ne haliniz varsa görün' diyemeyiz. Ama bundan sonraki politikaları hükümetin, Suriye'deki barışın tesisi istikametinde olmalı. Suriyelilerin kendi memleketlerine dönüp orada yaşamalarının sağlanması yönünde olmalı diye düşünüyorum."

SP Lideri Karamollaoğlu, öğle namazını kıldıktan sonra Gümülcine'ye hareket etti.

KAYSERİ'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E. (25), toprağa verildi.

Dekorasyon işi yapan Aydın E., dün akşam saatlerinde, merkez Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinde banyodaki su borusuna kendisini iple astı. 2 gün önce evlendiği eşi H.E., eve geldiğinde Aydın E.'yi asılı halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın E.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Aydın E.'nin cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın E.'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İNTİHAR EDEN GENCİN DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Geçen Pazar günü düğünü olan Aydın E'nin düğün görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın E'nin eşi H.E. ile birlikte oyun oynadığı görüldü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Adana - Kozan yolunda meydana geldi. Cumhur Örs(44), yönetimindeki 80 LG 923 plakalı otomobiliyle yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca araç takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Cumhur Örs, eşi Hatice Örs (38) ve kızları Nisanur Örs (7) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine Cankur ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

ADANA'da Ramazan Bayramı tatili boyunca araç yolculuklarında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını puanlayan çocuklardan Göktürk Gedik ve Zeynep Elipe'ye Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından bisiklet hediye edildi.

Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda farkındalık yaratılması, çocuklarda ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesinin devamı olan "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" projesi, Ramazan Bayramı'nda başladı.

Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kontrolleri esnasında çocuklara Sürücü Seyahat Karnesi verildi. Çocuklar da bayram ziyaretleri boyunca yaptıkları araç yolculuğunda sürücü anne, baba, akraba veya yakınlarının kurallara uyup uymadığına yönelik karnede puanlama yaptı. Doldurdukları karneleri sosyal medyada #trafikkarnem etiketiyle paylaşan çocuklardan, paylaşımı en çok beğenilen 100 çocuk bisiklet kazandı. Adana'da bisiklet almaya hak kazanan Göktürk Gedik ve Zeynep Elipe de aileleriyle birlikte Adana Valiliği'ne davet edildi. Gedik ve Elipe'ye bisikletleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından verildi.

