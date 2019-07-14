DHA YURT BÜLTENİ - 13

Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 3 ölü, 10 yaralı



GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Haluk ŞENTÜRK/ESPİYE, (Giresun),

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Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yeni Mahallede meydana geldi. Necip Özbey yönetimindeki 02 KN 802 plakalı otomobil kavşakta Kamber Solmaz idaresindeki 44 LP 340 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Necip Özbey'i çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Özbey, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Araç içerisinde sıkışan yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı çıkarması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa taşınması

-İtfaiye ekipleri

-Kaza yapan araç

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB

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Gazipaşa motosiklet kazası: 1 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulduğu kazada, sürücü Ahmet Uysal (18) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Selinus Sahili'nden şehir merkezine seyreden Ahmet Uysal yönetimindeki 07 UJ 190 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Yola savrulan motosikletle yaklaşık 10 metre sürüklenen Ahmet Uysal, çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Uysal, ambulansla hastaneye kaldırdı. Sağ ayağı kırılan Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri genel ve detay görüntü,

Kaza yerindeki ambulanstan görüntü,

Kazazedenin yakınlarından görüntü,

Görgü tanığının çevredekilere kazayı anlatması,

Kaza yapan motosikletten genel ve detay görüntüler.

Ambulansın gidişi.

54.7 MB, 00.53

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),

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Traktör kazasında ölen baba-kız toprağa verildi

AYDIN'ın Nazili ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitiren çiftçi Erkan Kurut (45) ile yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut (19), gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. İrem Kurut'un tabutuna gelinlik serildi.

Üç çocuk babası Erkan Kurut dün saat 21.30 sıralarında, kızı İrem Kurut ile bahçedeki işlerini bitirdikten sonra 09 PR 219 plakalı traktörü ile kırsal Kızıldere Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kargacık meviine geldiğinde Kurut, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi. Erkan Kurut ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut, devrilen traktörün altında kaldı. Baba ve kızın eve dömemeleri üzerine meraklanan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Kurut'un kullandığı güzergahı kontrol eden mahalle sakinleri, kaza yapan traktörü farkedip, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ile kızının yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Baba ve kızının cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Nazili Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Erkan Kurut ve kızı İrem Kurut'un yakınları tarafından alınan cenazeleri, evlerinin bulunduğu Kızıldere Mahallesi girişinden geçen Nazilli-Ödemiş karayoluna getirildi. Baba kızın tabutları burada köylüler tarafından cenaze aracında alınıp, omuzlarda 500 metre taşınarak mahalledeki Gülağaç Mezarlığı'na götürüldü. İrem Kurut'un tabutuna gelinlik serilirken, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Baba-kız için burada öğlende kılınan cenaze namazına Kurut Ailesi'nin yakınları, köylüler ve çevre mahallerden gelenlerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından, baba Erkan Kurut ile kızı İrem Kurut gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Baba-kızın tabutunun omuzlarda mezarlığa taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazeye katılan kalabalıktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Abdullah Gül, Şanlıurfa'da cenazeye katıldı

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde AK Parti eski milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın vefat eden babasının cenazesine katıldı.

22'nci dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası Hacı Hadi Bayrak, dün vefat etti. Cenazeye katılmak için Hilvan'a gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk olarak Saluca Mahallesi'ndeki taziye evine gitti. Buradaki vatandaşlarla bir araya gelen Gül, Bayrak ailesine taziye dileklerini iletti ve okunan duaya eşlik etti.

Abdullah Gül, daha sonra mahalle meydanında kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından tabutu omuzlayan Gül, vefat eden Hacı Hadi Bayrak'ın defni sırasında da mezara toprak attı.

Cenazeye Abdullah Gül'ün yanı sıra eski milletvekilleri ve siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aşiret reisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Abdullah Gül'ün taziye evine gelişi ve vatandaşlarla tokalaşması

Taziye evinde oturması ve başsağlığı dilemesi

İmamlar tarafından duaların okunması

-Cenaze namazının kılınması

- Abdullah Gül'ün cenazeyi taşıması

Cenazenin köy mezarlığına getirilmesi

- Abdullah Gül'ün mezara toprak atması

Cenaze duasının edilmesi

Abdullah Gül'ün defin sonrası aile yakınlarına başsağlığı dilemesi

Vatandaşlarla tokalaşıp vedalaşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa UFAK -HİLVAN/ ŞANLIURFA-DHA

587 MB

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Adana'da kaçak içki operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerinin eve yaptığı baskında 140 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki Hadırlı Mahallesi 10054 Sokak'ta evde kaçak içki üretildiği ihbarıyla harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Metin Atakay'ı gözaltına alırken, evdeki aramada ise satışa hazır 140 litre kaçak içki ele geçirildi. Emniyete götürülen Atakay'ın, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin arama yapması

Bidonlar içinde bulunan Kaçak içki

Süre: 01'19" Boyut: 145 MB

Haber: -Kamera:/ADANA,

Kaynak: DHA