DHA YURT BÜLTENİ-13

Bozcaada'daki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor (EK)

TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülen Ramazan Öksüz'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra saat 01.00'de feribot ile Bozcaada'ya getirildi. Öksüz'ün cenazesi, bu sabah hastane morgundan alınıp, Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'taki babaevinin önüne getirildi. Anne Kibariye Öksüz ve baba Halil İbrahim Öksüz ile kız kardeş Jale Öksüz Aydın, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Ramazan Öksüz'ün cenazesi, öğle vakti, baba ocağından sonra Alaybey Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Öksüz ailesinin yanı sıra Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şarkıcı Feridun Düzağaç ile çok sayıda kişi katıldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Alaybey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),

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Datça'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı (2)



MAKİLİK ALAN YANGININDA ELEKTRİK HATTI ŞÜPHESİ

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün akşam çıkan ve ilk belilemelere göre 20 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili incelemeler sürüyor. Yapılan ilk incelemelere göre, bölgede bulunan, üç GSM şirketinin ortak kullandığı elektrik hatlarında kısa devre tespit edildi. Yangının bu nedenle çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. İncelemelerin ardından, yasal işlem başlatılabileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bölgedeki yangına neden olduğu ileri sürülen üç GSM şirketinin ortak kullandığı elektrik hattından görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Malkara'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 10 yaralı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Malkara- Şarköy yolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Malkara yönünden Şarköy yönüne giden Sabri Çapar (62) yönetimindeki 17 ER 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tek şeritli yolda karşı yöne geçip Satı Cimitoğlu (37) yönetimindeki 34 KH 1572 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, tarlaya girerken, otomobilin ön kısmı ise hurdaya döndü. Kazada sürücüler ile araçlardaki Cavidan Çapar (57), Ahmet Küçükdilek (99), Teona Jariashvil (39), Phatima Bukia (30), Firdevs Cimitoğlu (62), Ümit Cimitoğlu (35), Mehmet Cimitoğlu (60) ve Sıla Cimitoğlu (14) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detaylar

Kazaya karışan araçlar

Yaralılara müdahale edilmesi

Sağlık ekiplerinin çalışması

Alınan önlemler

Yaralıların ambulansa alınması

Detayşlar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -

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Çıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadı

Bursa'da, Erdoğan Bitirim (35) evindeki yılanı, çıplak elle yakaladı. Hayvanla bir süre oynayan Bitirim, daha sonra yılanı doğaya bıraktı. Bitirim'in yılanla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Erdoğan Bitirim, evinde yılan olduğunu fark edince, çıplak eliyle hayvanı yakaladı. Daha sonra elinde yılanla dışarı çıkaran Bitirim, hayvanla bir süre oynadı. Çevredekiler şaşkınlık yaşarken, Bitirim 1,5 metre uzunluğundaki yılanı bir süre sonra doğaya saldı.

Bitirim'in yılanla oynadığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü;

-Vatandaşın yılan ile oynadığı anlar

-Vatandaşın yılanı doğaya salması

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGOL,(Bursa), - Kamera: BURSA,

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Otomobilin çarptığı traktördeki baba ve iki oğlu yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kavşakta otomobilin çarptığı traktör, takla atarak su kanalına devrildi. Kazada, sürücü Şerif Özay (65) ile oğulları Serhat Özay (36) ve Serkan Özay (32) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Orhangazi-İznik yolu Yeniköy kavşağında meydana geldi. Orhangazi yönünden İznik yönüne giden Serkan İskender (48) yönetimindeki 16 CTY 72 plakalı otomobil, Yeniköy'den İznik Gölü yakınlarındaki bahçesine giden Şerif Özay yönetimindeki 16 VM 945 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör, takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrilip, ters döndü. Yola savrulan sürücü Şerif Özay ile yanındaki oğulları Serhat Özay ve Serkan Özay yaralandı.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Serkan Özay'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, kazayı duyan ve Yeniköy'de oturan Özay ailesinin yakınları bölgeye akın etti. Traktör ise düştüğü kanaldan vinçle alındı.

Görüntü dökümü;

-Kaza yeri, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Kaza yapan araçların görüntüleri

-Traktörün vinç ile çıkarılması, detay görüntüler

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

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Tatvan'da 'Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası' sona erdi



Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen ve 2 gündür devam eden '15 Temmuz Şehit ve Gazileri Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası' sona erdi.

Tatvan'da, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehit ve Gazileri Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası', 3'üncü günde sona erdi. Yapılan yarışmalarda Ferdi Ertaş, Berna Yılmaz, Yusuf Emre Fırat, Gülşah Aga, Oğuzhan Aga, Zeynep Elif Durlanık, Abdullah Yılmaz ve Özlem Ceren Dursun çeşitli kategorilerde birinci oldu. İller sıralamasında Ankara birinci, Muş ikinci, Bolu ise üçüncü seçildi. Dereceye girenlerin ödülleri, protokol üyelerince verildi. Ödül törenine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Şahin, sporcular ve yöneticiler katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cafer Nuroğlu, gelecek yıl Tekerlekli Kayak Şampiyonası'nı da Tatvan'da yapacaklarını belirterek, "2019- 2020 federasyonumuzun programında olan Tekerlekli Kayak Şampiyonası'nı Tatvan'da yapma kararı aldık. Aynı zamanda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bu organizasyonu yaptık. 2 gün boyunca yaptığımız müsabakada sporcularımız başarılı yarış geçirdi. İlgiden son derece memnunuz. Kazasız, belasız süper bir yarış çıkardık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ödül törenine katılanlardan detaylar

-Madalya alan sporcular

-Madalyaların verilmesinden detaylar

-Plaketlerin verilmesi

-Toplu fotoğraf çekimi

-Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu'nun açıklamaları

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısı

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Uşak 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada,Türkiye'nin acilen tarımsal üretime ve ilaç üretimine el atması gerektiğini belirtip, "Son zamanlarda doğum oranlarında düşüş meydana geldi, nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere, doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu? Dün yoktu da bugün niye böyle bir şey var? Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar. Bunu görmek lazım" dedi.

Saadet Partisi Uşak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saadet Partisi Uşak İl Başkanı Hüseyin Çakmak'ın tek aday olduğu kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra partililer ve CHP ve İYİ Parti'nin Uşak İl temsilcileri katıldı. Kongredeki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin uyguladığı politikaları eleştirip, Türkiye'nin 20 yıl önce kendi kendine yetebilen 7 tarım ülkesinden biri olduğunu, şimdi ise dışa bağımlılığın arttığını söyledi. Karamollaoğlu, "Acilen tarıma el atılmalı, çiftçinin üzerindeki üretim maliyetleri düşürülmeli. İlaç sanayisi de keza öyle, Türkiye'de ilaç üretmiyor sadece ambalaj yapıyoruz. Avrupa'da, ABD'de kullanılması yasak pek çok ilacı satın alıyoruz. Size çarpıcı bir örnek vereyim. Son zamanlarda doğum oranlarında düşüş meydana geldi, nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere, doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu? Dün yoktu da bugün niye böyle bir şey var? Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar. Bunu görmek lazım" dedi.

'TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMINI DESTEKLİYORUZ'

Rusya'dan alınan S-400 füzeleri ile ilgili ABD ile yaşanan krize de değinen Karamollaoğlu, "Son günlerde S-400 meselesi gündemde. Türkiye ihtiyacı olan füze savunma sistemi için Rusya ile anlaştı ve S-400 füze savunma sistemini kuruyor. Çünkü ABD bize kendi füze savunma sistemini satmadı. Türkiye, Rusya ile anlaşınca F-35 uçaklarını verememekle bizi tehdit ediyor. Biz, Türkiye'nin acilen füze savunma sistemine kavuşması gerektiğini söylüyor, Rusya'dan alınmasını da destekliyoruz. Ancak, 'Neden Türkiye kendi füze savunma sistemini yapamıyor, kendi uçağını yapamıyor' diye de eleştiriyoruz" dedi.

"GARİBAN VATANDAŞ NE YAPSIN"

Ekonominin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek konuşmasını sonlandıran Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu yaptığı ilk toplantıda maaşlarını az buldu. İlk kararları kendilerine zam yapmak oldu ki bu kuruldaki üyelerin ayrıca maaşları da var. Onlar bile az görüyorsa gariban vatandaş ne yapsın? Milletin büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşıyor. Yine büyük bir bölümü yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Gençler işsiz, esnaf perişan, çiftçi harap. Bunun nedeni de milli gelirin adil olarak dağıtılmamasıdır. Toplumsal kalkınma yerine bir avuç insanın zenginliğine neden olan anlayıştır."

Konuşmanın ardından Karamollaoğlu, uzun yıllar hizmet veren partililere plaket verdi. Tek listeyle gidilen Saadet Partisi Uşak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde, kullanılan oyların tamamını alan Hüseyin Çakmak yeniden başkanlığa seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasından görüntü

-Karamollaoğlu'nun salona gelişi ve partiiler tarafından karşılanmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera. Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa, hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan göletler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Sağanağa gezintiye çıktıkları sahilde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı, kimileri elindeki poşetleri başlarına geçirdi, kimileri de koşarak çevredeki binaların saçaklarının altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimileri ise bu anları cep telefonu kamerasıyla selife çekerek ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmur detayları

-Sağanaktan kaçanların görüntüleri

-Saçak altlarına sığınan arap turistler

-Göle dönen yolda araçların ilerleyişi

-Karadeniz sahil yolu görüntüsü

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON, -

Kaynak: DHA