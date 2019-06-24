DHA YURT BÜLTENİ-13

Mersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (YENİDEN)

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Suriyeli 12 tarım işçisini taşıyan 63 LZ 951 plakalı servis minibüsünün ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, iddiaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçide geldiğinde, trenini görmesine rağmen karşıya geçmek istedi. Bu sırada makinistler Müslüm A. ve Ali A. idaresindeki Ulukışla-Adana seferini yapan 22218 sefer sayılı yük treni minibüse çarptı. Kazanın etkisi ile yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan dışarı savrulan 1 kadın işçi trenin altında kalarak öldü, 2'si ağır 4 işçi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sağlık ekibi sevk edildi, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren işçinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Makinistler Müslüm A. ve Ali A. ile minibüs sürücüsünü gözaltına alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Öte yandan makinistlerin, minibüsün geçitte stop ettiğini, frenleme yapmalarına karşın duramadıklarını, araçtaki yolcuların da kaçma girişiminde bulunmadıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

'KAZA TBMM GÜNDEMİNDE'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a verdiği soru önergesi ile yaşanan kazayı TBMM gündemine taşıdı.Geçitte bariyer bulunmadığını belirten Başarır'ın önergesinde şu sorular yer aldı:

"Koruma bariyerlerinin olmamasının gerekçeleri nelerdir? Yapılacak alt ve üst geçitler bu zamana kadar neden yapılmamıştır? Kazanın meydana geldiği bölgede, alt geçit olmaması nedeniyle insanların yaşamlarının sona ermesi ya da yaralı olmasından dolayı kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Söz konusu alt geçitleri yapmanız için daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekmektedir? 2002 yılından bu zamana kadar, Türkiye genelinde hemzemin geçitlerde kaç tren kazası meydana gelmiştir? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir?"

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinde ağlayan işçiler

Minibüsün genel ve detay görüntüleri

Kaza yerinden genel ve detay

Ambulans görüntüsü

Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin),

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TEM Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

BOLU'da, TEM Otoyolu Bolu kesiminde TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından 3 araç da alev alev yanarken, yolun Ankara istikameti yarım saat trafiğe kapalı kaldıktan sonra açıldı. İstanbul istikameti ise trafiğe kapalı durumda. Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan kamyon, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından 3 araç da alev alev yandı. Kazanın ardından İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapandı. Ankara istikameti ise yarım saat ulaşıma kapalı kaldıktan sonra kontrollü şekilde 2 şeritten trafiğe açıldı. Yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler araçlarından inip yangını izledi. Yanan araçları soğutma çalışması sürüyor. Araçlardaki yangın tamamen söndürüldükten sonra yolu trafiğe açma çalışmaları başlayacak.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Alevlerin amatör kamera görüntüsü

-Yolun kapanması

-Araçlarından inen vatandaşlar

-Söndürme çalışmaları

-Detaylar

Süre: 03.29-Boyut: 392.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Salih aranıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, dün serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Salih Karakoyun (20), akıntıya kapılarak, kayboldu. Karakoyun'un bulunması için AFAD, polis ve belediye ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı.

Olay, dün, Cizre'ye bağlı Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Nehri kenarına arkadaşlarıyla piknik yapma giden Salih Karakoyun, serinlemek için suya girdi. Karakoyun'un bir süre akıntıya kapıldığını gören arkadaşları, polise haber verdi. Bu sırada çevredeki bazı kişiler de nehre girerek, genci kurtarmak istedi; ancak başaramadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile Cizre Belediyesi'nden su altı kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, botlarla açıldıkları nehirde arama- kurtarma çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle dün gece ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve Belediye Başkanı Berivan Kutlu da nehir kenarına gelip, çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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Nehir kıyısındaki kalabalık

Olay yerindeki güvenlik önlemleri

Vatandaşları kayıp genci arama çalışması

AFAD Ekibinin drone ile arama çalışması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ: 53 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

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Taksi şoförü ile kadın sürücü trafikte tartıştı

Zonguldak'ta, taksi şoförü ile kadın sürücü arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tartışma sırasında taksi sürücüsünün kadına, "Yamyam mısınız nesiniz? Senin bayanlıkla alakan yok baksana erkekten betersin" demesi dikkat çekti.

Meşrutiyet Mahallesi Uzunmehmet Caddesi'nde öğle saatlerinde taksi şoförü ile kadın sürücü arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak uzun süre tartıştı. Sinirlenen kadın sürücü, taksi şoförünün yanına gitti. Vatandaşlar öfkeli kadın sürücüyü 'tamam sen haklısın ama sakin ol' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Taksi şoförü de "Yamyamsın nesin? Senin bayanlıkla alakan yok baksana erkekten betersin.ö dediği duyuldu. Ardından aracına binen taksi sürücüsü, aracını kadının üzerine sürdü. Ardından taksi sürücüsü aracıyla olay yerinden ayrıldı. Kadın sürücüde aracına binerek uzaklaştı. Tartışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Sürücülerin tartışması

-Aracı kadının üzerine sürmesi

-Taksi şöförünün sözleri

-Olay yerinden ayrılmaları

-Dosya adı-zngtartisma

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,-

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Cip çarpmasıyla ölen anne- kız, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Saniye Tezin (42) ile kızı Nisa Nur Tezin (7), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde Fatsa ilçesi, Kurtuluş Mahallesi mevkii, Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye ve kızı Nisa Nur Tezin'e çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan anne ve kızı, ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Saniye ile kızı Nisa Nur Tezin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANNE İLE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı için ilçenin Şerefiye Mahallesi'ndeki Orta Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada eşini ve kızını kaybeden Erol Tezin, taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Anne ve kızı, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından, Çatalpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

Süre: 3: 01 DK Boyut: 449 MB

Haber-Kamera: Ferudun ALTUNTAŞ-ORDU,

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Öğrenci evinden başlayıp, sanat atölyesi açtılar

Eskişehir'de eğitim aldıkları Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tanışarak öğrenci evinde başladıkları plastik makyaj ve insan tenine yakın hareketli silikon heykellerle atölye kuran Onur Ata ve Osman Tetik, müze, tema park, dizi, film, reklam filmleri ile medikal sektöründe dikkat çeken tasarımlara imza attı. Kurdukları atölyede personel sayısını 8'e çıkaran iki arkadaş, siparişlere yetişemediklerini söyledi.

Kütahya'da üniversite öğrencisiyken tanışan Onur Ata ve Osman Tetik, 2'nci yıllarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçiş yaptı. Sinema Televizyon bölümündeki öğrenci arkadaşlarının ricası üzerine hurda malzemelerden bir ayı kostümü yapan iki arkadaş, bunu kısa sürede geliştirerek uzaktan kumanda edilen kostüm haline getirdi. Öğrencilerin başarılı tasarımları üzerine dönemin dekanı Bilgen Uzuner, Onur Ata ve Osman Tetik'i kendisi de heykeltıraş olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile tanıştırdı. Belediye bünyesinde 5 yıl çalışarak silikon heykeller yapan iki arkadaş istifa ederek kendi sanat atölyelerini kurdu. Öğrenci evinde başlayan hareketli insansı robotlar ve silikon heykeller konusunda uzmanlaşan Osman Tetik ve Onur Ata, 3 katlı atölyelerinde çalışan sayısını kısa sürede 8'e çıkardı. Sinema sektörünün yanı sıra reklam ve dizi çekimleri içinde hareketli robotların yanı sıra yapay organlar, yaralar, insan eli ve kolu ile insan maskeleri üretiyor.

Şirketin kurucu ortaklarından Osman Tetik (31), Onur Ata ile öğrenci evinde başladıkları tasarımlara şimdi sahip oldukları atölye de devam ettiklerini bazen siparişlere yetişemediklerini söyledi. Arkadaşlarının ricası üzerine yaptıkları ayı kostümünü geliştirerek bugünlere geldiklerini anlatan Tetik, "Onur ile öğrenciyken tanıştık. Kütahya'da beraber 2 yıl eğitim aldık daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçiş yaptık. Sinema televizyondaki arkadaşlarımız ayı kostümü istemişlerdi, bizde öğrenci bütçesiyle yaptık. Sonra bunu geliştirerek uzaktan kumanda edilen kostüm meydana getirdik. Bu öğrenciyken büyük bir adım oldu. Güzel Sanat Fakültesi'nin o dönem dekanı olan Bilgen Uzuner hocamız sayesinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile tanıştık. Belediyede 5 yıllık memuriyet sürecimiz oldu. Tecrübe olarak belediye bize çok katkı verdi. Kendimizi geliştirdik, sonrasında ayrılarak kendi atölyemizi kurduk. İki kişi başladığımız işte 8 personele ulaştık. Asistanlarımız, stajyerlerimiz, danışmanlarımız var. Sürekli bir aile gibi büyüyerek devam ediyoruzö dedi.

Şirketin diğer ortağı Onur Ata (31) ise özellikle müze ve sinema sektöründen çok sipariş aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kurduğumuz sanat atölyesinde, genellikle müzelere tema parklara ve özel isteğe göre farklı alanlara mekanik robotlar üretiyoruz. Robotların hareket mekanizmaları burada üretiliyor. Sinema ve dizi sektöründe aktif çalışmalarımız var. Kostüm ve plastik makyajlar yapıyoruz. Uzaktan kumanda edilebilir ya da programlanabilir giyilebilir kostümler üretiyoruz. Reklam çekimleri ve sinemalarda çok kullanıyorlar. Genellikle müşteri potansiyeli müze ve sinema sektörü var. Esneklikte silikon malzemeler kullanıyoruz. Çok ileri düzey gerçekçi maskelerde saçlar tek tek dikiliyor, makyaj ve mekanik aksamı yapıyoruz. İşin durumuna göre programlayıp hareket ettiriyoruz. Bir maske 3-4 hafta sürebiliyor. Bir şeyi oluşturduktan sonra onu izlemesi çok keyifli oluyor. Ekibimiz gittikçe büyüyor, bu işin Türkiye'de de yapıldığını göstermeye çalışıyoruzö

Görüntü Dökümü

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-Yaptıkları hareketli robot

-Atölyede çalışmaları

-Maske ve saç düzenlemesi

-Protez göz yapımı

-Göz çalışması detay

-Onur Ata ile röp.

-Atölyeden görüntüler

-Osman Tetik ile röp.

-Atölyedeki ekibin çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Nadir görülen 'Sakallı Akbaba' kameralara yakalandı

Gümüşhane'de 2 yıldır takibe alınan, Türkiye'de doğa çöpçüsü olarak da adlandırılan 'Sakallı Akbaba' türü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de yaşadığı bilinen, ancak görüntülenmesi zor olan yabani hayvanları kayıt altına almaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenip doğa çöpçüsü olarak da adlandırılan 'Sakallı Akbaba' da yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşhane'de kırsal alanda, kameralara yakalandı.

'2 YILDIR BU TÜRÜ TAKİP EDİYORDUK'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, 'Sakallı Akbaba'nın Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden en zor görüleni olduğunu söyledi. Aydın, "Sakallı akbabanın beslenme şekliyle en dikkat çekici akbabalar arasında yer alıyor. Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık 2 yıldır bu türü takip ediyoruz ve şükür yavrusu ile birlikte görüntülemeyi başardık. Bu da bizler için sevindirici oldu" dedi.

SAKALLI AKBABA

Ürkekliğiyle bilinen sakallı akbabalar, nadir göründükleri için görüntülenmesi de zor oluyor. Yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak ve yüksek dağ ile kayalık vadilerde yapan sakallı akbabalar, kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutuyor. Büyük kemikleri pençeleriyle alıp havalanarak, yüksekteki kayaların üzerine bırakıp parçaladıktan sonra yiyen sakallı akbabalar, böylece doğaya da büyük katkı sağlıyor. Doğayı adeta çöpçü gibi leş ve kemiklerden temizleyen, asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilen sakallı akbabalar, canlı hayvanlara ise çok nadir saldırmalarıyla biliniyor.

Görüntü Dökümü

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Sakallı akbaba görüntüleri

Haber: Sinan UÇAR - Kamera: GÜMÜŞHANE,-

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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Elazığ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Elazığ'a bağlı Örençay köyünde, ineğin kuyuya düştüğünü fark eden köy sakinleri kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince itfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye erleri, halat yardımcıyla girdikleri kuyuda mahsur kalan ineği kurtararak, sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin kuyuya inmesinden görüntü

Ekiplerin kuyudan çıkmasından görüntü

Kuyuya düşen ineğin kurtarılmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 MB

Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,

Kaynak: DHA