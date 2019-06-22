DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kuzey Ege sahilleri boş kaldı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki sahil bölgeleri, yarın İstanbul'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle boş kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilip, 23 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verilmişti. Siyasi parti liderlerinin İstanbul seçimlerinde halk iradesinin sandığa tam olarak yansıması için çağrıda bulunması sonrası sahiller boş kaldı.

Edremit Körfezi'ndeki Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit'in turistik bölgelerinde 140 bin yazlık bulunuyor. Bölgedeki yazlıkların sahipleriyse genel olarak İstanbul'da oturanlardan oluşuyor. Yaz tatili için Edremit Körfezi'ndeki konutlarına gelen İstanbullular bölgeden ayrıldı. Sahillerde ilçenin yerlilelir ve farklı illerden gelen az sayıda kişi kaldı. Sürekli yoğun olan Akçay kordonu ve Akçay plajları, yaz dönemi ve hafta sonu olmasına karşın, boş kaldı. E-87 yolunda ise trafik normal akışıyla devam ediyor.

Bölgeden İstanbul'da yapılacak seçim için AK Parti ve CHP tarafından 300'e yakın otobüs kaldırıldı.

'PAZAR GÜNÜ AÇMAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Akçay plajında kafe işleten Metin Palay, "Akçay bugün bomboş. Yarın daha da boş olacak. Çünkü bugünden itibaren herkes gitmeye başladı. Bir de seçimden sonra gelecek vatandaşlar vardı. İstanbul'da oy kullanacaklar dün akşamdan beri gitmeye başladılar. Ama pazar gününe hiçbir şey yok. Biz de pazar günü açmamayı düşünüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Akçay kordonundan detay görüntü.

-Denize girenlerden detay görüntü.

-Plajlardan detay görüntü.

-Metin Palay röp.

Görüntü: HD. Süre: 1.46 Dk Boyut: 156 Mb.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 47 kaçak yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenen bir grup kaçağı tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 kaçak yakalandı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),

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Sel suları, köyün taşkın duvarını yıktı

Sivas'ta merkeze bağlı Gazibey köyünde yağış sonrası oluşan sel suları, dere yatağındaki taşkın koruma duvarını yıktı.

Merkeze 55 kilometre uzaklıkta bulunan Gazibey köyünde dün sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası köyden geçen dere taştı. Sel suları çevredeki ekili alanlara zarar verdi. Sel sularının şiddetiyle köyün içerisinde geçen dere yatağındaki taşkın korumanın duvarı yıkıldı. Köyün yolunda çamur birikintileri oluştu. Yıkılan duvarın onarımı ve köy yolunda biriken çamurun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Köyden görüntüler

-Yağış sonrası oluşan sel

-Detaylar

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Reklamcı Ayşenur'un ölümünde, temizlik malzemesinden zehirlenme şüphesi (Haberi, görüntü dökümüyle tekrar ediyoruz)

"TUZ RUHU VE ÇAMAŞIR SUYU ÖLÜME NEDEN OLDU İDDİASI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, reklamcı Ayşenur A. (24), 17 Haziran'da arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Ayşenur A.'nın Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılırken, polis, evin ortasında temizlik malzemelerinin bulunduğunu ve genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Yerel gazetenin reklam servisinde çalışan ve pazartesi günü işe gitmeyen Ayşenur A.'nın arkadaşları, meraklanıp, telefonla aradı. Mesai arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Ayşenur A.'nın Karasu'daki evine gitti. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağıran arkadaşları, eve girdiğinde Ayşenur A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşenur A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler, olay yerinde inceleme yaparken, Ayşenur A.'nın cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, evin ortasında tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinin bulunduğunu ve genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Ayşenur A.'nın fotoğrafları

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), -

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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Ahmede Hane Caddesi'ndeki Ceylan Park'ta karşılaşan 2 grup arasında iddiaya göre alacak yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sonucu çıkan kavgada, aynı gruptaki H.T. (42 ) ile S.Ş. (38) silahla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detaylar

Polisin inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 179 MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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Evinde ölü bulundu, vücudunda darp izlerine rastlandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Gülümser Ö., evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda ve yüzünde darp izleri bulunan Gülümser Ö.'nün kim tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi ve yakalanması için araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Ev kadını Gülümser Ö., eşinden boşandıktan sonra, Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir evde yaşayan oğlu Mustafa Ö. (34) ile gelini Gülşah Ö.'nün (34) yanına yerleşti. Bu sabah misafirlik için eve gelen ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca meraklanarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kontrol ettiği evde, Gülümser Ö.'nün cesedini buldu. Vücudunun ve başına çeşitli yerlerinde darp izine rastlanan Gülümser Ö.'nün cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Gülümser Ö.'nün birlikte yaşadığı oğlu ve gelinini aramaya başladı. İlk olarak gelin Gülşah Ö.'ye telefonla ulaşan ekipler, emniyete çağırdı. Emniyete gelerek ifade veren Gülşah Ö., gece evde olmadığını başka yere gittiğini söylediği öğrenildi. Gülşah Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Gülümser Ö.'nün oğlu Mustafa Ö.'nün arandığı kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Cenaze aracı ve hastaneden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/ AYDIN,

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Çuval içinde yaralı bulunan yavru köpek uyutuldu

Antalya'da, dün ormanlıkta çuval içerisinde biri ölü, diğeri ölmek üzere 2 köpek bulundu. Tedaviye alınan, ölmek üzere olan yavru köpek, vücudunu enfeksiyon kapladığı ve ağır yaralı olduğu için veteriner hekim kararıyla uyutuldu.

Demre ilçesindeki Çayağzı mevkisinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, ağacın dibindeki çuvalın hareket ettiğini gördü. Çuvalın yanına giden iki kişi, içinden sesler geldiğini duydu. İkili, çuvalı açtıklarında iki köpeğin yattığını gördü. Köpeklerden biri yavaş yavaş hareket ederken, diğeri hareketsiz halde yatmaya devam etti. Bunun üzerine yatan köpeğin nefesini kontrol eden iki kişi, öldüğünü belirledi. Diğer köpeğin ise açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlayan ikili, hayvana su içirdi, yanlarında bulunan ekmekten yedirdi. İkili çuval içinde buldukları köpeğin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında da paylaşarak olaya tepki gösterdi. İhbar üzerine gelerek bölgede inceleme yapan yetkililer, köpekleri çuval içinde ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kurtarılan yavru köpek ise Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü. Kumluca'da veterinere sevk edilen köpeğin 40 derece ateşi olduğu, arka iki ayağında tamamen, ön iki ayağında ise yüzde 60 his kaybı olduğu belirlendi. Tüm vücudunda derin diş izleri olan yavru köpeğin bir ayağında derin yara olduğu ve protez bile takılamayacak durumda olduğu öğrenildi. Tüm vücudunu enfeksiyon kaplayan köpek, veteriner hekim kararıyla uyutuldu.

Görüntü Dökümü

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Köpeklerden görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), -

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Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar

Adıyaman'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü İlköğretim Okulu bahçesindeki kütüphaneye giren 2 kişiyi gören çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, girdikleri kütüphanenin tuvaletindeki muslukları çalmaya kalkışan A.A. ve M.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

-Hırsızların gözaltına alınması

-Polis aracına bindirilmesi

Hırsızlık yeri girdikleri yer

-Hırsızlık için kullandıkları aletler

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)

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İtfaiye çatıda sıkışan kırlangıcı kurtardı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir binanın çatısının yağmur giderine ayağı sıkışan kırlangıç itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Nizip Mesleki Eğitim Merkezi'nin çatısının yağmur giderine kırlangıç sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erleri, 20 dakikalık çalışmayla kırlangıcı, sıkıştığı yerden kurtararak doğaya saldı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin gelişi

- Kırlangıcın kurtarılışı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)



Kaynak: DHA