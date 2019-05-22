Dha Yurt Bülteni-13

ÖĞRENCİ SERVİSİYLE CİP ÇARPIŞTI: 14 YARALI (EK)

1)KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün ciple çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenci servisindeki araç içi güvenlik kamerası görüntüleri kaza anında yaşananları gözler önüne serdi. Görüntülerde servis minibüsüne cipin çarpması ve kemer takmayan öğrencilerin koltuklarından fırlamaları yer aldı. Ayrıca bazı öğrencilerin panikle çığlık atıp, ağladıkları da görüldü. Öte yandan emniyet kemeri takılı olmadığı belirlenen servis minibüsünün şoförü Adil Kabaca'nın çarpışmanın şiddetiyle yere düştüğü, ardından kalkıp, ayakta direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı da görüntülerden anlaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cipin servis minibüsüne çarpma anı

-Kaza anında kemeri takılı olmayan öğrencilerin koltuklarından fırlamaları

-Öğrencilerin koltuklarından fırlaması ve çığlık atmaları

-Servis şoförünün ayakta aracı kontrol etmeye çalışması

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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2)POLİSİN ATEŞ ETTİĞİ MİNİBÜSTE TARIM İŞÇİLERİNİNİN YARALANMASINA SORUŞTURMA

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde özel hareket polisi tarafından, çift plaka çıkarılmış ve terör eylemlerinde kullanılacağı ihbarı bulunan minibüse yönelik açılan ateş sonucu yaralanan tarım işçilerini ziyaret etti. Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Vali Erin, "Konu Cumhuriyet Savcılığımıza intikal etmiş durumda. Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır" dedi. 18 Mayıs tarihinde Suruç'tan Gaziantep'in Nizip ilçesine çapa işinde çalışmak için yola çıkan ve içinde 10'u kadın 19 tarım işçisinin bulunduğu Numan Tatlı'nın kullandığı minibüse kontrol noktasına geldiği sırada adı açıklanmayan özel hareket polisince uyarı ateşi açıldı. Çift plaka çıkarılmış, terör amaçlı kullanılabilecek araçlar listesinde olduğu gerekçesiyle açılan ateş sonucu minibüsteki 5 işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ü taburcu olurken, 2 kişinin ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'yla birlikte Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralı tarım işçilerini ziyaret etti. Yaralı işçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, doktorlardan hastaların durumları hakkında bilgi alarak yakınlarıyla da bir süre görüştü. Yaşanan üzücü olayla ilgili soruşturmanın başladığını açıklayan Erin, yaşanmaması gereken talihsiz bir olaydan dolayı üzüntülerini dile getirerek, "Tek tesellimiz, hayatını kaybeden vatandaşımızın olmaması. Yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Vali Erin, ardından hastaneden taburcu olan vatandaşları da evlerinde ziyaret etti. Olay hakkında bilgi alan Vali Erin üzüntülerini dile getirerek, "Konu araştırılma ve soruşturma için Cumhuriyet Savcılığımıza intikal etmiş durumda. Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır" diye konuştu.

Olayda mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını telafi etmek için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Vali Erin, "Devlet sizin yanınızdadır. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hepimize büyük geçmiş olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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Hastanede yaralıları ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler

Yaralılar hakkından bilgi alan Vali Erin,

Taburcu olan yaralıyı evinde ziyaret eden Vali Erin

Kurşunlanan minibüs

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 347MB

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3)ADNAN BALİ: KREDİ, ÖZ KAYNAĞIMIZDAN YİYORSA KULLANILAMAZ

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Kullandığımız kaynağın getirisi maliyetinden daha düşükse, o kredi öz kaynağımızdan yiyordur. O kredi kullanılamaz" dedi. Gaziantep Sanayi odası Mayıs ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda yapılan sunumun ardından, konuşan Adnan Bali kredilerin karlı şekilde kullanımı hakkında bilgi vererek şunları dedi:

"İş insanları krediyi nasıl kullanıyorsa, ülke olarak dış kaynağı da öyle kullanmalıyız. Kullandığımız kaynağın getirisi maliyetinden daha düşükse, o kredi öz kaynağımızdan yiyordur. O kredi kullanılamaz. ya o kredi kullanılamayacak ya da sizin o işten elde ettiğiniz getiri daha yüksek olacak. Dış kaynak kullanımının olmazsa olmaz şartı sizin o kaynakları kullanma getirisi ne ise o oranın altında olması gerekiyor. Demek ki Türkiye büyürken kullandığı kaynakların maliyetinden daha yüksek getiriyi sağladığı alanlarda büyüyecek. Ülke olarak, kullandığımız kaynakların maliyetinden daha yüksek getiriyi sağladığımız alanlarda büyümeliyiz. Bunları yapmak için güven, istikrar, geleceğe ilişkin öngörülebilirliğin olduğu uygun bir iklim, ortam da lazım."

'SIKINTILI GÜNLERDE SAHADA OLACAĞIZ'

Sıkıntılı günleri paylaşmaya dair bir çalışma anlayışı içinde olduklarını belirten Adnan Bali, "Asıl önemli olan, sıkıntının olduğu dönemlerde hakiki, samimi manada işinizi yapacak şekilde sahada olmaktır. Böyle dönemlerde üreten, satan, ticaret yapan yerlerle daha fazla iç içe olması gerektiği kanaatindeyim. Burada o enerjiyi görüyorum. Şu anda yaşadığımız hadiseden çıkış, büyük ölçüde ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve dış talebe hitap eden katma değerli üretimle olacak. Bunun adreslerinden biri Gaziantep'tir. Sanayinin üretimden aldığı pay Türkiye genelinde yüzde 30'lu seviyelerde, Gaziantep'te yüzde 42'nin üzerinde. Bu fark, şehrin üretme potansiyelini ortaya koyuyor. Gaziantep, belirli bir ekosistem mantığıyla, bütün bir sistemin korunması gerektiğini bilerek iş kültürü geliştirmiş bir kent. Gaziantep'in bu alanlardaki başarısı ile tereddütsüz Türkiye'ye iyi bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum" dedi.

2019 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artış ile 687,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise "Gaziantep, en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında Nisan ayında 5'inci sırada yer aldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 154 seviyesinde. Aldığımızdan fazlasını satabiliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin konuşması

Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANIL- Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 346 MB

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4)KUR'AN-I KERİM VE TASAVVUF MUSİKİSİ DİNLETİLEN BALIKLAR DAHA ÇABUK BÜYÜDÜ

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku'nun doktora tezi, farklı ses ve müziklerin balıklar üzerinde farklı etkisi olduğunu ortaya çıkardı. Tezde, Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıkların daha çabuk büyüdüğü belirtildi.ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, 'Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi' konulu doktora tezi hazırladı. Tez çalışması kapsamında balıklara 2 yıl önce dinletilen 12 farklı sesin etkileri açıklandı. Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıkların daha çabuk büyüdüğünü ortaya koyan doktora tezinin ardından yazdığı bilimsel makale Uluslararası Hakemli Dergi'de (SCI) yayınlandı.

Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, doktora tezi sırasında farklı ses ve müziğin balıklar üzerindeki etkisini görmek için fakülte binasındaki akvaryumlara su altında çalışabilme özelliğine sahip ses sistemi yerleştirdiklerini ve balıklara her gün, sabah, öğle ve akşam yarımşar saat Kur'an-ı Kerim Tilaveti, tasavvuf ney musikisi ve şehir gürültüsü sesi dinlettiklerini söyledi. Bunun sonucunda, Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinleyen balıkların büyüme ve sağlık parametrelerine olumlu yönde etki ettiğini gözlediklerini belirten Kuşku, şehir gürültüsü dinleyen balıkların ise olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

Doktora tezi ardından Uluslararası Hakemli Dergi'de yayınlanan bilimsel makale ile sonuçların uluslararası alanda kabul gördüğünü ifade eden Kuşku, şöyle konuştu:

"Çalışmamızın sonuçlarına göre bazı seslerin, balıkların büyüme ve sağlık performanslarında olumlu etki yaptığını gözledik. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den de Rahman Suresi'ni seçtik. Rahman Suresi'ni dinlettiğimiz de balıkların normale göre yani ses dinletilmeyen gruba göre büyümede ve sağlık parametrelerinde iyi bir performans gösterdiğini gözlemledik. Tasavvuf musiki'si dinlettik. Tasavvuf musikisinin de Kur-an'ı Kerim kadar olmasa da ona yakın değerlerde balığın büyüme ve sağlık parametrelerine olumlu etki ettiğini gözlemledik. Aynı zamanda kentsel gürültü yani şehir ve kentin getirmiş olduğu gürültüyü de kaydedip, balıklara dinlettik. Bu sesin etkileri, hiç ses dinletilmeyen balıklara göre olumsuz oldu. Yani balıklar ilk 30 günlük süre içerisinde bu seslere olumlu veya olumsuz tepkiler verdiler. 30 günlük süreçten sonra da balıkların seslere adaptasyon sağladığını gözlemledik. Su ürünleri yetiştiriciliği ve bu konuda çalışma yapanlara; seslerin canlılar, özellikle balıklar üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Araştırma yapmak isteyenler için, Kur'an-ı Kerim'de bilindiği gibi 113 tane sure var. Bunlar dinletilebilir. Bunlar yeni araştırma alanları olarak açılabilir. Aynı zamanda tasavvuf musikisini dinlettik. Bunlardan da olumlu sonuçlar aldık. Ülkemizde çok farklı tasavvuf musikileri, ses düzenleri ve ritimleri bulunmaktadır. Bunlar denenebilir ve dinletilebilir."

Görüntü Dökümü

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-Kur'an-ı Kerim, Tasavvuf Musikisi ve şehir Gürültüsü dinleyen balıkların 47 saniyelik ilk videosu arşiv görüntüsü.

-Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku'nun balıklara yem vermesi ve Kur'an-ı Kerim dinletmesinden genel ve detay görüntü.

-Balıklardan detay görüntü.

-Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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5)3 HIRSIZ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

BOLU'da, bir eve balkondan girip 5 bin TL para ve ziynet eşyası çalan 3 hırsız polisin takibi sonucu yakalandı.

Kuruçay Mahallesi'ndeki bir eve balkondan giren hırsızlar, 5 bin TL para ve ziynet eşyası çaldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip hırsızlık şüphelilerinin F.H.(37), N.T.(48) ve S.Ş.(36) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, gidebileceği güzergahlar üzerinde önlem alan ekipler, 3 şüpheliyi Düzce sınırında yakaladı. Şüphelilerin evden çaldığı 5 bin TL nakit para ve bir miktar ziynet eşyası da otomobilde bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 00.56-Boyut: 105.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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6)PROF. DR. SATIL: BİYO KORSANLAR BİTKİLERİ KAÇIRIYOR, PATENT ALIP SATIYOR

BALIKESİR Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Türkiye'deki bazı bitki türlerinin kaçırılarak genetik bilgilerinin çalındığını ve patentlenerek ilaç sektöründe kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Satıl, biyo korsanlığa dikkat çekerek Türkiye'de endemik çeşitlilik olan bölgelerin alan kılavuzlarıyla gezilmesi kuralının olması gerektiğini de söyledi.

Coğrafyaların kendine özgü olan, endemik bitkilerinin kaçırılması anlamına gelen biyo korsanlığa karşı konuşan Prof. Dr. Satıl, "Biyo korsanlar, doğal bir hazine olan ülkemizin doğasından kaçak yollarla aldıkları bitki türlerinin genetik bilgilerini kullanıyorlar ve yeni çeşitler geliştiriyorlar. Sonra da patentlerini alıp bizlere geri satıyorlar. Bu tür olaylarla karşılaştığımızda hemen kolluk kuvvetlerini bilgilendirmeliyizö dedi.

'KAZDAĞLARI'NDA ALAN KILAVUZUYLA YAPILAN GEZİLERE İZİN VERİLMELİ'

TUBİTAK tarafından 2014 yılından beri sürdürülen Bilim Söyleşileri projesi kapsamında, biyolojik çeşitlilik ve değeri konulu konferans verildi. Prof. Dr. Satıl, biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler ve bu tehditlere karşı koruma önerileri hakkında öğrencilere açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

"Biyolojik çeşitliliğin turizme katkısı olurken, diğer yandan da turizmde yapılan yanlışlıklar, biyolojik çeşitlilik için zararlı bir hale geliyor. Turizmde dikkatli olunmazsa, kaçakçılık amacıyla bitkiler ve hayvanlar kaçırılabilir. Örneğin Kazdağları'nda yapılan gezilerde mutlaka alan kılavuzuyla yapılan gezilere izin verilmeli.ö

'TÜRKİYE'DEN KAÇIRDIKLARI BİTKİLERİN PATENTLERİNİ ALIP, GERİ SATIYORLAR'

Kaçakçıların bizden aldıkları bitkilerin patentlerini alarak, bize geri sattıklarını belirten Prof. Dr. Satıl, "Bu kaçakçılığı yapan insanlar genellikle turist olarak geliyorlar. Çantalarındaki küçük tüplere hemen canlı türlerini koyarak biyo-korsanlık yapıyorlar. Bu tür kişileri gördüğümüz an, anında jandarmaya bildirmemiz gerekiyor. Buralar hazine. Bu türleri alıp, bunların genetik bilgilerini kullanıyorlar ve yeni çeşitler geliştiriyorlar. Sonra da patentlerini alıp bizlere geri satıyorlar. Bu genetik hazinemizin farkına varıp sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye de en fazla böcek türlerini kaçırıldığını görüyoruz. Son zamanlarda özellikle, ilaç sektöründe kullanıldığı söylenen, hamam böceklerinin kaçırıldığı yönünde bilgiler var. Yine geyik ve teke böcekleri, tozlaşma da çok önemli olan bombus arılarımızın kaçıldığı yönünde bilgiler var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Konferanstan detay görüntüler

-Prof. Dr. Fatih Satıl ile röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Kaynak: DHA