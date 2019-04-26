Dha Yurt Bülteni -13

Samsun'da hırsızlık şüphelisi iki çocuğa tutuklama

Samsun'da motosiklet, sigara ve sadaka kutusu hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan iki çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde restorandan sadaka kutusu, marketten sigara çalındığı ve Atakum ilçesinde çalıntı motosiklet bulunduğu ihbarları üzerine harekete geçti. Sadaka kutusu ve sigara çaldığı iddia edilen S.Ö. (14) ile motosiklet çaldığı ileri sürülen U.B. (14), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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Çocukların cezaevine götürülmesi

Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Furkan'ı bulmak için dere yatağında iş makineleriyle kazı yapıldı

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları sürdürülüyor. Ailenin evinin yakınında bulunan mezarlığın alt tarafından geçerek Kocasu ile birleşen derede yatağında iş makineleriyle kazı yapıldı, ancak Furkan'a ait bir ize rastlanmadı.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Furkan'ı bulamayan ailesi, jandarmayı aradı. O günden itibaren Budaklı Mahallesi'nde Furkan'ın bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri ile korucular ve köylüler Furkan'ı bulmak için seferber oldu. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de kullanıldığı çalışmalarda, iş makineleriyle arazide oyuklar da açıldı. AFAD ekipleri de eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik alanda hem su altında hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı ancak sonuç alınamadı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan baba Fehim Yiğit, "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine Budaklı'ya Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Kazı yapılan mezarda 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi daha sonra ise kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan'ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi E.Y., babaannesi H.S.Y. ile zihinsel engelli amca Y.Y., 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı. Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorguda kalan aile üyeleri, dün sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Furkan'ın babaannesi ve engelli amcası savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Çocuğun babası Fehim Yiğit ile dedesi E.Y. ise Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, dede E.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DERE YATAĞI ARANDI

Furkan'ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edildi. Bugünkü çalışmalarda, AFAD ekipleri, Furkan'ın evinin yakınında bulunan mezarlığın alt bölümünden geçerek Kocasu Çayı ile birleşen dere yatağında arama yaptı. Furkan'ın buradaki suda düşüp, Kocasu'ya kadar akıntıya kapılarak sürüklenmiş olma ihtimaline karşın, iş makineleriyle kazı yapıldı. Ancak çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı. Jandarma, polis, köy korucuları ve AFAD ekiplerinin arazide de arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Furkan'ı arama çalışmaları

-Jandarma ve köy korucuları

-İş makinelerin çalışması

-AFAD ekipleri

Haber-Kamera: ERZURUM,

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İnfaz koruma memurları ile hükümlü yakınlarına rüşvet operasyonu: 10 gözaltı (2)

İNFAZ KORUMA MEMURLARI TUTUKLANDI

Muğla'nın Milas ilçesinde rüşvet karşılığı bazı tutuklu ve hükümlülerin, kendi cep telefonlarını vererek, yakınlarıyla görüşmelerini sağladıkları tespit edilen 4 infaz koruma memuru, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakimlik, rüşvet verdikleri ileri sürülen 6 tutuklu ve hükümlü yakınını ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Çocuklarıyla birlikte istismara tepki gösterdiler

Denizli'de, 230 anaokulu öğrencisi ile birlikte aileler ve öğretmenler, çocuk istismarına karşı eylem yaptı. Ellerinde dövizler taşıyan çocuklar, alışveriş merkezinin içinde yürüdü.

Zübeyde Hanım Anaokulu ile Fahri Akçakoca Anaokulu tarafından saat 14.00'te eylem düzenlenerek, çocuğun cinsel istismarına tepki gösterildi. Mehmetçik Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin önündeki eyleme, 230 anaokulu öğrencisi ile birlikte aileler ve öğretmenler katıldı. Minik öğrenciler, 'Çocuk istismarına hayır' yazılı pankart açtı. Ellerinde 'Çocuk susar ama sen susma', 'Çocuk bedenime dokunma', 'Sessiz kalma, çocuk istismarını durdur' yazılı dövizler taşıyan çocuklar, daha sonra farkındalık oluşturmak için alışveriş merkezine girip, yürüdü.

'AİLELER ÇOCUKLARINI BİLGİLENDİRMELİ'

Velilerden Hatice Dumano, aileler olarak seslerini duyurmak istediklerini belirtip, "Çocuklarımıza yapılan bu cinsel istismarlara tepki olarak bütün çocuklarımızı buraya getirdik. Kimsenin çocuklarımızın bedenine dokunmaya hakkı yok. Çocuklarımızı bu olaylardan korumamız gerekiyor. Ailelerin, çocuklarını cinsel istismara karşı kendilerini nasıl koruyacakları hakkında bilgilendirmeli" dedi.

'DAHA CAYDIRICI CEZALAR GELMELİ'

Eyleme bebek arabasındaki kızıyla katılan ve 'Ayağa kalkın çocuk istismarına sessiz kalmayın' yazılı pankart taşıyan Neriman Değer ise "Çocuk istismarı haberlerini duymaktan çok üzüntü duyuyoruz. Bugün çocukların eylemini de ağlayarak izledik. Onlar için buradayız ve bu duruma sessiz kalmıyoruz. Umarım bu konuda gereken şeyler yapılır. Bu konuda sadece hapis değil daha caydırıcı cezaların gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pankart açan çocuklardan detay

Çocukların ellerindeki dövizlerden detaylar

Çocukların AVM'de farkındalık yürüyüşü yapması

Öğrenci velilerinden Hatice Dumano ile röp.

Eyleme katılan Neriman Değer ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Çernobil felaketinin yıl dönümünde İzmirli çevrecilerden kirlilik protestosu

İZMİR'de Çernobil felaketinin yıl dönümünde çevreciler, halen radyoaktif kirlilik yarattığı tartışmalarının sürdüğü Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisi yanında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına destek veren mahalle sakinlerinden Aysel Berkitel, "Fayanslarımız sapsarı oluyor ve o lekeler çıkmıyor. Onu bu hale getiren kimbilir içimizi ne hale getirmiştir. Bizden geçti bari çocuklarımız zarar görmesin" dedi.

1986 yılında yaşanan Çernobil felaketinin yıl dönümünde İzmir'de çevreciler, halen radyoaktif kirlilik yarattığı tartışmalarının sürdüğü Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisi yanında basın açıklaması yaptı. Kurşun fabrikası arazinin yanına kadar yürüyen çevreciler adına basın açıklamasını Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay yaptı. Çernobil'de 33 yıl önce meydana gelen arıza sonrası yaşanan can kayıpları ve çevre felaketinin tam bir envanterinin halen çıkartılamadığını söyleyen Helil Kınay, "Bugün Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümünde hala etkileri giderilemezken, ülkemiz kendi nükleer macerasına akıl almaz bir hız ve hırsla devam etmektedir. Bizler İzmir'in Çernobili olan Gaziemir'i unutanlara hatırlatma sorumluluğunu taşıyoruz. Atıkların tespitinden itibaren, merkezi ve yerel idareler tarafından alanın çok hızlı bir şekilde atıklardan temizlenmesi, sağlıklı ve güvenli koşullarda rehabilitasyonunun sağlanması ve atıkların bertarafına yönelik süreçlerin yürütülmesi beklenirken, diğer taraftan ülkemize girişi yasak olan ve kaçak yollarla giriş yapmış olan nükleer atıklarla ilgili sürecin sorumluları ve bu atığın nasıl ve hangi yollarla bu noktaya geldiğine ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin yapılarak sorumluların bulunması, sorumlular ile ilgili çalışmalarının ivedilikle gerçekleştirilmesi ve kamuoyunun şeffaf ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi gerekirdi. Ancak, nükleer atıkların tespit edildiği 2007 yılından bugüne geldiğimiz 12 yıl içerisinde alanda çalışma yapılmadı ve İzmir halkı nükleer atıklarla yaşamaya devam ediyor. Bizler sağlıklı kentlerde yaşama hakkımızı savunan Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri olarak Gaziemir'i birlikte takip ettiğimizi bir kez daha yineleyerek, cevabını alamadığımız sorularımızı bir kez daha ilgililere soruyoruz" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ DE DESTEK VERDİ

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yanı sıra Emrez Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslanalp'in geçmişten beri yaşadıklarını anlattığı basın açıklamasına destek veren mahalle sakinlerinden Aysel Berkitel, "Fayanslarımız sapsarı oluyor ve o lekeler çıkmıyor. Onu bu hale getiren kimbilir içimizi ne hale getirmiştir. Bizden geçti bari çocuklarımız zarar görmesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Basın açıklamasından görüntü

Katılanlardan görüntü

Mahalle sakinlerinin görüntüsü

Konuşmalardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR

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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde 200 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli T.D. tutuklandı.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli T.D.'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bayırköy beldesinde durdurulan araçta arama yapılırken, satışa hazır paket halinde 200 gram skunk uyuşturucu madde, aracının bagajında bulunan ses kolonunun içerisine gizlenmiş 6 adet extacy hap, 3 gram metamfetamin, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli T.D. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Araçta yapılan arama

-Ses kolundaki uyuşturucu maddesi

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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Samandağ'da eriği dolu vurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağan şiddetli dolu, tarım ürünlerine zarar verdi. Dolu, hasadı yaklaşan eriklerin de dökülmesine neden olurken üreticiler de zarara uğradı.

İlçede dolunun etkili olduğu erik bahçelerinde ürün döküldü. Değirmenbaşı Mahallesi sakinlerinden üretici Zekeriya Kapı, zararlarının büyük olduğunu söyledi. Zarar gören ağaçları budadıklarını belirten Kapı, "Büyük umutlarla baktığımız eriklerimiz dolu yağışı sonucu büyük zarar gördü. Umduğumuzu bulamadık. Erikleri yerden topluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yerdeki dökülen erikler

Kesilen ağaçlar

Üreticinin konuşması

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),

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Su kabaklarını avizeye dönüştürüyorlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okulun sanat atölyesinde değişik süsleme, yazı, şekil ve desenlerin işlendiği su kabaklarından, avize ve gece lambaları da yapıyor.

Okulun İngilizce öğretmeni Yusuf İşkikaya tarafından yetenekli öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan atölyede, öğrencilerin yaptıkları ürünler satışa çıkaracaklar. 2023 eğitim vizyonuna uygun atölye çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla böyle bir çalışmayı yaptıklarını anlatan İşkikaya, "Altı ay içerisinde öğrencilerimizle birlikte çok güzel eserler ortaya çıkarmayı başardık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kabağı işleyen öğrenciler

Kabağa boncuk işleme ve ışık takılması

Hazırlanmış avize ve gece lambaları

-Okul müdürünün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

Kaynak: DHA