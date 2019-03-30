Dha Yurt Bülteni -13

Gebze'de sünger fabrikasında yangın (2)

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI

Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerinin gelmesi

Yangın söndürme çalışmaları

Alevlerin yükselmesi

Dumanın gökyüzünü kaplaması

Dumanın feribottan görüntüsü

Soğutma çalışmaları

Fabrika çevresinde güvenlik önlemi alınması

Fabrika bahçesindeki yanan TIR dorsesi

Tamamen yanan fabrikanın yapı iskeleti

Fabrikanın yanındaki yolda oluşan trafik

Havadan görüntüler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Gebze'de sünger fabrikasında yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gebze, Derince, Körfez, Molla Fenari, Darıca, İzmit, Kartepe, Yahya Kaptan, Çayırova, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla'dan gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra fabrikanın içerisine girerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma inceleme yapılacağı bildirildi.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN YARALANDI

Fabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada hafif yaralandı. Ellerinden yaralanan Halil Ateş, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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İZNİK GÖLÜ'NDE SAZLIK ALANDA YANGIN

BURSA'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye giden yolun taşlarla kapatıldığı ileri sürüldü.

İznik Gölü kıyısında yer alan Kuruköprü mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.

YOL TAŞLARLA KAPATILMIŞ İDDİASI

İtfaiye ekiplerinin yangının olduğu bölgeye gitmek için kullandığı yolun büyük taşlar ve ağaçlarla kapatıldığı iddia edildi. Ekipler, taşları ve ağaçları kaldırdıktan sonra yangın yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alevlerin geniş alana yayılması

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve araçların geçmesi için yoldaki taşları kaldırması

Detaylar

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),

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BURHANİYE'DE POYRAZ FIRTINASI SERALARA ZARAR VERDİ

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan poyraz fırtınası seralara zarar verdi. Fırtına nedeniyle bazı badem ve zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

Burhaniye'de dün başlayan ve bugün de etkisini devam ettiren poyraz fırtınası Kırsal Kızıklı Mahallesi ovasında seralara zarar verdi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle seraların örtüleri yırtıldı. Badem ve zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

Seraları yeni kurduğunu ifade eden çiftçi Ramazan Adışen, "4 tane seram vardı. Seraları yeni kurmuştum. Rüzgar nedeniyle patladı. Perişan olduk. Yardım bekliyoruz" dedi.

Çiftçi İsmail Aykurt ise "Bölgemizde kuvvetli esen poyraz nedeniyle seralarımız zarar gördü. Seralara fidanlarımızı yeni diktik. Büyük bir zararımız var. Devlet büyüklerinden bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Burada 6-7 tane üreticiyiz. Hepimiz aynı şekilde zarar gördük. İnşallah bize destek olurlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Örtüleri yırtılan seralar ve kırılan ağaçlar.

Detay görüntüler.

Çiftçiler Ramazan Adışen, İsmail Ayrkurt ile röportaj.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

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Kaynak: DHA