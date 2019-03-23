Dha Yurt Bülteni -13

Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (2)

STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Batı ülkelerinde Türkiye'yi kimin besleyeceği tartışması olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:

"Türkiye üretmiyor. Eğer Türkiye üretseydi saman mı ithal ederdik? Eğer Türkiye üretseydi 200 bin ton sıfır gümrüksüz patates mi ithal ederdik? Türkiye üretseydi soğan mı ithal ederdik? Sadece Yunanistan'dan 2018 yılında satın aldığımız pamuğun miktarı 113 milyon dolar. Tütün ithal ettik 15 milyon dolardan. 82 milyon nüfus var, kim besleyecek Türkiye'yi? Türkiye'ye tavsiyede bulundular, 'Çekilin tarımdan' dediler. Dünya Bankası destek verdi bize. Ne desteği verdi? 'İster ek ister ekme dönüm başına para veriyorum sana' dedi. Vatandaş ekmedi, nasılsa 'Hazır para alıyorum' dedi. Sonunda ekilmedi. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Milleti nasıl doyuracağız; dışarıdan ithal ederek. Dönemin Tarım Bakanı Fransa'ya gitti. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanına, Fransız tarımına yaptığı katkı nedeniyle şövalye nişanı verildi. Buna kim itiraz edecek? Ziraat Odaları itiraz edecek, Ticaret Odaları itiraz edecek, Sanayi Odaları itiraz edecek. Türkiye'nin bu gerçeğini topluma aktarmak gerekiyor. Üreten bir Türkiye mi güçlüdür, tüketen bir Türkiye mi? Bugün Türkiye'de 82 milyonu kim besleyecek? Almanya 'Biz besleriz' diyor, Fransa 'Biz yaparız' diyor, Hollanda, Kanada 'Biz besleriz' diyor, Venezuela inekleri yani angusları 'Bizden alacaksınız, biz besleriz' diyor. Batı'da bizi kim besleyecek, bunun kavgası var."

'GELECEĞİ PARLAK GÖRÜRSENİZ, BEKA SORUNU YOKTUR'

'Beka sorunu' tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Beka sorunu tartışılıyor. Beka ne demektir? Geleceği parlak görürseniz, beka sorunu yoktur. Ama gelecek karamsarsa beka sorunu vardır. Bir ülkenin beka sorunu nedir? 21'inci yüzyılda beka sorunu, bir ülke üretemiyorsa, geleceği yoktur. Neyi üretecek, makine halısı mı üretecek yoksa katma değeri yüksek ürün mü? Makine halısını TIR'larla ihraç ettik, elin oğlu bir çanta cep telefonuyla geliyor bizden daha fazla para kazanıyor. Türkiye üretimde hangi ligde olacak? Birinci ligde olacaksa o zaman birinci lige çıkılacak adımlar atılması gerekiyor. Üniversiteler bilgi üretecek. Bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmiyorsa, katma değeri yüksek ürünler üretilemez, unutacağız" diye konuştu.

'NE OLDU O DEVLETE?'

Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım ürünleri satılarak fabrikalar kurulduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

"Uşak Şeker Fabrikası nasıl kuruldu biliyor musunuz? Türkiye'nin ilk şeker fabrikasıdır; yumurta satılarak. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılmıştır. 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya inmiştir. 1940'lı yıllar Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçak ihraç eden devlettir. Kendi denizaltısını yapan devlettir. Ne oldu o devlete? 1950'lerde dediler ki bize Batı'nın egemen güçleri 'Siz niye uçak, gemi yapıyorsunuz, size bedava verelim'. Bedava verdiler. 2'nci Dünya Harbi'nden ne kadar döküntü askeri uçak, silah ne varsa getirip bedava verdiler. Biz de fabrikaları kapattık. Ne zaman uyandık; Kıbrıs çıkarmasıyla. Kıbrıs'a çıkarma yaptık, Amerika dedi ki 'Bir dakika. Benden izin almadan nasıl çıkarma yaptın. Silahları ben sana verdim. Çıkarma gemisini ben sana verdim. Benim silahlarımı benden izinsiz kullanamazsın' dedi. Askerin çatal kaşığından palaskasına kadar dışarıdan geliyordu. Bir toplumu geriye götürmek istiyorsanız, teslim almak istiyorsanız ilk yapacağınız iş o toplumu üretimden koparmaktır."

'UMUTSUZ DEĞİLİZ, HEPSİNİ ÇÖZERİZ'

Son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti'nin 149 milyar dolar faiz ödediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kim ödüyor; bizler ödüyoruz. 149 milyar dolarla ikinci bir Türkiye inşa edersiniz. Binlerce fabrika yaparsınız. İşsizlik olmaz. İşsizlik niye var? Üretim yok. 'Her işveren bir işçi alsın.' İyi de işveren yardım kuruluşu değil ki kar etmeden nasıl yapacak? Kar etmesi lazım ki çalışsın, ayakta dursun. İşimiz zor ama umutsuz değiliz, çözeriz hepsini çözeriz. Ekonomik kriz çıktığında 2018'in Ağustos ayında 13 maddelik ekonomik krizden çıkış maddesi söyledim. 'Devlette liyakatten tutun israfa kadar bunları engelleyin' dedim. Liyakatı sağlayın israfı bitirin. Alınan hiçbir önlem yok. Hiçbir şey yok. Biz freni patlamış bir kamyondayız ve yokuş aşağıya gidiyoruz. Bir devlet kendi geleceğini planlar. 21'inci yüzyıldayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı var mı 2019 yılında? Kalkınma planı yok. Çünkü en son kalkınma planının süresi 2018'de doldu. Kimin haberi var. Hangi sanayi odası, ticaret odası, ziraat odası, ihracatçı birlikleri itiraz etti? Vergi veriyoruz, vergileri nerelere harcayacaksınınız? Hangi yatırımları yapacaksınız? Hangi planlama? Hiçbirisi yok. Ama bunları aşmak mümkün. Nasıl aşacağız; demokratik yollarla aşacağız. Kavga edecek halimiz yok. Birbirimizi gırtlayacak halimiz de yok. Oturacağız, demokratik yollardan bunları aşacağız. Görev bana düştüğü kadar sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderleri olarak sizlere de düşüyor."

Toplantı basına kapalı sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salon detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR ARTVİN-DHA

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Askeri araç yüklü Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı

RUS Donanması'na ait, güvertesi askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus savaş geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.

Rus savaş gemisinin Ege Denizi'nden Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

-Sahil Güvenlik Botu ile savaş gemisinden görüntü.

-Güvertesinde askeri araç bulunan savaş gemisinden detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE,

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(ÖZEL) Yaşlı kadına yaya geçidinde otomobil çarpma anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik, (83) otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. F.G. yönetimindeki 37 KC 637 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik'e çarptı. Yola savrulan Kirik yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil ise refüjdeki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Kirik hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü F.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

DİĞER ARAÇ DA YAYA GEÇİDİNDE DURMADI VE HIZLA GEÇTİ

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Emine Kirik'in yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin durmayarak hızla yanından geçmesi ve F.G.'nin kullandığı otomobilin ise çarpma anı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan otomobil

Kaza yerinden detay

Kadının ambulansa taşınması

- Sürücünün tutanak imzalaması

Polisin inceleme yapması

Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Minibüsten ayrılan römork otomobile çarptı: Sürücü ve eşi öldü, 5 çocuk yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde minibüsün arkasına bağlanan ve yük taşıma işinde kullanılan römork koparak arkadan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kaya ile eşi Rabia Kaya yaşamını yitirdi, 5 çocukları ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Suruç'tan Gaziantep'e tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen minibüsün arkasına yük taşımak için bağlanan römork koptu. Römork, bu sırada aynı yönde ilerleyen Mehmet Kaya'nın kullandığı 33 TN 398 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ile römork yola savrularak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpışmanın şiddeti ile demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mehmet ve yanındaki eşi Rabi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya çiftinin çocukları İslim, Cihan, Esma, Umut ve Emine Kaya ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

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Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz (2)

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ESTAŞ Fabrikasını ziyaret etti. Burada işçilerle yemek yiyen Bakan Varank 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi. Bakan Varank daha sonra Sivas Demirçelik Fabrikası mevkine kurulacak olan 2'inci Organize Sanayi Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu. Varank, burada yaptığı açıklamada, bu araziyi endüstri bölgesine dönüştürmek istediklerini söyledi. Bu alanda özel teşvik uygulaması yapacaklarını dile getiren Varank, "Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz" dedi. AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile bu projeyi görüştüğünü aktaran Varank, seçimden sonra hızlıca bu adımları atarak Sivas'a endüstri bölgesini kazandıracaklarını ifade etti.

"ULUSLARARASI REKABET GÜCÜMÜZÜ KALCI ARTIRMANIN YOLU TEKNOLOJİDEN GEÇİYOR"

Bakan Varank daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Cumhuriyet Teknokent Yeni Kuluçka Merkezi AR-GE binasını ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri sayesinde hayata geçirilen merkezin Sivas'ta 36 firmaya ev sahipliği yaptığını belirten Varank, "Burada faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 56'sı yazılım sektörüne odaklanmış durumda. İçlerinde 3'üncü Havalimanına yazılım desteği veren bir firmadan tutun da ASELSAN'a alt yüklenicilik yapan şirketlere varıncaya kadar burada değerli firmalarımız var" diye konuştu.

Yeni merkezle birlikte başarı örneklerinin katlanacağına yürekten inandığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmanın yolu teknolojiyi üretmekten geçiyor. Fikri üreten AR-GE'sini yapan, ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz. Hayallerimizi ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan gençler istiyoruz. Milli teknoloji hamlemiz tam olarak aslında bu ruhun bir yansıması. Teknoloji üretmek için güçlü bir AR-GE ve yenilikçilik ekosistemine ihtiyaç var. Bu ekosistemi güçlendirmek, bakanlığımızın temel görevleri arasında. Temel amacımız akademik bilgiyi ekonomik katma değere dönüştürme. Tabi teknoparklarımızda bu dönüşümün en kısa sürede ve en etkin biçimde gerçekleştirilebildiği yapılar."

Bakan Varank, daha sonra ASELSAN Hassas Optik Fabrikasını ziyaret ederek hava yolu ile kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Fabrika ziyareti ve işçilerle yemek yemesi

-Yeni Organize sanayi bölgesi ziyareti ve açıklamaları

-Teknopark ziyareti ve konuşması

-Aselsan fabrikası ziyareti

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

Kaynak: DHA