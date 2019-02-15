Dha Yurt Bülteni -13

Sağlık Bakanı Koca: Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat'tan itibaren geçerli olacak ilaç zammı ile ilgili, "Bu süreçte bunu fırsata çevirmek isteyen üretici, depocu ve eczacıların olduğunu biz sahada müşahede ettik. Bununla ilgili sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Bakan Koca, ilaç zammının 19 Şubattan itibaren yürürlüğe gireceğine açıklayarak, "Bu süreçte bunu fırsata çevirmek isteyen üretici, depocu ve eczacıların olduğunu biz sahada müşahede ettik. Bununla ilgili sahada 900 denetim elemanımız halen aktif devam ediyor. Bunun dışında ayrıca 41 ilaca da fiyat düzenlemesi yaptık. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bu denetimlerimizin devam edeceğini ve bu anlamda sorun yaşanabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Ama buna rağmen sorun yaşayacak olan vatandaşlarımız olduğunda mutlak bizimle irtibatta olmaları gerektiğini ve bununla ilgili gereğin mutlak yapılacağını söyleyebilirim. Bizim ilaç takip sistemimiz var. Herkesin güvendiği ve bilinen üreticiden depocuya ve eczaneye tedarik zincirini takip eden bir sistem. Hem sistem ve hem de sahadaki denetimlerden bunu görebiliyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, Yunanistan'da H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerin yaşandığı, Türkiye'de böyle bir salgının olup olmadığı sorusunu, "Biz de bu anlamda normal mevsimsel grip salgını dışında özel bir salgın durumunun olmadığını ve halk arasında domuz gribi ve benzeri adlandırmalarla yapılan grip salgınının şu an olmadığını ve bununla ilgili tedbirlerin alındığını söyleyebilirim." diyerek cevapladı.

Görüntü Dökümü

---------

-Bakan'ın valilik önünde karşılanması

-Bakan'ın valilik anı defterini imzalaması

-Bakanın açıklaması

Süre: (03.15) Boyutu: (361 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

================

Bakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar

Diyarbakır'da düzenlenen 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in aday çıkardığı yerde HDP'nin bunları desteklediğini, hatta meclis üyeliklerine yazıldıklarını görüyoruz. Bu çok ama çok büyük bir tehlikedir. Bu 'zillet ittifakı'nın sonucunda, zamanında Diyarbakır'da ve bölgede yaptıkları gibi batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar" dedi.

Kayapınar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kadim Akademi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ortaklığıyla Cegerxwin Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu' düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Hasan Basri Güzeoğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat ile Cezayir, Fransa, Hindistan, Irak, İspanya, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'den 80'i aşkın bilim insanın katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumda geçen yıl vefat eden İslam tarihi, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapan akademisyen Prof. Dr. Fuat Sezgin anlatılacak.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bakan Varank, sözlerine Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anarak başladı. Bakan Varank, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) bu yıldan itibaren 'Fuat Sezgin Ödülleri' vereceğini ifade ederek, "30 Haziran 2018'de ahirete irtihal eden Profesör Doktor Fuat Sezgin Hocamız, ülkemizin yetiştirdiği en başarılı ve çalışkan ilim insanlarından biriydi. Yüreği memleket sevdasıyla çarpan Saygıdeğer Hocamız, kendisini medeniyetimizin ilmi birikimini gün yüzüne çıkarmaya adamıştı. Nesiller boyunca adından söz ettirecek Fuat Sezgin Hocamızın hatırasını yaşatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu amaçla bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalara büyük önem ve destek veren Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edildi. Dolayısıyla bu sempozyum, yılın ilk etkinliği olması hasebiyle özel bir öneme sahip. Sene boyunca düzenlenecek bu gibi etkinlikler, Hocamızın ömrünü adadığı İslam kültür ve medeniyet hazinesinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak, özellikle de genç kuşaklara onun çalışma azmini ve şevkini aşılayacak. Hocamızın aziz hatırasını yaşatmak adına yıl boyunca TÜBA, TÜBİTAK, üniversitelerimiz ve diğer paydaşlarla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. TÜBA bu yıldan itibaren 'Fuat Sezgin Ödülleri' vermeye başlıyor. TÜBİTAK, Hocamızın çalışma alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla proje çağrısına çıkacak. Bakanlık olarak, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla Fuat Sezgin Hocamızın mirasına en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Amacımız Türkiye genelinde farkındalığı artırmak" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'I HAK ETTİĞİ GÜZELLİKLERE KAVUŞTURUYORUZ'

Diyarbakır'ın tarihiyle, kültürüyle, çıkardığı nice değerli isimlerle medeniyetin kurucu şehirlerinden biri olduğunu anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Mekke ve Medine'den sonra en çok Sahabe-i Kiram'ın olduğu bu şehir, İslami ilimlerin en önemli merkezlerinden biridir. Örneğin kelam ilminin en büyük otoritelerinden olan Seyfüddin Amidi Diyarbakır'da yetişmiş, nice İslam beldelerinde öğretisini geliştirmiştir. Diğer yandan El-Cezeri tarafından sibernetiğin ilk adımlarının atıldığı ve ilk robotun yapılıp çalıştırıldığı yer de Diyarbakır'dır. Ulu Camii'nin avlusundaki güneş saatinin de El-Cezeri tarafından yapıldığı söylenir. Diyarbakır böyle bir ilim ve medeniyet mirasının sahibidir. Ama maalesef Diyarbakır yıllar boyu, bu medeniyetten nasibini alamamış çevrelerin istismarına uğradı. Seyfüddin Amidi, El Cezeri, Ahmed Arif, Sezai Karakoç, Cahit Sıtkı, Ali Emiri Efendi ve Celal Güzelses gibi nice büyük isimle anılması gereken Diyarbakır'ı maalesef uyuşturucu ticaretiyle, terörle anılır hale getirdiler. Bunlar sadece bugünümüze değil, geçmişimize de ihanet ettiler. Milletin verdiği yetkiyi, terör örgütüne peşkeş çektiler. Belediye imkanlarıyla, Diyarbakır'ı, binlerce yıllık Sur'u talan ettiler. Bizim bunları unutmamız, affetmemiz mümkün değil. Şimdi sorumluları tepeden aşağı yargı önünde hesap veriyorlar. Bu hesabı tarih önünde ve hak divanda verecekler. Biz bunların yakıp yıktıkları güzel Sur'u yeniden ihya ettik, ediyoruz. Diyarbakır'ı hak ettiği güzelliklere kavuşturuyoruz."

'PKK'YI BELEDİYELERE SOKMAK İSTİYORLAR'

Konuşmasında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bakan Varank, "Ama bir tehlikeyi de yeri gelmişken, Diyarbakır'dan paylaşmak istiyorum. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Ülkemizin hem doğusunda hem batısında çok kirli bir 'al ver' tezgahı kuruluyor. FETÖ'nün cesaretlendirdiği CHP, İYİ Parti, Saadet üçlüsüne sözde resmi olmasa da HDP de eklendi. Karşımızda tam bir 'zillet ittifakı' var. CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in aday çıkardığı yerde HDP'nin bunları desteklediğini, hatta meclis üyeliklerine yazıldıklarını görüyoruz. Bu çok ama çok büyük bir tehlikedir. Bu 'zillet ittifakı'nın sonucunda zamanında Diyarbakır'da ve bölgede yaptıkları gibi batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar. Biz bu tezgahı görüyoruz ama milletimizin desteğiyle bu tezgahı da inşallah bozacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZ İSLAM TASAVVURUNUN MİRASÇILARIYIZ'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise insanlığın, 21'inci yüzyılda çok zorlu bir sınamadan geçtiğini kaydederek, "Sadece İslam medeniyetinin varisi olan topraklar değil, bütün yerküre zulüm, adaletsizlik, bir tahakküm ve zorbalıkla, merhametsizlikle karşı karşıya. Her zamanda daha fazla İslam medeniyet tasavvuruna ihtiyaç var. Biz İslam tasavvurunun mirasçılarıyız. Biz, son asırlarda bütün İslam alemi olarak sahip olduğumuz bu hazineyi yeteri kadar değerlendiremedik. Bunun için bugün dünya siyasi bir krizle karşı karşıya" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------

Sempozyuma katılanlar

Kur'an-ı Kerim okunması

Bakan Varank'ın konuşması

Eker'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,04 GB

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,

=================

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hatay'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti olarak 2002 yılında iktidara gelmelerinin ardından spor ve gençlik başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir dizi incelemede bulunmak üzere Hatay'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Kasapoğlu, Vali Rahmi Doğan'dan Hatay'da yürütülen çalışmalar ve hizmetlerle ilgili brifing aldı. Hatay'ın hem kendi bakanlıklarının hem de hükümetin gündeminde olan bir şehir olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Gerek valimizle gerek milletvekillerimizle, gençlik sorunları, organizasyonlar ve projelerimizle ilgili hep tartışıyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızı hem yerinde görmek hem de Hatay halkımızla kucaklaşmak adına buradayız. 2002 öncesiyle 2002 sonrasını karşılaştırdığımızda hükümetimiz spor ve gençlik başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de bakanlığımız adına konuşmak gerekirse hem gençliğimiz hem de spor yatırımlarıyla ilgili faaliyetlerimizi çok daha yukarılara taşıma gayreti ve kararlılığı içerisindeyiz."

Hatay'ın spor geçmişi ve spor noktasındaki potansiyelinin ülkenin sportif anlamdaki başarısı için önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, önümüzdeki dönemde Hatay'dan uluslararası madalyalar kazanmış sporcuların yetişmesi adına kente çok daha büyük yatırımları gerçekleştirme düşünceleri olduğunu dile getirdi.

MÜJDELER VERECEĞİZ

Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Kasapoğlu, burada partililere seslendi. Hatay'a geçmiş dönemlerde çok güzel yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"İnşallah bu yatırımları bundan sonraki süreçte çok daha ilerilere taşımanın kararlılığı ve inancı içerisindeyiz. Bugünkü temaslarımız, ziyaretlerimiz sizlere bunun müjdelerini vermemize vesile olacak. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde malumunuz 2002'den beri ülkemiz pek çok alanda devrim niteliğinde işlere imza attı. Kültürden sanata, spora, sağlığa kadar, ekonomiye kadar ülkemiz hakikaten çok anlamlı bir yere geldi. Elbette ülkemizin önüne geçmek isteyen, tuzaklar kurmak isteyenler oldu. Malumunuz değişik süreçleri atlattık en son 15 Temmuz'u ve inşallah bundan sonraki süreçte hiçbir güç ülkemizi boyun eğdiremeyecek bir ülke olduğunu gördü ve bundan sonraki süreçte de 'bu vatan toprağın kara bağrında, sıradağlar gibi duranlarındır' düsturuyla omuz omuza yan yana olarak hiç kimsenin karşısında asla eğilmeyeceğiz."

Görüntü Dökümü

----------

- Bakan Kasapoğlu'nun valilik binasında karşılanması

Valilik şeref defterini imzalaması

- Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması

Hataylı milli sporcularla selfie çektirmesi

Engelli sporcuya tekerlekli spor sandalyesi vermesi

Ak Parti İl başkanlığı salonundan genel görüntü

- Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması

SÜRE: 08'03 BOYUT: 901 mb

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

=============

Bakan Dönmez'den, Fatih Sondaj Gemisi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin şu anda sondajına devam ettiğini belirterek, "İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı yok mu belli olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez daha sonra Bolu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edip belediye önünde bulunan Demokrasi Meydanı'nda toplananlara seslendi. Bakan Dönmez, AK Parti'nin Sümer Mahallesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında açıklamalarda bulunan Dönmez, "Ülkemizin 2002 yılında milli geliri 3 bin 200 dolar civarında idi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 10 bin doları üstündeydi. Ama 2013'te biz 12 bin doların üstüne çıkmıştık. Normalde üst gelir grubu 12 bin dolar ve üstünde milli gelire sahip olan ülkelerden oluşur. Ama bugün birileri düğmeye bastı ve ülkenin ekonomisini yavaşlatmak için bazı olaylara girişti. 12 bin 300 doları biz 2013 yılında yakalamıştık. Ama hatırlayın Mayıs ayında Gezi Olayları, akabinde 17-25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve geçtiğimiz yıl da doğrudan ekonomimizi hedef alan bir girişimle karşı karşıya kaldık. Hamdolsun bunların hepsini atlattık. Son ekonomik darbe girişimini de atlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Artık Türkiye'yi bir gemiye benzetecek olursak kıyıda giden bir gemimiz yok. Eskiden kıyıdan kıyıdan gidiyordu. Kaptan sık sık limana uğruyordu. Zaman zaman kaptanı değiştiriyorduk. Mürettebat değişiyordu, yolcu yenileniyordu. Ama son 15 yıldır artık açık denizlere, büyük denizlere, okyanuslara açılan bir gemimiz var. Kaptanımıza güveniyoruz." dedi.

FATİH SONDAJ GEMİSİ AÇIKLAMASI

Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları süren Fatih Sondaj Gemisi'nin birkaç hafta içinde sonuç alacağını kaydeden Dönmez, "Şu anda Türkiye'nin yüzde 62'si doğalgaz kullanıyor. Bu doğalgaz kullanımı açısından bu oran Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileride. Tabi doğalgazı yaygınlaştırıyoruz ama ithal ettiğimizi de bilin. Onun için verimli kullanacağız. Çünkü bunları almak için döviz ödüyoruz. Dua edin doğalgaz bulalım. Kendi ihtiyacımız kadar olan kısmı da kendimiz üretelim. Fatih Sondaj Gemimiz şu anda sondajına devam ediyor. İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı yok mu belli olacak. Geçtiğimiz hafta Trakya'da bir karasal çalışmada yeni bir doğalgaz kapısı keşfettik. Orada da doğalgaz üretimine başladık. Bu 2 kaynağımızda 300 bin konutun 10 yıl süreyle doğalgaz ihtiyacını karşılayacak eş değerde bir rezerve sahip olduk. Bu yeter mi yetmez. Bunun farkındayız. Daha fazla çalışıyoruz, bulursak bunu milletimizin hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Daha sonra Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Dönmez, burada da sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Valilik ziyareti

-Belediye ziyareti

-Seçim vaadi olan metrobüsün tanıtılması

-Seçim Bürosu'nun açılışı

-Bakan Sönmez'in açıklamaları

-Bolu TSO salondan görüntüler

Süre: 04.45-Boyut: 532 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==================

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde konser

Şanlıurfa'da Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarının Arkeoloji Müzesi salonunda verdiği konser ilgi gördü.

Şanlıurfa Balıklıgöl yakınında inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük müzesi unvanını alan Arkeoloji ve Mozaik Müze Kompleksini ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrenciler, Devlet Türk Halk Müziği Korosu konser sürpriziyle karşılaştı. Roma Dönemindeki tarihi eserler arasındaki konser dinleyen ziyaretçiler, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu solisti Devrim Kaya Ersöz'ün seslendirdiği türkülerine eşlik ederek, konser sonrasında sanatçıları uzun süre alkışladı. Ziyaretçiler, konserle birlikte tarihi bir yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü

----------

Arkeoloji müzesinde konser veren sanatçılar

Devlet Türk Halk Müziği Korosu solisti Devrim Kaya Ersöz türkü okuması

Müzede konseri dinleyenler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3,8MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,

==================

Otel havuzuna düşen yaban domuzu kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı olan otelin havuzuna düşen yetişkin yaban domuzu, belediye ekiplerinin uzun uğraşı sonrası kurtarılıp, doğaya salındı.

Siteler Mahallesi'ndeki Uzunyalı Mevkii sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan çelik kapı imalatçısı Ahmet Yılmaz, kapalı olan 4 yıldızlı bir otelin havuzunda çırpınma sesleri duydu. Otelin bahçesinden bakan Yılmaz, bir domuzun havuz içinde olduğunu fark edince, belediye ekiplerini aradı. Otele gelen belediye görevlileri, işletmecilere haber verdi. Yapılan iğneyle uyuşan yaban domuzu, uzun uğraşlar sonucu havuzdan çıkarıldı. Vücudunda yara iznine rastlanılmayan ve sağlıklı olduğu gözlenen yaban domuzu, ayıldıktan sonra Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, doğaya bırakıldı. Yılmaz ise o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.

Görüntü Dökümü

--------

Çelik kapı imalatçısı Ahmet Yılmaz'ın yaşanılanları cep telefonu ile çekerken anlatım görüntüleri

(Toplam: 4 dakika 19 saniye-184 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

=================

Kaynak: DHA