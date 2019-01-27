Dha Yurt Bülteni-13

1)KARTEPE KAYAK MERKEZİ YOLUNDA 15 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesinde bulunan kayak merkezine giden tek şeritli yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi yarı yıl tatili ve hafta sonu nedeniyle tatilcilerle dolup taştı. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 15 kilometre kuyruk oluştu. Kayak merkezinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Kayak merkezine otobüslerle gelenler ve araçlarını yoldaki yoğunluk nedeniyle Maşukiye girişine park eden vatandaşlar yaklaşık 2 saat yürüyerek kayak merkezine ulaştılar.Binlerce aracın çıkış yaptığı Kartepe yolunda ailesiyle birlikte kayak merkezine ulaşmaya çalışan Özkan Karanfil: "Yaklaşık 3.5 saattir yoldayız. Halen tırmanmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan geldik. Kartepe'ye kayak yapmaya çıkıyoruz" dedi.

İzmit'ten geldiklerini belirten Bahattin Gönül ise, "1.5 saattir yoldayız, İstanbul Tuzla'dan geliyoruz. Daha 1 saat yolumuz var, yürüsek daha erken varırdık. Trafik kötü, işimiz zor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Kayak merkezi yolundaki trafik

-Drone görüntüleri, vatandaşlarla röp

-Detay, anons

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),-

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2)EDREMİT VE BURHANİYE'DE, TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağış, bazı yazlık konutların bulunduğu alanlar ile tarım arazilerini sular altında bıraktı. Edremit ve Burhaniye ilçelerinde bir haftadır devam eden sağanak yağışlar nedeniyle birçok evin bodrum ve zemin katlarında su baskınları yaşandı. Yağışar nedeniyle özellikle Burhaniye ilçesine bağlı Orjan bölgesinde tarım arazilerinin yanı sıra yazlık konutların bulunduğu alan sular altında kaldı. Afeti duyan ev sahipleri, Burhaniye'ye gelmeye başladı. Edremit ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su baskınlarına karşı çalışma başlattı. Yağmur suları nedeniyle tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada aralıklı ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki hafta da devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yazlık ve tarım arazilerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMIT(Balıkesir),

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3)GÖLE DÖNEN YAYLADAKİ HAYVANLARI İTFAİYE KURTARDI

MUĞLA'da etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yaylada, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş ile tavuk mahsur kaldı. Hayvanlar, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'nda yaşayan Ahmet Dolaşık, evlerinin bulunduğu bölgede, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle saat 13.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Su seviyesinin yaklaşık 1 metre olması nedeniyle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MUSKİ) görevlilerince yol açılarak, itfaiye ekibinin bölgeye ulaşması sağlandı. Aşırı yağmur nedeniyle göle dönen Tozlu mevkisindeki ahırda bulunan 2 inek ve 40 koyun ile kümesteki 50 tavuk, itfaiye görevlilerince alındı. Hayvanlar, traktörün römorkuna yüklenerek, kurtarıldı. Büyükbaş ve küçükbaş ile tavuklar, daha güvenli olan Düğerek Mahallesi'ndeki hayvan pazarına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Su seviyesinin yükseldiği yoldan görüntü

-Hayvanların kurtarılmasından görüntü

(Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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4)KAMYONET SEYİR HALİNDE YANDI

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İzmir Çevreyolu'ndan Bayraklı yönüne seyir halinde olan M.A idaresindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden kamyonet sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yanan araçtan görüntü

Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Kaynak: DHA