Dha Yurt Bülteni -13

Babasının öldürdüğü Diğdem Uslu'nun köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde babası dönerci Hasan Uslu'nun (55) elleriyle boğup, cesedini bıçakla parçalara böldükten sonra ormanlık alana gömdüğü Diğdem Uslu'nun (32) köpeği 'Şans', hayvanseverler tarafından bakılıyor.

Keşan'da, tartışma üzerine babası Hasan Uslu tarafından elleriyle boğulup, cesedini bıçakla parçalara böldükten sonra ormanlık alana gömülen oryantal Diğdem Uslu'nun labrador retriever cinsi 2 yaşındaki erkek köpeği 'Şans', Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından koruma altına alındı.

Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, dernek olarak 'Şans' isimli köpeğe sahip çıkarak, koruma altına aldıklarını belirterek, "Biz onu yalnız bırakmadık, sahiplendik. Ona kendi evladı gibi bakacak bir yuva arıyoruz. Ona rahmetli sahibinin verdiği sevgiyi verebilecek yuva arıyoruz. Onu bu sıkıntılarından uzaklaştıracak bir yuva arıyoruz" dedi.

'ŞU AN TRAVMADA'

Diğdem Uslu'nun hayvansever biri olduğunu ifade eden Cebeci, şunları söyledi: "Yattığı yerde huzur içinde olsun istiyoruz. Çünkü insanlara da, hayvanlara da çok değer veren bir arkadaştı. Ama başından talihsiz bir olay geçti. Keşke canından olmasaydı, bu hayvan da sahipsiz kalmasaydı. Ama şu an sahipsiz değil. Bizim korumamız altında ve evde bakılmakta. Bütün bu olaylar, 'Şans'ın gözü önünde gerçekleştiği için şu an travmada. Bize geldiğinde sürekli ağlayıp, inleyip çıkmak istiyordu. Erkek gördüğü zaman korkuyordu. Daha çok kadınlara yaklaşıyordu. Şu an biraz daha iyi. Yaşadıkları kolay değil. Sahibi gözü önünde öldürüldü. Sahiplenecek arkadaşın ona çok iyi baktığında bunları aşacağına inanıyorum. Sevgi her şeyin ilacıdır."

CESEDİ KIZ KARDEŞİNE TESLİM EDİLECEK

Öte yandan Diğdem Uslu'nun İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cenazesinin işlemlerin ardından İstanbul'da üniversite öğrencisi olan kız kardeşi Özlem Uslu'ya teslim edilerek, memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Nemli hava ve artan maliyet sebze- meyve üretimini olumsuz etkiledi

Antalya'da havaların önceki yıllara göre daha nemli olması ve artan maliyetler, sebze ve meyvenin üretimini azalttı, kalitesini düşürdü.

Türkiye'nin örtü altı sebze meyve üretiminin merkezi Antalya'da domates 3- 6, sivri biber 8-9, salatalık 4,5 ile 5, kabak 5,5, patlıcan 10-11, ıspanak 5-6 liradan toptancı halde işlem görüyor. Hal Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, yağış ve soğuk hava nedeniyle ürün kalitesinde ve miktarında azalma yaşandığını, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi. Ciddi anlamda tonaj düşüklüğü yaşandığını aktaran Tosun, fiyatların yüksek göründüğünü, ancak ürünün yetiştirilmesi anlamında artan maliyetler nedeniyle çok da yüksek olmadığını vurguladı. Tosun, halden 5-6 liraya çıkan ıspanağın pazarda 10, marketlerde de 12 liraya yükselmesinin doğal olduğunu vurguladı. Geçen sene ıspanağın 1-2 liraya kadar düştüğünü anlatan Tosun, geçen seneki fiyatlar nedeniyle çiftçilerin ıspanaktan çok zarar ettiğini kaydetti.

AZ ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Maliyet çok yükseldiği için çiftçilerin ürün ekiminden uzak durmaya başladığını belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Bu sene hava soğuk ve yağışlı olduğu için ürün az. Antalya'da hava 40-45 gündür, önceki yıllara göre nemli geçiyor. Bu da ürünün tonaj bazında azalmasına, çürümesine ve kalite anlamında zarar görmesine neden oldu. Geçen sene bir serada 1 ton ürün elde ediliyorsa, bu yıl aynı serada 200 kilo ürün elde edildi. Geçen sene 3 lira olan ürün, bu sene 9 liraya kadar çıkabiliyor. Çiftçi artık artan maliyetler nedeniyle üretmemeye başladı. Yüksek fiyatlar çiftçinin çok kazandığını göstermiyor."

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 130 gram esrar,125 gram eroin, satışa hazır 71 beste halinde toplam ağırlığı 14,70 gram gelen eroin maddesi, 3 adet suboxone uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. Olaya ilgili olarak 10 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6'sı uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Adilcevaz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 8 fişek halinde 70 gram gelen Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bunan bir kişi gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Hakkari'de yiyecek bulmaya çalışan dağ keçileri görüntülendi

Hakkari'de kar yağışı sonrası aç kalan dağ keçileri, Sümbül Dağı eteklerinde kuru bir ağaçta yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.

Kentte etkili olan kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, insan hayatını olduğu kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Hakkari'nin 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde aç kalan ve yiyecek bulmaya çalışan dağ keçileri görüntülendi. Dağ keçilerinin kuru bir ağaçta yiyecek araması fotoğrafçıların objektifine yansıdı.

Çanakkale'de karayolunda sürücülere sığırcık sürprizi

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde karayolunda sürücüler sığırcık sürprizi yaşadı. Yolu trafiğe kapatan sığırcık sürüsünü beklemek zorunda kalan sürücüler, sığırcıkları korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde, yüzlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı görenleri etkiledi. Ancak kuşlar bir süre sonra karayoluna indi. Zaman zaman sığırcıkların uçmasını bekleyen sürücülerden bazıları da korna çalarak sığırcıkları uzaklaştırmaya çalıştı.

Geyikli'den Mustafa Topçuoğlu, karayoluna inen sığırcıkların sürücüler için tehlike oluşturduğunu belirterek, sürücülerin yolda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Rus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 13.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Andreevsky', saat 15.00 sıralarında boğazın manevra yapılması noktası en güç olan Nara Burnu'na döndü. Saat 15.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu savaş gemisinin boğazdan geçişine, sahil güvenlik botu eşlik etti.

Şanlıurfalı çocukların kar keyfi

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ'dan 20 kamyonla taşınan 120 ton karı kent merkezindeki parka dökerek yüzlerce çocuğu sevince boğdu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kar topu oynayıp kardan adam yapan çocukların mutluluğuna büyükler de eşlik etti.

Son yıllarda kar yağışına hasret olan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Siverek'e bağlı Karacadağ'dan 20 kamyon dolusu karı yükleyerek kent merkezindeki Turgut Özal Parkı'na döktü. Kamyonlardan kar döküldüğünü gören çocuklar, kar sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı. Büyük küçük herkesin kar topu oynadığı ve kardan adam yaptığı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Gönüllerince eğlenen çocukların bu mutlu anlarını aileleri cep telefonunun kamerası ile kaydetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, sömestr tatilinde çocuklara çok güzel bir kar etkinliği hazırladıklarını söyledi. Başka illerde yaşayan çocukların karlı günler yaşayabildiğini aktaran Özçınar, "Türkiye'nin sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da maalesef son yıllarda merkezde kar yağışı olmadı. Biz de 120 ton karı Karacadağ'dan 20 kamyonla parkımıza getirdik. Çocuklarımız karı çok sevdi. Gönüllerince eğlendiler" dedi.

Çocuklarıyla birlikte kar keyfini yaşayan büyükler de "Şanlıurfa'da kar görmek çok zevkli. Çocuklarımız ilk kez kar gördü. Kardan adam yapıyoruz, bu sürpriz karşısında onlar da ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu etkinliği düzenleyen belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Takdir alan öğrencilere ücretsiz hamburger

Yalova'nın Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren et lokantasının işletmecisi, karnesinde takdir belgesi olan öğrencilere ücretsiz hamburger ikram etti. İşletme sahibi, kampanya kapsamında 4 günde 10 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

İşletmeci Mehmet Can, Kocaeli ve Yalova'da bulunan iş yerlerinde, takdir belgesi alan başarılı öğrencilere sosyal medya üzerinden 'ücretsiz hamburger' çağrısı yaptı. Can, "Çocuklar çok çalışkan, çok zeki. Akın akın geldiler. Aslında reklama ayıracağımız bütçeyi tamamıyla çocuklara ayırıyoruz. Eğitime destek veriyoruz bu şekilde. Çocuklar ikinci dönem arkadaşlarına anlatacak. Notları düşük olan öğrenciler bir yarışa girecek. 'Ben de hamburgerimi yiyeceğim' diye. Biz bunları yapmaya çalıştık. Yeter ki çocuklar okusun" dedi.

Savcı, ünlü et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın beraatini istedi

Düzce'de, terör örgütü FETÖ bağlantılı olduğunun belirlenmesi üzerine KHK ile kapatılan Düzce Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yöneticileri ile üyelerinin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, aralarında 'İsmail'in Yeri' isimli et lokantaların sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 17 sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Savcı, 22 sanıklı davada halen firari olarak aranan 5 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını istedi.

KHK ile kapatılan Düzce Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yöneticileri ve üyeleri hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsmanda açılan davanın görülmesine Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 5 sanığın halen firari olduğu 22 sanıklı davanın duruşmasına aralarında 'İsmail'in Yeri' isimli et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanık ile tutuksuz 12 sanık ve avukatları katıldı.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEYEREK TESLİM OLMUŞTU

Mahkeme Heyeti, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'Umreye gidiyorum' diyerek, yurt dışına kaçan ve 10 Ocak günü 'itirafçı olmak istediğini' söyleyerek, teslim olan İsmail Çolak'a, Bank Asya'daki hesap hareketlerini sordu. Tutuklu sanık Çolak, banka hareketlerinin abartılı olmadığını savunarak, "Hesaplarımda herhangi bir olağan üstü durum yok. Ben lokanta sahibi insanım, normal alışverişlerimden dolayı yapılan para transferleridir. Bu hesaplardaki hareketler çok büyük meblağ da değildir" dedi.

Duruşma sonunda Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, Eyüp Çakır, Fisun Çelik, İbrahim Çelik, Murat Güner ve Samet Yılmaz isimli 5 firari sanık hakkındaki dosyaların ayrılmasını, İsmail Çolak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşmayı erteledi.

