Dha Yurt Bülteni -13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa sokaklarının karıştığını söyleyerek, "Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullanıp Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar bugün kargaşalardan gelemiyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için silahlandırdıkları terör örgütleri eninde sonunda bunlar kendi başlarına bela oldu. Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar. Ama iş işten geçmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit'te, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtımına katıldı. Aday tanıtım programında konuşan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde de Kocaeli'nin yüzümüzü güldüreceğine inanıyorum. AK Parti kadroları bu seçimlerde Kocaeli'nde daha çok çalışacak ve daha çok insana ulaşacak ve 12 ilçemizde ve büyükşehirde AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizde dalgalandıracaklardır. Bu şehir sanayinin, ticaretin, emeğin, gayretini iyi bilir. 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına büyük işler düşüyor. Rabbim bizlere gerek Selçuklu, gerek Osmanlı, gerek Cumhuriyetin kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin. 12 ilçeyi 31 Mart akşamı AK Parti olarak sancağı dikiyoruz. Adres değiştirerek il ve ilçelere gelmiş üyelerinizle hemen irtibata geçmelisiniz. Oy verme hakkı kazanan her genci ekonomik, sosyal, kültürel haklar konusunda bilgilendirip partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz." dedi.

Kocaeli'nde kişi başına düşen gelirin 18 bin dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel sektörün şehrimize yaptığı yatırımlar kamu yatırımlarıyla birleştiğinde ortaya devasa yatırımlar çıkıyor. 27 katrilyon lira Kocaeli'ne yatırım yaptık. Kocaeli Üniversitesi'ni yeni yatırımlarla büyüttük. Kocaeli üniversitemiz ülkemizin önde gelen eğitim ve öğretim kurumlarından biridir. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için yurt binalarını şehrimize kazandırdık. Bunlara 2 bin 550 kapasiteli yeni yurt binalarını ekliyoruz. Gebze, Darıca, Gölcük gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşa ettik. Toplam 80 adet sağlık tesisi yaptık. Kocaeli'nde ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyar destek sağladık. Çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri laf üretir biz iş üretiriz iş. İstanbul İzmir Otoyolunun en önemli ayağı Kocaeli'nden geçiyor. İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3,5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje. Aynı şekilde Kuzey Marmara Otoyolunun Kurtköy- Akyazı kesiminin bir bölümünü trafiğe açtık. İzmit Kandıra yolu köprüleri inşa ediliyor. Kalan kısmı önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Biz yaparız onlar konuşur. Yapımı devam eden hızlı tren projeleri tamamlandığında Kocaeli birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Sanayinin ekonominin can damarlarından biri olan Türkiye'nin en modern lojistik merkezi Köseköy Lojistik Merkezinin ilk etabını açtık" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DANS ETMEYİ SİYASET SANANLAR BİN PİŞMAN OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz ve faizin kullanılarak ülkemizi tökezletmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bay kemal biz sadece Kocaeli'deki çiftçilerimize 348 milyon lira tarımsal destek verdik. Vereceğiz demiyorum verdik. Göründüğü her alanda tarihi hizmetlerle buluşturduk Kocaeli'yi. Geçenlerde ana muhalefetin başında bir zat sözcüleri diyor ki, 'AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı'. Bu adam maliyeci. Ben onların koalisyon hükümetlerinde bulunduğu dönemde de 14 yıllık ortalama 70,3 enflasyon. Hele hele bunlardan bir tanesi tavan yapan yıl o da 1994'de 120,3 DYP, SHP. İnanın biz biliyorsunuz kargayı sesinden tanırız. SHP'yi inkar ediyorlar. Gelelim bizim döneme. 16 yıl bizim iktidarımızda enflasyon ortalaması 9,5'dir. Yahu 70 nere 9,5 nere. Böyle yalan olur mu? Alışmışlar. Başlarındaki ne ki. Lokomotif nereye giderse vagon da oraya gider. Kocaeli demek Türkiye demektir. Kocaeli'nde sıkıntı varsa Türkiye'nin her tarafında sıkıntı var demektir. Ülkemizin başına kara bulutlar toplamak isteyenlerin oyunları bitmiyor. En son döviz ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye çalıştılar, aldığımız tedbirlerle bertaraf ettik. Cari işlemler açığı son 20 ayın altına geriledi. Bu bir müjdedir. Her kesime destek paketleriyle milletimizin yanında yer aldığımızı gösteriyoruz. Bu millet isterse başarır. Bir süredir belediye başkan adaylarımızı açıklamak için şehirlerimizi ziyaret ediyorum. Gittiğimiz her yerde insanlarımızın kararlılığını görüyorum. Son ekonomik tuzakla milletimizin azmini kamçılamıştır. ya iyi bir hamle yapıp üst lige çıkacağız yada bulunduğumuz yerde patinaj yapıp bulunduğumuz yerde kalacağız. İngilizlerin kuruluşu açıklama yaptı. 2030'da ABD 3. sıraya Türkiye 5. sıraya yükselecek dedi. Biz demedik. Kredilerle ilgili şirket söylüyor. Gerektiğinde 7 düvele meydan okumaktan çekinmiyoruz. Avrupa sokakları nasıl karıştı. Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullanıp Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar bugün kargaşalardan gelemiyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için silahlandırdıkları terör örgütleri eninde sonunda bunlar kendi başlarına bela oldu. Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar. Ama iş işten geçmiş olacak."

'ÖNÜMÜZÜ KESMEK İÇİN İTTİFAK KURUYORLAR'

Erdoğan ülkeye hizmet etmek için 'Cumhur' ittifakını kurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz destanının tüm hesapları altüst eden bir olaydır. Bizi ayıramayacaklar. Bizde ayrılık, küskünlük yok. Affedici olacağız. Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu. Irak, Filistin'de eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünyadan siyasetçiler, akademisyenler herkes bize ifade ediyor. Bu süreçten rahatsız olanlar her gün yeni oyunlarla, bahanelerle karşımıza çıkıyorlar. Biz gerçekleri bildiğimiz için siyasi ve diplomasinin gerekliliğini yerine getirmekle kendi yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu gerçekleri göremeyenler CHP, HDP gibi nasipsizler önümüzdeki seçimlerde önümüzü kesmek için karşımızda ittifak kuruyorlar. Bir tarafta ülkeye hizmet için Cumhur ittifakını kurduk. Diğer tarafta zillet ittifakı var. Bahçeli deyimiyle benim deyimimle illet ittifakı var. Gençler, hanımlar onun için çok çalışacağız. Bu zillet bu illet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği dersi vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında tribünlerde bulunan bir çocuk 'dede' diye hatip etti. 13 yaşındaki Emirhan Soydan gözyaşlarına boğulduğunu gören Erdoğan, "Ağlamak yok, ağlarsan burada beni de ağlatırsın" dedi.

KOCAELİ ADAYLARI

Kocaeli'de Karamürsel ilçesi haricinde tüm belediye başkanlıklarında değişime gidildi. İzmit ilçesinde Azize Sibel Gönül, Başiskele ilçesinde Yasin Özlü, Derince ilçesinde Zeki Aygün, Körfez ilçesinde Şener Söğüt, Gebze ilçesinde Zinnur Büyükgöz, Dilovası ilçesinde Hamza Şayir, Kartepe ilçesinde Mustafa Kocaman, Karamürsel ilçesinde İsmail Yıldırım, Kandıra ilçesinde Adnan Turan, Gölcük ilçesinde Ali Yıldırım Sezer, Çayırova ilçesinde Bünyamin Çiftçi ve Darıca ilçesinde Muzaffer Bıyık aday gösterildi.

İZMİT'TE İKİ KADIN ADAY YARIŞACAK

Ak Parti İzmit'te eski milletvekili ve partinin eski kadın kolları genel başkanı Azize Sibel Gönül'ü aday gösterirken, CHP ise Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday gösterdi.

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), -

Bergama ve Kınık'ta taşkın suları tarım arazilerini vurdu

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde etkili olan yağmur sonrası çay ve nehirlerde taşkın yaşanırken, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Bergama ve Kınık'ta 3 gündür süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Bu sabah Kınık'ta Karadere Çayı taştı. Ayrıca Kınık ve Bergama'dan geçen Bakırçay Nehri'nde taşkın oldu. Her iki ilçede buğday, arpa, ıspanak ve sebze ekili alanların da yer aldığı 100 bin dönümü aşkın arazi sular altında kaldı. Kınık'ın Poyracık Mahallesi'nde bazı besiciler arazide mahsur kalınca, Kınık Belediyesi iş makineleriyle kurtarıldı. İzmir'in Kınık ilçesinin Örtülü Mahallesi ile Manisa'yı bağlayan karayolunun kenarından geçen Yayakent Deresi, yolun altını oydu. Karayolunun 16 kilometrelik, Kınık- Örtülü arasındaki bu bölümü, derenin altını oyması sonucu ulaşıma tamamen kapandı. İlçe Jandarma Komutanlığının talebiyle, Büyükşehir ekipleri tarafından yolun giriş ve çıkışına, sürücülerin girmemesi için toprak döküldü.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, "Bergama'nın özellikle Sindel, Armağanlar, Yenikent ve Aşağıkırıklar bölgelerinde onbinlerce dekar arazi sular altında kaldı. Bu bölgelerde besicilik yapan çiftçilerin hayvanlarını beslemek için bulunan yemleri, yonca, saman ve mısır silajları aniden taşan derelerin yüzünden tahrip oldu. Yetkililerin inceleme yapıp, besicilerin zararlarının tazmin edilmesi gerekiyor" dedi.

Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun da, "Kınık, Poyracık, Yayakent ve Gümüşova'da 5 bin dekarı arpa ve buğday, 5 bin dekarı ise karışık sebze ekili toplam 60 bin dekar arazi sular altında kaldı. Ayrıca bu arazilerin içinde yer alan hayvan çiftliklerinde bulunan hayvan yemlerini sular götürdü. Bölgenin acilen afet böglesi ilan edilip, üreticinin zararları giderilmeli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

Dereye kayan örtülü yolundan görüntü

Sular altında kalan arazilerden görüntü

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),

Simav Çayı taştı, Bigadiç'te ekili araziler su altında kaldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle taşan Simav Çayı'ndan gelen sular, ekili arazileri ve seraları su altında bıraktı.

Bigadiç'in Simav Çayı etrafındaki ekili araziler aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı. Bu sabah saatlerinde başlayan yağışlar nedeniyle çay tasarken, sular ekili arazileri ve çay etrafındaki seraları sular altında bıraktı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, su altı kalan arazilerde incelemelerde bulunurken, zarar tespiti için çalışma yapacak. Tarla sahipleri ise zararlarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), -

Susurluk Çayı taştı, mahsur kalan 7 köpekten 4'ü kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.

Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı. İlçenin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı bölgeleri sular altında kaldı. Çağlar Çetin'e ait boş durumdaki bağ evini de sel suları bası. Ev sahibi Çetin, bağ evinde bulunan 7 köpeğinin kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botlarla bağ evine ulaşan ekipler, 7 köpekten 4'ünü kurtardı. 1 köpeğin telef olduğunu belirleyen ekipler, kayıp 2 köpeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kurtarma ekiplerinden detaylar

-Köpeklerin kurtarılması

-Dataylar

Haber-Kamera: Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir),

Bayramiç Barajı'nda zirai ilaç atığı sorunu sürüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları'nda karların erimesiyle birlikte suların sürüklediği zirai ilaç kutuları, ilçenin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Bayramiç Barajı'na sürüklendi. Uzun yıllardır devam eden sorun için çevre köylere zirai atık konteynerleri konulmasına rağmen, atık tehdidi devam ediyor.

Bayramiç ilçesine 5 kilometre mesafede, Kazdağları'nın eteklerinde, ilçenin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Bayramiç Barajı, zirai ilaç atıkları yüzünden tehdit altında. Kazdağları'ndaki karları eriten son yağmurlar beraberinde önüne ne kattıysa Bayramiç barajına taşıdı. Dağdan yağmur sularıyla gelen duyarsız üreticilerin kullanıp gelişi güzel çevreye attığı zirai ilaç kutuları baraj suyu üzerinde küçük adacıklar oluşturdu. Zirai ilaç kutuları, baraj havzasını tehdit eder hale geldi.

Bayramiç Barajı'nda uzun yıllardır yaşanan sorun için önceki yıl önemli bir adım atılmıştı. 2017 Eylül ayında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bayramiç Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen 'Bayramiç İlçesinde kullanılmış Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi' kapsamında, Bayramiç Baraj Gölü Havzasında bulunan, Bayramiç İlçe Merkezi, Akçakıl, Çavuşlu, Evciler, Külcüler, Üzümlü, Yeşilköy, Çırpılar, Tongurlu, Sarıot, Karaköy, Gedik ve Mollahasanlar köylerinde zirai ilaç atıklarının toplanması amacıyla 90 konteyner dağıtıldı. Buna rağmen barajdaki aynı sorun duyarsızlık nedeniyle devam ediyor.

Mollahasanlar köyünden Muammer Çakan, barajın hala tehdit altında olduğunu belirterek, "Bu zira atıklar için köylere çöp konteynerleri koydular. Fakat duyarsız vatandaşlar zirai atıkları dere kenarlarına atıyor. Bu nedenle de barajda ortaya çıkan sorun çözülemiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------

-Bayramiç barajından genel görüntü.

-Barajdaki zirai atıklardan detay görüntü.

-Muammer Çakan ile röp.

-Zira, atıklarının bulunduğu baraja yakın tarlalardan görüntü.

-Barajda zirai atıkların bulunduğu bölgede balık tutmak isteyenlerden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), -

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (3)

SOKAKTA LASTİK BOTLA EĞLENDİ

İzmir'de aralıksız süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Çamdibi Mahallesi'nde oturan bir kişi, şişirdiği lastik botla sokakta biriken suda kürek çekti. Bir vatandaş tarafından cep telefonla kaydedilen görüntülerde, sudaki botta bulunan ellerinde kürek olan bir kişinin bu şekilde eğlendiği, diğer sokak sakinlerinin de onu izlediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

Sokaktaki suyun üzerinde botla vakit geçiren kişinin görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Sosyal Medya/ İZMİR,

Esrarı cam kavanozlara doldurup, ormana gömmüşler (2)

TUTUKLANDILAR

İnegöl'de 28 kilo esrar dolu cam kavanozları, gömdükleri ormanlık alanda topraktan çıkarırken jandarmalar tarafından suçüstü yakalanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Düzce'de kötü kokuya geri dönüşüm tesisi neden olmuş

DÜZCE Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün gece 2 çocuğun rahatsızlanmasına neden olan kötü kokunun kaynağının geri dönüşüm tesisinden sızan gaz olduğu belirtildi. Valilik, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yakınındaki evlerde yaşayanların yoğun kokudan etkilenmesine neden olan geri dönüşüm tesisiyle ilgili idari işlem gerçekleştirileceğini bildirdi.

Merkez Duraklar köyünde dün gece 1'inci OSB'ye yakın evlerin bulunduğu bölgeden geçen kanala bırakılan atıklardan yayılan koku nedeniyle 2 çocuk rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çocuklara ambulansta oksijen tedavisi uyguladı. Çocuklar, ardından yakınları tarafından başka bir köyde bulunan akrabalarının yanına götürüldü. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, kokudan etkilenmemeleri için köylülere maske dağıttı. Gelen ekipler de çalışmalarını maske takarak yaptı. Kendilerini kötü hisseden kadınlar ile çocuklar başka köylerdeki akrabalarının yanına götürüldü. AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede ölçümlerde bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZEHİRLİ GAZ TESPİT EDİLMEDİ

Düzce Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşüm tesisinin buhar basınç tankında basınç valfinin patladığını, valften çıkan basınçlı ve kokulu gazın yere çökerek yağmur hattına karışmış olabileceğini belirtti. Valilik, AFAD tarafından yapılan ölçümlerde zehirli gaz tespit edilemediğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Gece saat 00.13'te ALO 181 hattına düşen Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmenin kimyasal atık sularının kaçak alarak kanala verdiği konulu şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay mahalline gidilmiştir. Jandarma, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede OSB'de kurulum aşamasında olan firmanın (araba lastiklerinden elektrik enerjisi üreten) lastik geri dönüşümü denemesi yapıldığı esnada piroliz ünitesinde bulunan buhar basınç tankında plastik basınç valfinin patladığı, valften çıkan basınçlı ve kokulu gazın yere çökerek yağmur suyu hattına karışmış olabileceği, patlayan valfin bantlanarak kapatıldığı, o sırada fabrika binası içerisinde bulunan rögara karbon siyahı kaçmış ihtimali ile işletme yetkilileri tarafından fabrika içi temizlik çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir. AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümde zehirli gaz tespiti yapılmamıştır. Firma ile ilgili yapılan tespitler neticesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca gerekli idari işlemler gerçekleştirilecektir. İmkanlar dahilinde kurutma kanalında gerekli önlemler alınmış olup, derede temizlik çalışmaları lisanslı firma tarafından yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalara eşlik edilerek gerekli hassasiyet içerisinde kirlilik giderilecektir. Bir daha böyle sorunlar yaşanmaması için OSB Müdürlüğü ile görüşülmüş olup, gerekli önlemleri aldırmak için yağmur suyu kanallarına fabrikaların bağlantıları kontrol ettirilerek gerekli önlemler ivedilikle alınacaktır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, -

10 günde 58 ev soyan hırsızlık şebekesi yakalandı

Bolu'nun Mengen, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde 10 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kiraladıkları 4 araçla birlikte yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 10 günde Yeniçağa, Mengen ve Dörtdivan'daki köyler ile yayla evlerinden yapılan 58 hırsızlık ihbarının üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri yol güzergahları üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi ile bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Kiralık olan araçların tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Mengen'de 32, Yeniçağa'da 4, Dörtdivan'da ise 22 ev olmak üzere toplam 58 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.A.Y, M.B, M.K, İ.A, ve R.S. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö. ifadeleri alınmak üzere Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda av tüfekleri, 248 adet tabanca mermisi, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere ve sürahiler ve antika olduğu düşünülen bazı malzemeler ile hırsızlık yapılırken kullanılan, keser, levye, eldiven ve el fenerleri ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Yakalanan ürünler

-Kiralık araçlar

Süre: 00.36-Boyut: 69.5 MB

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da cezaevindeki damadını ziyaret ettikten sonra yolun karşısına geçen Hacer Atasever'e (64) kamyon çarptı. Ağır yaralanan Atasever, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolundaki Kütahya E Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Hacer Atasever, kızları ile birlikte cezaevinde mahkum olan damadını ziyarete geldi. Ziyaret sonrası cezaevinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Atasever'e, Orhan Yavuz Levent'in kullandığı 16 ACE 184 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Atasever'e ilk müdahaleyi cezaevine ziyarete gelen iki hemşire yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atasever, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Orhan Yavuz Levent gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören diğer mahkum yakınları, aynı yolda defalarca kaza yaşandığını, daha önce cezaevi önünde yayaların karşıya rahat geçebilmesi için butonla çalışan trafik ışıklarının olduğunu ve şu anda çalışmadığını söylediler.

Görüntü dökümü:

----------------

-Hemşirelerin yaralıya müdahale ederken,

-Sağlık ekipleri müdahale ederken,

-Yaralı Atasever'in sedyede ambulansa götürülmesi,

-Kamyonun,

-Kamyon sürücüsünün olayı anlatırken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 253 MB

Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: DHA