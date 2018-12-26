Dha Yurt Bülteni -13

DHA YURT BÜLTENİ -13

Sivas'ta kar yağışı başladı; 248 köy yolu ulaşıma kapandı (3)

ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kar yağışı Sivas- Erzincan Karayolu üzerinde bulunan 1450 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde seyir halinde bulunan araçları etkiledi. Çok sayıda TIR, kamyon ve otomobil yaklaşık 1 saat yolda kaldı. Bir TIR'ın kayarak şerit ortasında kalması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve greyder ile yaptığı çalışmanın ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

D-100 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Tokat-Erzincan D-100 karayolu yoğun kar yağışı ve karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasında yetersiz kalması nedeniyle Erzincan istikametine kapatıldı.

Gölova ilçesi Çobanlı rampasında yol açma çalışmaları gecikince, Suşehri Bölge Trafik Müdürlüğü Ekipleri Çobanlı rampasında Erzincan istikametine yolu tedbiren kapattı. Yolda seyretmekte güçlük çeken araçlar, akaryakıt istasyonlarında beklemeye alındı. Yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, araçların Erzincan istikametine gidişine izin verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Yollardan görüntüler

-Yolda kalan TIR'lar

-Ekiplerin yaptığı çalışmalar

-Bekletilen araçlardan görüntüler

SİVAS,

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HASTA KADIN VE YOLDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KARLA MÜCADELE EKİPLERİ KURTARDI

Van'ın Çatak ilçesine bağlı bir mezrada aniden rahatsızlanan bir kadın ve Erciş ilçesinde kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan vatandaşları Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kurtardı.

Çatak ilçesine bağlı Sırmalı Mahallesi Dursunlar Mezrası'nda Nafize Gülaçar aniden rahatsızlandı. Mezra yolu kardan dolayı kapalı olduğu için Gülaçar'ın yakınları Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ve 112 sağlık ekiplerine haber vererek yardım talebinde bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile mezra yolunu açarak, sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. Mezraya ulaşan ekipler, rahatsızlanan Gülaçar'a burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çatak Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Öte yandan Van'ın Erciş ilçesine bağlı Karlıyayla Mahalle yolunda kar ve tipiden dolayı araçlarında mahsur kalan bir grup vatandaşda karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezra yolunu açan Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri

-Detaylar

-Hasta Nafize Gülaçar, ambulansa bindirilirken

-Erciş ilçesine bağlı Karlıyayla Mahallesi'nde kar ve tipiden mahsur kalan araç ve vatandaşlar

-Tipi ve kar

-Ekiplerin bölgeye ulaşması

BOYUT: 197 MB - SÜRE: 1 DK 45 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,-

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ORDU'DA MAHSUR KALAN ÇOBANLAR KURTARILDI

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan 2 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Altınordu ilçesi Aydınlık ve Ortaköy Mahallelerinin yüksek kesimlerinde, 2 çoban, 100 küçükbaş hayvanı ile mahsur kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinesiyle kardan kapanan yolu ulaşıma açarak çoban ve sürülerinin mahalleye inmesini sağladı.

Görüntü Dökümü

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-Çobanlar ve kurtarma çalışmasından görüntü

-Koyunlardan görüntü

Süre: 2.09 Boyut: 320 MB

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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Kocaeli'nde yağan karın tadını kartopu oynarak çıkardılar

Kocaeli'de, iki gündür kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Karla kaplanan Kent Ormanı'nda öğrenciler kartopu oynayarak eğlendi.

Kocaeli'de kent merkezlerinde aralıklarla yağan kar zeminde tutmadı. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı ise her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kayak merkezi Kartepe'de ise pistlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının tadının çıkarmak isteyenler ise Umuttepe'de bulunan Kent Ormanı'na geldi. Çocuklarını yanlarına alarak Kent Ormanı'na gelenler ile öğrenciler kartopu oynayarak eğlenirken, beyaz güzelliğin içerisinde fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağarken ilerleyen araçlar

-Kent ormanında vatandaşlardan detaylar

-Karlı kaplı kent ormanında yürüyüş yapanlar, kartopu oynayanlar

Haber: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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'İHMAL OLMADIĞI SONUCUNA VARILDI AMA AYAĞA KALKAMIYORUM'

Sinop'ta bel ağrısı şikayetiyle gittiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan iğne sonrası sol ayağının felç olduğunu öne süren esnaf Burhan Altunel (50), uygulanan tedavide 'ihmal' olduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. İddiaları araştıran İl Sağlık Müdürlüğü, "Olay, enjeksiyonun yol açtığı siyatik sinir yaralanmasının bir komplikasyonudur, ihmal söz konusu değil" açıklaması yaptı.

Sinop'ta esnaf Burhan Altunel, 3 Ekim'de bel ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada yapılan iğne sonrası iddiaya göre sol ayağında uyuşma başlayan Altunel, bir süre sonrada sol ayağını hissetmemeye başladı. Özel bir hastaneye başvuran Altunel'in sol ayağında geçici felç oluştuğu ve en az 6 ay üzerine basamayacağı belirtildi. Altunel, devlet hastanesinde kendisine uygulanan tedavide 'ihmal' olduğu iddiasıyla, CİMER'e şikayette bulundu.

'İHMAL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucu, CİMER aracılığı ile Burhan Altunel'e iletildi. CİMER'in Altunel'e ilettiği cevap yazısında, "Yaşanan olay, enjeksiyonun yol açtığı siyatik sinir yaralanmasının bir komplikasyonu olduğu, ihmalin söz konusu olmadığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'İHMAL OLMADIĞI SONUCUNA VARILDI AMA AYAĞA KALKAMIYORUM'

Belinde oluşan ağrı sonucu hastaneye başvurduğunu anlatan Burhan Altunel, "Bana iğne yaptılar. Sedyeden kalkamadım. Ayağımın tamamını ağrı sardı. Sonra yumuşatıcı bir krem verip '2 saat sonra bir şeyin kalmaz' dediler. Özel bir hastaneye başvurdum. Siyatik sinir kesilmesi sonucuna varıldı. Sol ayağım felç oldu. 6 ay ayağa kalkamayacağım. Şikayetçi oldum. Hastanede 'ihmal' olmadığı sonucuna varıldı. Ama ayağa kalkamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Burhan Altunel detay

-Burhan Altunel açıklamaları

-Detay

(SÜRE: 2: 42 Dk) (BOYUT: 299 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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MARKETTEKİ BOKS ELDİVENLİ KADINLARIN GÖRÜNTÜSÜ İLGİ ÇEKTİ

Adıyaman'da, 2 kadının markette gördüğü boks eldivenlerini takarak boks yapar gibi birbirilerine karşı verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada izleyen binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

Kentte bir markete giren ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, raflarda gördüğü boks eldivenlerini merak ederek ellerine taktı. Çevrelerinde kimsenin olmadığını gören kadınlar daha sonra ringde maç yapar gibi birbirleriyle boks mücadelesi gerçekleştirdi. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar boks maçı sonrasında kendilerini izleyenler varmış gibi çevresini selamlıyor. İnternete düşen görüntüler ise sosyal medya aracılığıyla binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadınların Boks eldivenlerine baklası

Boks Eldivenlerini ellerine takmaları

Kadınların boks yapması

Boks sonrası seyirci varmıs gibi selamlamaları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA