Dha Yurt Bülteni-13

YUNANİSTAN'IN GERİ GÖNDERDİĞİ 3 KAÇAK, DONARAK ÖLMÜŞ BULUNDU (EK)

1)PANTOLON VE AYAKKABILARI YOK

Yunan polisinin 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği Afgan göçmenin ölü bulunduğu Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü çevresinde, Meteoroloji verilerine göre, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2.3 derece olduğu ancak hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye düştüğü belirlendi. Ayrıca, donarak ölen 3 göçmenin pantolon ve ayakkabılarının olmadığı ve kıyafetlerinin bile donduğu tespit edildi. Göçmenlerin Meriç Nehri'nden geçerken ıslandığı ya da bot yerine yüzerek Türk tarafına geçmeye zorlandığı değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE KÖYLÜLER DONMAKTAN KURTARMIŞTI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde 15 gün önce de aralarında Yemen, Filistin, Cezayir ve Faslıların bulunduğu 14 göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalanmıştı. Göçmenler, iddiaya göre, Yunan polisi tarafından dövülerek Türk tarafına cep telefonları, paraları ve kıyafetleri alınarak gönderilmişti. Köylüler tarafından yarı çıplak halde bulunan göçmenler, köy kahvesindeki soba başında ısındıktan sonra, köylülerin getirdiği kıyafetleri giymiş, ardından da jandarma ekiplerine teslim edilerek işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne götürülmüştü.

Göçmenlerden Faslı Yasin Şidri (25), Yunanistan'da yakalandıktan sonra 3 gün hapiste kaldıklarını belirterek yaşadıklarını şöyle dile getirmişti:

"Bizi Türkiye sınırına getirdiler. Üzerimdeki elbiseleri ve eşyalarımı aldılar. Sadece iç çamaşırlarım kaldı üzerimde. Bizi dövüp işkence yaptılar. Bunları bize yapanlar Yunan polisleriydi. Toplamda 10 kişilerdi, biz yaklaşık 80 kişiydik. Yunan polislerinin yüzlerinde maske vardı. Bizi demir parçasıyla dövdüler."

EDİRNE/DHA

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2)GECEYİ, DOMUZDAN KORKUP ÇIKTIĞI AĞAÇTA GEÇİRDİ

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde odun kesmek için gittiği ormanda, karşısına çıkan domuzdan korkan İbrahim Gürşen (80), geceyi çıktığı ağaçta geçirdi. Meriç ilçesinin Nasuhbey köyünde oturan İbrahim Gürşen, ormanda ağaç kesmek için evden ayrıldı. Gürşen gece eve dönmeyince, yakınları aramak için bölgeye gitti, sonuç da alamayınca jandarmaya haber verdi. Cep telefonu da kullanmadığı belirtilen Gürşen için jandarma ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma iz takip köpeğiyle ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Aramalar devam ederken, İbrahim Gürşen, havanın aydınlanması ile evine döndü. İbrahim Gürşen, ormanda gördüğü domuzdan korkarak ağaca çıktığını, geceyi de ağaçta geçirdiğini söyledi. 19 saat sonra evine dönen Gürşen, evinde kendisini arayan ekiple bir araya geldi. Ekiplerin, "Sen bizi görmedin mi sorusu üzerine, "Ağaçta sabahladım. Çakallarda vardı, kimseyi görmedim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Gürşen evinde

Ekiplerle konuşması

Haber: Engin ÖZMEN/EDİRNE,

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3)KAMYONUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ

SİNOP'ta kavşakta kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Atakan Erdal (18) hayatını kaybetti. Kaza anı çevrede bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Küçüksanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa S. yönetimindeki 55 ALC 85 plakalı kamyon, iddiaya göre önüne aniden çıkan, kent merkezinden Samsun yönüne giden Atakan Erdal idaresindeki 57 FB 508 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Atakan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.Kazada yaralanan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal, tedavi gördüğü hastanede bugün kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Kazada diğer yaralı Furkan Yiğit'in ise tadavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza sonrası başlatlan soruştumada kamyon sürücüsü Mustafa S. gözaltına alınırken, kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerini gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yeri

-Detay

(SÜRE: 1: 12 Dk) (BOYUT: 133 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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OĞLU İLE SIRA ARKADAŞI OLMAK İSTEDİ,OKUL ARKADAŞI OLDU

4)İMAMIN OKUMA AZMİ

Kayseri'de 11 yıldır imamlık yapan, evli 2 çocuk babası Zafer Özcan (44), en büyük hayali olarak nitelediği oğlu ile okuma arzunu üniversite arkadaşı olarak gerçekleştirdi.

Kayseri'de yaşayan ve 11 yıldır din görevlisi olarak İl Müftülüğü'nde çalışan evli ve 3 çocuk babası Zafer Özcan, oğlu Ahmet Talha Özcan (21) ile sıra arkadaşı olmak için birlikte üniversite sınavına girdi. Merkez Melikgazi İlçesi Turan Mahallesi'nde bir camide görevli olan Zafer Özcan, 2 yıl önce yapılan yerleştirme sonuçları sonucunda, ERÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanırken, oğlu Ahmet Talha'da aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi öğrencisi olmaya hak kazandı. Gazetecilik 2'nci sınıf öğrencisi olan imam Zafer Özcan, buruk bir sevinç yaşadığını dile getirerek, "Kitap okumayı ve kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Yıllar sonra yeniden üniversite okuyacak olmaktan dolayı sevinçliyim. Ama, oğlum ile Gazetecilik Bölümü'nde sınıf arkadaşı olma hayalimi gerçekleştiremediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyorum. 2 sene önce baba oğul birlikte üniversite okuma hayali ile bu yola çıkmıştık. Aynı kampuste olmak ise, beni teselli ediyor" sözlerine yer verdi.

ERÜ Edebiyat Fakültesi'nde okuyan oğlu Ahmet Talha Özcan ile sıra arkadaşı olmayı hayal ettiğini belirten imam Zafer Özcan, "Oğlumla aynı fakültede okumak benim en büyük hayalimdi. Onla, aynı sırada, sınıf arkadaşı olmayı ve o ders havasını birlikte teneffüs etmeyi hayal ediyordum. Ama, kısmet olmadı.,Bir de kızım var. Onun da, annesi ile birlikte sınıf arkadaşı olmasını hayal ediyordum. Bu sene nasip olmadı. 1 sene daha bekleyecekler yeniden sınava girecekler, inşallah onlar hayalimi gerçekleştirip aynı sınıfta ana kız okuyacaklar. Rabbim oğlumla benim sınıf arkadaşı olmamızı nasip etmedi. Ama, ERÜ çatısı altında birleştirdi nasip olursa eşim ve kızımda inşallah üniversiteyi kazanarak bizimle aynı kampuste olacak. Onlar analı kızlı bizde, babalı oğullu okuyacağız. Böyle bir hedefim vardı bu, hedefe ailecek inşallah ulaşacağız" diye konuştu. İletişim Fakültesi'nin seçmesinde, din görevlisi olmasının etkisine de değinen Özcan, "İletişim, hayatımızın bir parçası, olmasa olmazı diyebilirim. Camii görevlisi olmam nedeniyle insanlarla iç içeyim. Onlara doğruyu anlatabilmek için iletişim çok önemli. Bundan dolayı bu bölümü okumak istedim. Okulumdan ve bölümümden memnunum keşke daha önce okusaydım diyorum" dedi.

'DERSLERE GELEBİLMEK İÇİN YILLIK VE HAFTALIK İZNİMİ KULLANIYORUM'

Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Özcan, devamsızlık yapmamaya özen gösterdiğini de kaydederek, "Derslere imkanlarım ölçüsünde gitmeye çalışıyorum. Haftalık ve yıllık iznimden feragat ederek, derslerime gidiyorum. Ailem, Kayseri merkezde yaşıyor. Ben, onlardan uzakta burada adeta bekar hayatı yaşıyorum. Sınavlara görev yaptığım camide hazırlanıyorum. Derslerden sonra camiye geliyorum. Burası, benim için adeta küçük bir evim ve dünyam oldu. Derslere camide hazırlanıyor, ders tekrarlarını burada yapıyor, sunumlarımı camide hazırlıyorum. Okula da buradan gidiyorum. Zor bir durum ama, her zorluğun sonunda bir kolaylık var. Rabbim de bu kolaylığı bana nasip edecek ona inanıyorum" şeklinde konuştu.

'KENDİMİDAHA İYİ İFADE ETME İMKANI BULDUM'

Gazetecilik Bölümünü daha önce yazmadığı için pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekleyen Zafer Özcan, "Kendi adıma bir iletişim eksikliği olduğunu düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. 2 sene önce düşündüğüm fikirlerden şu an da uzaklaştım. Evladım yaşındaki kişilerle sınıf arkadaşlığı yapıyorum. Okulun faydalı olduğunu bizzat şahit oldum. Baba-oğul olarak iletişim eksikliğini çok iyi anladım. Ruh halini ve psikolojisini çok iyi gözlemledim. Cemaatim ile daha iyi diyalog kurmaya başladım. Cemaatime kendi eksikliklerimi tahlil etme olanağı ve kendimi daha iyi ifade etme imkanı buldum. Genelde olumlu tepkiler alıyorum. Çocuklarım yaşındaki insanlarla aynı sınıfta olmaktan gurur duyuyorum. Öğrenmenin yaşı yok. 60'lı, 70'li yaşlarda okuyan insanlar bana itici güç oldu. Herkese baba oğul ya da torunuyla okul okumasını tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.

Görüntü Dökümü

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-İmam Zafer Özcan'ın cübbesini giyerken ve Kur'an-ı Kerim okurken görüntüsü

-Sınıfta dinlerken görüntü

Cami içindeki görüntüsü

Zafer Özcan ile röportaj

Diğer detay- genel görüntüler

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA

DV 1 Dosya 6 dakika 40 saniye / 802 MB

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5)EVİNDE ÖLÜ BULUNAN DOKTOR, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

GİRESUN'da dün evinde ölü bulunan aile hekimi Ahmet Kartal'ın cenazesi, memleketi Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Giresun kent merkezinde Soğuksu Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ahmet Kartal (65), dün sabah saatlerinde Nizamiye Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kardeşi olan doktor Kartal'ın cenazesi, Giresun Üniversitesi Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre beyin kanaması sonucu öldüğü belirlenen 35 yıllık doktor Ahmet Kartal için görev yaptığı Soğuksu Aile Sağlık Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından da doktor Kartal'ın cenazesi, memleketi Van'a gönderildi.

Bugün ögle saatlerinde Van'a getirilen Ahmet Kartal için kent merkezindeki Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kartal'ın ağabeyi AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Zorluoğlu, cenazede Milletvekili Kartal'a başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından, doktor Ahmet Kartal'ın cenazesi, Giresun Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla doğduğu Dibekdüzü Mahallesi'ne götürülerek, buradaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cami önünde taziyeleri kabul eden Dr. Kartal'ın Milletvekili abisi İrfan Kartal

-Detaylar

-Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zoluoğlu, Milletvekili Kartal'a başsağlığı dileklerinde bulunurken

-Kalabalık

-Cami önünde cenaze namazı için saf tutan kalabalık

-Cenaze namazı kılarlerken

-Dr. Ahmet Kartal'ın Türk bayrağına sarılı tabunun omuzlarda taşınması

-Cenaze aracına konulması

-Kartal'ın cenaze aracı önüne takılan fotosu

-Cenaze aracına binen Dr. Kartal'ın Milletvekili abisi İrfan Kartal

-Cenaze aracının gidişi

Behçet DALMAZ/VAN, -