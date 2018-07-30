Dha Yurt Bülteni-13

1)RAHİP BRUNSON'IN AVUKATI EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ

TERÖR örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsine alınmasının ardından, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti. Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

İZMİR,

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2)AK PARTİ'Lİ EKER: ABD'NİN TEHDİT KOKAN SÖZLERİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD'li yetkililerin, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "ABD'nin bu konudaki devlet adamlarının, başkan yardımcısının, dışişleri bakanının bu tür tehdit kokan sözleri doğru bulmuyoruz, yakışıksız buluyoruz" dedi.

AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Beraberindeki milletvekili Ebubekir Bal ile OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Eker, burada iş insanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Eker, OSB yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere, ABD'li yetkililerin, rahip Brunson ile ilgili yaptıkları açıklamaları değerlendirdi. ABD'li yetkilerin, tutukluyken cezası ev hapsine dönüştürülen rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin konuşan AK Parti'li Eker, Türkiye'nin yargıyla ilgili kararına kimsenin müdahale etmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Eker, "Bu tür konularla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargının uhdesinde olan ve onların verdiği bir kararla yargıya ilişkin alınmış bir kararın geri alınması, hele hele bu tür baskılar ve tehdit kokan sözlerle ilgili sonuç doğurması mümkün değildir. Türkiye'de bağımsız yargı var. Bağımsız yargı kararını veriyor, o çerçevede yargılama süreci devam ediyor. ABD'nin bu konudaki devlet adamlarının, başkan yardımcısının, dışişleri bakanının bu tür tehdit kokan sözleri doğru bulmuyoruz, yakışıksız buluyoruz. Bunlar üzerinden Türkiye ile ilgili konularda herhangi bir sonuç almanın mümkün olmadığını, olmayacağını tüm dünya alem biliyor, bilmesi gerekiyor. Eğer onlar bilmiyorsa onların da bilmesinde yarar var" diye konuştu.

'TÜRKİYE KARARLARINI BAĞIMSIZ ALAN ÜLKE'

Türkiye'nin ABD ile müttefik olduğunu ve dost kalmak istediklerini kaydeden AK Parti'li Eker, şunları söyledi:

"Bu konuda tutumumuz nettir. Diplomatik ilişkilerimiz sürüyor. Bu tür ilişkilerle ilgili müeyyideler onların aynı zamanda iki taraflı bir etkisi olacağını bilmesi gerekiyor. Bunların Türkiye'nin ne yürüyüşünü ne kararlılığını etkiyeceğini düşünmüyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkiler devam ediyor, devam edecek. Biz doğru olanı haklı olanı ifade etmeye her platformda devam edeceğiz. Türkiye kararlarını bağımsız alan bir ülkedir, kendi içerisinde bağımsız bir yargısı vardır. Nasıl ki başka ülkelerde hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde nasıl bağımsız yargı karar alıyor ve buna saygı gösteriliyorsa biz ABD yöneticilerinin de Türkiye'nin bağımsız yargının uhdesindeki karar verdiği bir husus ile ilgili onların da buna saygı duymasını bekliyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Eker'in OSB ziyareti

-Eker'in açıklamaları

-Fabrika ziyareti

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,

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3)DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİNİ ÖLDÜREN ANNE TUTUKLANDI

ANKARA'da 8 yl önce, erken doğumla dünyaya getirdiği bebeğini balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle, hakkında verilen 10 yıl hapis cezası onanan Fatma Tepe (29), Sakarya'da gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ankara'da 2010 yılında meydana gelen olayda, Fatma Tepe, iddiaya göre, 8 aylık hamileyken doğum yaptı. Tepe, doğumun ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini attı. Zemine çakılan bebek, olay yerinde öldü. Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara'da tutuksuz yargılandığı mahkemece, 'kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fatma Tepe hakkında verilen karar bir süre önce Yargıtay tarafından onandı.

Cezası kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Tepe'nin Sakarya'da olduğu bilgisine ulaşan polis, hareket geçti. Yeri tespit edilen Fatma Tepe, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Tepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın polislerin koluna girip götürdüğü Fatma Tepe, araca bindirilirken ağladı.

Görüntü Dökümü

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-Kadının adliyeye sevk edilmesi

-Ağlaması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), -

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4)BİRLİĞİNE TESLİM OLMAK İÇİN ÇIKTI, KAYBOLDU

HATAY'ın Belen ilçesinde ailesinin yanında dağıtım iznini kullandıktan sonra birliğine teslim olmak için yola çıkan er Kemal Yılan'dan (20), 3 aydır haber alınamıyor.Dağıtım izni için 3 ay önce ailesinin yaşadığı Belen ilçesine gelen Kemal Yılan, Tunceli'deki usta birliğine teslim olmak üzere, anne ve babasıyla vedalaşıp yola çıktı. İddiaya göre, birliğine teslim olmayan Kemal Yılan'dan ailesi bir daha haber alamadı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Ayfer Yılan, "Gece gündüz oğlumun yolunu gözlüyorum. Ben asker anası olmak istiyorum. Buradan sesimi duyan kim varsa Allah rızası için yardım etsin. İskenderun'da işi olduğunu, oradan binip askere, birliğine teslim olmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir kızı seviyordu. Kızı hiç görmedim, sadece oğlum durumu bana anlattı, ben de 'Askerden sonra yüzük takarız' dedim. Kızın isminin sadece Zeynep olduğunu biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyoruz" dedi.

Baba Alaattin Yılan da oğlunun birliğine teslim olmadığını belirterek, "Oğluma ulaşamıyoruz. Çocuğumuzun bir kız ile fotoğrafı var. Şüphelendiğimiz tek şey, bu kızla kaçmışsa ailesi buna zarar vermiş mi, çocuğum yaşıyor mu, bildiğimiz hiçbir şey yok. Komutanlarıyla görüştüm, birliğine katılmamış. Gerçekten çok kötü durumdayız. Oğlum yaşıyorsan bize bir telefon aç" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Annenin elindeki oğlunun fotoğrafını göstermesi

Annenin konuşması

Baba ile röp

Baba telefon ile oğlunu araması ama ulaşamaması

Evden ve çevresinden görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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5)GENÇ KADIN, MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE ÇOCUKLARINI EMANET EDİP, İNTİHAR ETTİ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Seda Ateş(24) misafirliğe gittiği evde 2 çocuğunu komşularına bırakıp kendisini 5'nci kattan atarak intihar etti.

Olay, ilçe merkezindeki Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Kadirli Sitesi'nde oturan 2 çocuk annesi Seda Ateş, yan apartmandaki komşularına misafirliğe gitti. 5'nci kattaki evde komşularının yanında bir süre oturan Seda Ateş, iddiaya göre intihar edeceğini belirterek balkona çıktı. 2 ve 6 yaşındaki çocuklarının evin içinde tutulmasını isteyen Ateş'i, ikna edemeyen komşuları polis ve itfaiyeye haber verdi. Apartmanın önüne itfaiyenin geldiğini gören genç kadın, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan Seda Ateş, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Apartmanın görüntüsü

Olay yerinden detaylar

Polisin olay yerinde inceleme yapması

Çevreden görüntüler

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(OSMANİYE),

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6)FOÇA TATİL KÖYÜ'NÜN İHALESİNİ ANKARA MERKEZLİ BİR FİRMA KAZANDI

İZMİR'in Foça ilçesinde 1967 yılında açılan Türkiye'nin ilk tatil köyü olan Foça Tatil Köyü icin açılan ihaleyi Ankara merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı.

Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlarla birlikte, 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi. Üçüncü ihalede, nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. İhaleyi, Ankara merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Görüşme sonuçları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı internet sayfasından şu bilgilerle duyuruldu:

"Bugün yapılan nihai görüşmelerde, özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir'in Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 187 ada 7 nolu parseldeki 13 bin 372.81 metrekare, 14 nolu parseldeki 26 bin metrekare, 15 nolu parseldeki 84 bin 136 metrekare, 16 nolu parseldeki 18 bin 150 metrekare ve 19 nolu parseldeki 141 bin 377.53 metrekare yüzölçümlü taşınmazların ayrıca bu taşınmazlar üzerindeki tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 44 milyon 250 bin TL ile Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir."

İhaleyi kazanan firmayla ilgili olarak Foçalıların ilk tepkisi olumlu oldu. Firmanın inşaat işleriyle uğraşması, tesisin kısa sürede onarımı için umut doğdu. Bölge sakinleri, firmanın iç ve dış turizme yönelik faaliyetlere yönelerek ilçeye katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Tatil Köyü'nün arşiv görüntüleri.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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7)ŞANLIURFA'DA, ORGANİK MEYVELER YOKSULA DAĞITILIYOR

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesinin 200 dönümlük fidanlıkta yetiştirilen organik meyveler paketlenerek, yoksul ailelerin evlerine teslim ediliyor.

GAP Vadisi Projesi içerisinde yer alan Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesi'nden toplanan ve aralarında üzüm, incir, nar, zeytin, elmanın da bulunduğu 15 çeşit meyve maddi durumu iyi olmayan yoksul ailelere dağıtılıyor. Şanlıurfa Valiliğinin kentin kurtuluş mücadelesinde şehit olan Nusret Bey anısına oluşturduğu ve daha sonra Büyükşehir Belediyesine devredilen yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine kurulu bahçeden toplanan meyveler paketlenerek, Kültür Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere götürülüyor. Kapılarına kadar götürülen meyveleri alan yoksul vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Tarlada toplanan üzümler paketlenmesi

Adresleri önceden tespit edilen ailelere dağıtılan meyveler

Görevliler tarafından teslim edilen paketler

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

24 MB

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8)TÜP HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde apartmanın merdiven boşluğunda yaşanan tüp hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis eşkalini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bektaş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda 1 hafta arayla iki kez hırsızlık olayı yaşandı. Apartmanın 1 ve 3'üncü kat merdiven boşluklarındaki tüplerin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri, karşı aparmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tüplerin çalındığını belirleyen bina sakinleri polise başvurdu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde apartmana giren şüphelilerin tek tek katları kontrol ettikten sonra merdiven boşluğundaki tüpleri aldığı ardından çevrede kimse olmadığından emin olduktan sonra uzaklaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçilecek.

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),

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9)GERGER'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Turgut (61) öldü, yanındaki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gerger'in Gürgenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Turgut yönetimindeki 02 RA 478 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Turgut ile otomobilde bulunan Hüseyin Cingöz (57), Turan Cintosun (42) ve Murat Cingöz (44) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Turgut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren sürücünün cesedi otopsi için morga konulurken, 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Kahta Devlet Hastanesi

Ambulansların girişi

Yaralıların ambulanstan indirilmesi

Yaralılar acil servise götürülmesi

Yaralıların yakınları

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

380 MB

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10)SAHTE ALTIN SATICILARI YAKALANDI

BARTIN İl Jandarma komutanlığının yaptığı operasyonla sahte altınlarla kandırdıkları kişilerden 555 bin lira dolandıran suç çetesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ikamet eden ve Bartın ile ülke genelinden seçtikleri mağdurlara sahte altın satan şebekeyi çökertti.

Jandarma ekipleri Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Çaycuma ilçesinde oturdukları tespit edilen 8 kişi teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheli şahısların daha önceden dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, gasp ve kapkaç suçlarından işlem yapıldığı tespit edildi. Şebekenin sosyal medya aracılığı ile özellikle "Asker arkadaşı, iş arkadaşı, kamu çalışanı" gruplarını hedef aldıkları bu sayede mağdurların güvenini kazanarak, mağdur kişilere sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, sahte altın video ve resimleri gönderdikleri tespit edildi. Şüpheliler mağdurlara altınları arazide bulduklarını ve ucuz fiyata elden çıkartmak istedikleri gibi senaryolar kurarak, Zonguldak'ta 7, Bartın'da 3, Karabük'te 1 Bolu'da 1 mağduru sahte altınları vererek, 555 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların ayrıca daha önceden kendi aralarında anlaştıkları, iş bölümü yaptıkları, hiyerarşik yapı içerisinde süreklilik gösterecek, planla ve bir ortaklık paylaşım anlayışıyla benzer suçları işlemek amacıyla bir araya geldikleri tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet savcılığının talimatları ile yapılan operasyonda 4 kişi Bartın'da 4 kişi de Zonguldak ilindeki ikametgahlarına baskın yapılarak gözaltına alındılar. Şahısları ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 29 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu, 1 sim kart ve kullandıkları 1 adet otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A, M.C.A, T.A, M.S, F.E, U.K, S.M ve H.Ç, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildiler.

Ayrıca şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonundan ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Şüphelilerin görüntülerde, sahte reşat altınlarını bir kovaya yada bir tavaya atarak, mağdurları nasıl kandırdıklarını da ortaya çıkarmış oldu.

Görüntü Dökümü

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-Altınları pazarlama anları

-Satıcıya söylediği sözler

-Gözaltına alınan şahıslar fotolar

-Altınlar fotoları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,