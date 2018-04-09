Dha Yurt Bülteni-13

Mardin'e gelen turistler otellerdeki doluluk nedeniyle evlere yönlendiriliyor

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, kentteki otellerin mart, nisan ve mayıs aylarında dolu olduğunu belirterek, gelen turistlerin misafirhaneler ve evlere yönlendirildiğini söyledi.

Güneydoğu'da; ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, dillerin ve dinlerin kenti olarak bilinen Mardin'e bahar aylarının gelmesiyle, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı nedeniyle de çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Önceki yıllara oranla turizm sektöründe büyük hareketlilik yaşanan Mardin'e yılın ilk aylarından itibaren çok sayıda turist geldi. Bu yılın ilk aylarından itibaren kentteki 6 bin 500 yatak kapasiteli otellerin tamamı dolarken, otel bulamayan turistler, misafirhane ve evlere yönlendirilmeye başlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, kentteki otellerin dolduğunu belirterek, gelen misafirleri misafirhanelere ve evlere yönlendirdiklerini söyledi. Kentteki 6 bin 500 yatak kapasitesinin tamamen dolu olduğunu belirten Yaman, "Bölgede yaşanan travmadan ilimiz de etkilendi. Daha sonra yapılan şehir operasyonları ile bölgenin huzurlu hale gelmesi buradaki misafir sayısının artmasında önemli bir etken oldu. Terörle iyi bir mücadele yapıldı. Terörle mücadele yaparken de vatandaşlarla birlik olma süreci devam etti. Gördüğünüz gibi yüzde 300 oranında artan bir turist sayımız oldu. Daha önce eylül ve ekim ayları ile nisan, Mayıs aylarında turist gelirdi. Ancak, bu tüm yıla yayılıyor. 2018 yılı içerisinde Şubat ayını dolu geçirdi. Aynı şekilde Nisan, Mayıs ayları da dolu. Otellerimiz dolu olduğu için gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. Şu an 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu"dedi.

YENİ OTELLER AÇILIYOR

Mardin'de yeni otellerin de açıldığını belirten Vali Mustafa Yaman, "Terör olayları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat, 2017 yılından itibaren başta Midyat ilçemiz olmak üzere, merkez Artuklu ilçesinde otellerimiz açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar turist sayısı 3 kart artmışsa da 5 kat, 10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimizi Mardin'e bekliyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi bu masal şehrine bekliyorum"dedi.

Görüntü Dökümü:

Tarihi mekanlardan görüntü

Mardin'den görüntü

Medrese ve kiliseleri ziyaret eden turistler

Turistlerin açıklaması

Tarihi sokaklardaki turistler

Turistlerin açıklaması

Hatıra fotoğrafı çeken turistler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -

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Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan için mini tugboat üretiyor

BALIKESİR'de, 40 yıldır tekne imalatı yapan Özcan Acar (60), oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın siparişi üzerine Türkiye'de ilk defa mini tugboat (römorkör) üretmeye başladı.

Burhaniye ilçesinde, deniz tutkusu nedeniyle Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak tekne atölyesi açan ve 40 yıldır tekne imalatı yapan evli ve 2 çocuk babası Özcan Acar, deniz araçlarının manevralarını kolaylaştırmak veya sağlamak üzere itme ve çekme işlerinde kullanılan tugboat'ları gezi amacıyla kullanılmak üzere küçük boyutlarda üretmeye başladı.

BODRUM'DA GEZİLER 'TUGBOAT' İLE YAPILACAK

Görenlerin dikkatini çeken tugboat'lara talebin arttığını söyleyen Özcan Acar, deneme sürüşlerini gerçekleştirdiği römorkörler için toplu sipariş almaya başladığını belirterek, "Tugboat'lar şekil ve renkleri itibarıyla görsel bir güzellik sunuyor. 100 adet tekneyi Bodrum'a göndermeye hazırlanıyorum. Tugboat'ları, 3.5, 4 ve 5 metre boylarında imal ettim" dedi.

ALP KIRŞAN İÇİN ÜRETİYOR

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın siparişi üzerine mini tugboat'ların üretimini yaptığını ifade eden Acar, "Bodrum'a ilk partiyi göndermek üzereyiz. Biz bunları yeni üretmeye başladık. Ama 40 yıllık teknecilik hayatımızda ilk defa bu kadar keyifli ürün yapmaya başladım. Talep üzerine bundan yüzlerce yapmayı planlıyoruz. Motor hariç 15 bin liraya tugboat'ları satışa sunuyoruz. Tüm tüm su sporları merkezleri, göl kıyılarında yerleşim yerlerinden büyük talep var. Küçük beygir güçlü motorlarla kullanılmak üzere dizayn ediyoruz. İsteğe göre rengarenk, istenilen renkte, istediğimiz donamında yapma şansımız var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tugboatun imalat aşamalarından detay görüntü.

-Tugboatun denizde denenmesinden görüntü.

-Özcan Acar röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/ BURHANİYE(Balıkesir),

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Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 5'incisi Kayseri'de gerçekleştirdi

ONLINE alışveriş sitesi 'Hepsiburada' daha önce Adana, Bursa, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirdiği 'E-Ticaret Zirvesi'ne Kayseri'de devam etti. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Türkiye'de dijital dönüşüm ve e-ticaretin öncüsü olduklarını söyledi.

Hayata geçirdiği projeler, ürettiği teknoloji ve çözümlerle Türkiye'de e-ticaretin ve dijital dönüşümün öncüsü olan Hepsiburada, 'E-Ticaret Zirvesi'ne Kayseri'de devam etti. Türkiye'yi şehir şehir gezen Hepsiburada ekibi, düzenlediği etkinliklerle bir yandan e-ticaret hakkında KOBİ'lere, girişimcilere ve esnafa bilgi aktarırken, diğer yandan da işini e-ticarete taşımak isteyen firmalara yeni imkanlar sunuyor. Horoz Lojistik, İdeaSoft, Foriba ve Entegra'nın sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin Adana, Bursa, Antalya ve İzmir'in ardından Kayseri'deki 5'inci buluşmasına teknoloji sektörünün lider firmaları katılım gösterdi. Zirveye Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, İdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar ve Entegra Genel Müdürü Murat Dişkıran katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar zirvede, 'e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ve nasıl etkili reklam verebilecekleri' gibi sorulara yanıt buldu. Zirveye katılan davetliler ayrıca karlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konularda da sektörün liderlerinden önemli bilgiler aldı.

E-Ticaret Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Hepsiburada, Türkiye'de dijitalleşmenin ve e-ticaretin öncüsüdür. Ancak, biz çok iyi biliyoruz ki ülkede e-ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması için KOBİ'lerin ve yerel markaların güçlenmesi ve daha aktif olması gerekiyor. Kayseri'yle birlikte 5'incisini düzenlediğimiz Hepsiburada E-ticaret Zirveleriyle ilgili en büyük amacımız, KOBİ'leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak. Türkiye ekonomik büyümesinin üzerinde, her sene en az yüzde 30 büyüyen bir pazarda işini kurmak ya da büyütmek, dijitalleşen dünyada kaçınılmaz durumda. Bugün Hepsiburada her ay 80 milyonun üzerinde trafik ve 25 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyor. Türkiye'de internetten alışveriş yapmak isteyenlerin yüzde 65'i Google'da arama yaparken, yüzde 61'i de Hepsiburada'da ürün araması yapıyor. Hepsiburada'nın tedarikçileri ve müşterileri için satış platformunun yanı sıra bir pazarlama platformu olduğunu da söylemek mümkün. Beraber çalıştığımız firmaların e-ticarete bakışını da bu şekilde değiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konunun gelişimine önem verdiğimiz için, özellikle de KOBİ'lerin e-ticarete katılımını artırmak için yerelleşmeye önem verip, şehir şehir dolaşıyoruz. Yıl sonuna kadar düzenleyeceğimiz e-ticaret zirveleriyle 10 bin KOBİ'ye ulaşmayı, onları e-ticaretle tanıştırmayı ve işlerini e-ticarete taşımaları için yol göstermeyi hedefliyoruz" dedi.

Pazar lideri olarak, e-ticaret pazarını büyütmek gibi bir misyonları olduğunu kaydeden Erturan, Dolayısıyla daha çok KOBİ ve girişimcinin e-ticarete katılmasını istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz, siz iş ortaklarımızın ürünlerini doğru pazarlara en etkin şekilde götürmesini sağlamak. Bu anlamda da Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 36 farklı kategoride, 14 milyon ürün çeşidiyle ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze'de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye'de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır. Şimdiye dek 3 kez Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye'nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun da en büyük e-ticaret platformudur.

Görüntü Dökümü:

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Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ile röportaj

E-Ticaret Zirvesi genel ve detay görüntü

Panelistlerin sunumu

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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Adana'da karnaval renkli görüntülerle sona erdi

ADANA'da 6-8 Nisan tarihleri arasında bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yüz binlerce kişinin katılımı ve oluşan renkli görüntülerle sona erdi.

Portakal ağaçlarının çiçek açtığı dönemde düzenlenen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na Adanalılar ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı belirtildi. Karnaval heyecanını yaşayanlar, kentin dört bir yanını adeta şölen alanına dönüştürdü. Karnavaldan günlerce önce kentteki ve komşu illerdeki otelleri doldurup renkli giysileri ve kostümleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar, şölen havasında geçen etkinliklerde gönüllerince eğlendi. Herhangi bir asayiş olayının yaşanmadığı karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra 120'ye yakın kültürel, sanatsal ve sportif aktivite düzenlendi.

HER YERDE ŞÖLEN YAŞANDI

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın simgesi durumundaki kortej geçişi, bu yıl Merkez Park'ta gerçekleştirildi. Karnaval için Adana dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 200 bin kişinin izlediği kortej geçişinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Aylar öncesinden hazırladıkları giysi ve aksesuarlarıyla korteje katılanlar, halkı selamladı. Kortej yürüyüşünün ardından yapılan resmi açılış sonrası ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Karnaval gongunun çalınmasının ardından gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında, Adana'da iş ve sanat camiasından ünlü isimler ağırlandı. Karnaval için kente gelenler arasında Ayşegül Aldinç, Kıraç, Menderes Samancılar, Feridun Düzağaç, Haluk Levent, Bulutsuzluk Özlemi, Redd grubu üyeleri, Kalben, Birol Güven, Tamer Karadağlı, Demir Karahan, Ercan Kesal, Nebil Özgentürk, Melike Güner, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Yüksel Arıcı, Erdal Cindoruk, Galip Erdal, Rıza Akın, Güvenç Dağüstün, Derya Alabora, Jehan Barbur, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Alper Saldıran, Rıza Esendemir, Dilara Koçak ve Açelya Akkoyun yer aldı.

ÖDÜLLÜ TASARIMLAR SERGİLENDİ

Karnavalda her yıl düzenlenen 'Kostüm Tasarım Yarışması' yine heyecanla izlendi. Yarışmada fütüristik moda anlayışı ile 'Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ruhunu yansıtan kostümler arasından İstanbul'dan Gülşah Çiftçi Konak, tasarladığı kostümle birinci oldu. Arı neslinin korunmasına dikkat çekmek için yarışmacıların kanatlı olarak tasarladığı giysiler arasından ikinci Asya Yacılar olurken, üçüncülüğü de Büşra Baykal elde etti. 'Kostüm Yarışması'nın finalinin ardından Ayşegül Aldinç sahne aldı.

COŞKU DOLU ETKİNLİKLER

Beyazevler Mahallesi'ndeki çamlık alanda yüzlerce kişi gitarıyla birlikte gelip sanatçı Serhan Kelleözü'nün öncülüğünde 'Akdeniz Akşamları' şarkısını birlikte çalıp söyledi. Haluk Levent, Jehan Barbur, Bulutsuzluk Özlemi, Kıraç ve Haluk Levent'in de konser verdiği karnavalın son gününde Seyhan İlçe Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, 'Adana'ya gel, ciğerimi ye' etkinliğinde binlerce kişiye portakal bahçesi içinde ciğer ve Adana kebabı ikram etti. 'Portakallı Lezzetler' adıyla lezzet yarışması, halk koşusu, kostümlü koşu gibi etkinliklerin yapıldığı karnaval kapsamında Adana Hipodromu'nda at yarışı da düzenlendi. Karnavalın fikir öncüsü ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, gösterilen büyük ilgiye teşekkür etti. Karnavalın her yıl daha da büyüdüğünü aktaran Bozkurt, "Karnavalın tam adı 'Nisanda Adana Portakal Çiçeği Karnavalı' olmuştu. Biz bu kadar kısa sürede önemli bir gelişim gösterdik. Gelecek yıllarda tüm nisan ayı boyunca karnaval heyecanının yaşanması için çalışmalara başladık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kortej yürüyüşünden genel ve detay görüntüler

Karnavalda koşu yapan vatandaşlar

Havadan Dron görüntüsü

Kortejde Kostüm ile yürüyüş

Bando görüntüsü

Karnavala katılan vatandaşlar ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Yusuf BAŞTUĞ/Kamera: ADANA,

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Adıyaman'da 2 günde 23 kazada 35 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, hafta sonu meydana gelen 23 kazada 35 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Havaların ısınmasıyla hareketliliğin arttığı merkez ve ilçelerde hafta sonu meydana gelen 23 kazada 35 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaların ardından yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymaları konsunda uyarıda bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kazaya karışanlar

Kazaya karışan araçlar

Yaralılar

Ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

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Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Keşan Karayolu üzeri ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Malkara otogarından çıkıp kavşaktan ilçe merkezine giden Mehmet Ihlamur (49) yönetimindeki 22 UL 017 plakalı otomobil, Keşan'a giden Hüseyin Geçkinci (45) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Ihlamur'un kullandığı otomobilde bulunan babası Osman Ihlamur yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Osman Ihlamur (69), ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Ambulansın gelişi

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Kaza yapan otomobillerden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-