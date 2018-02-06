Dha Yurt Bülteni-13

Kayseri'de silahlı banka soygunu

KAYSERİ'de özel bir bankanın şubesi, silahlı ve kar maskeli 1 kişi tarafından soyuldu. Soyguncu, olay yerinden sahte plakalı otomobille kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Caddesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren kar maskeli ve silahlı kişi, veznedarı tehdit ederek henüz miktarı belirlenemeyen parayı alıp, elindeki çantaya doldurdu. Soyguncu, olay yerinden plakasının sahte olduğu belirlenen bir otomobille kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Bankadan görüntü

-Genel ve detay

Haber: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

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Adana sivil şehidini uğurladı-/EK GÖRÜNTÜ

Görüntü Dökümü

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Cenazenin köye gelişi

-Köydeki evlerinin önünde helallik alınması

-Mezarlıkta tabutun araçtan alınması

-Cenaze namazı

-Dua edilmesi

BOYUT: 146mb SÜRE: 02'41

Haber: Akif ÖZDEMİR-Uğur SELÇİK-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),

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Eşiyle kavga ettikten sonra hastanenin çatısından atladı/EK

HASTANE ÇATISINDAN ATLAYAN KADIN ÖLDÜ

Kocaeli Devlet Hastanesi Pskiyatri Servisinde muayene olmak için geldiği hastanede eşiyle tartıştıktan sonra sinirlenip 6 katlı hastanenin çatısından kendisini boşluğa bırakan 45 yaşındaki Rahime Sazcı öldü.

Haber: İZMİT,(Kocaeli),DHA)

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Suriye'ye 611 milyon liralık yardım için protokol

Gaziantep'te, Suriye'ye yapılacak 12 projeden oluşan yaklaşık 611 milyon liralık yardım için Suudi Arabistan'da kurulu Kral Salman Vakfı ile 7 uluslararası yardım kuruluşu arasında protokol imzalandı. Türkiye'den İHH İnsani Yardım Vakfı da 3 milyon dolarlık yardımla projede yer aldı.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen imza törenine; Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Karim El Khereije, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Kral Selman Vakfı Genel Müdürü Abdullah El Ruvyeli, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede ile uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Abdullah El Ruveyli, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in himayesindeki vakfın, Suriye halkına yardım etmek için 12 yardım kuruluşuyla ortak projeler yürüteceğini belirterek şunları dedi: "Projelerin toplam bedeli 608 milyon 705 bin 808 Suudi Arabistan Riyali olacak. Yani 611 milyon lira. Amacımız Suriyelilerin insani anlamdaki sıkıntılarını gidermek. Suriye'nin en çok desteğe ihtiyaç olan bölgelerinde yürütülecek projeler güvenlik, sağlık, barınma, eğitim, tarım, yaşam koşullarının güçlendirilmesi, psiko-sosyal destek, koruma ve sosyal uyum gibi değişik alanları kapsayacak. Suudi Arabistan'ın yardımlarına baktığımızda acil programlar söz konusu. Stratejik anlamda ihtiyaçlara yanıt verme projemiz çerçevesinde yapmaktayız bütün bunları. Suriye halkını kendi ayakları üzerinde durabilecek bir hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'deki bütün kardeşlerimize, Türk Hükümetine, sivil toplum kuruluşlarına verdikleri destek ve yardımlarımızı kolaylaştırma anlamında sundukları hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizi artırmak istiyoruz. Yüce Allah bütün bu projelerimizi başarıyla tamamlamayı nasip etsin ve en kısa zamanda kardeş Suriye halkının çektiği sıkıntılar sona ersin." Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ise Gaziantep'te 450 bin Suriyelinin yaşadığını, kentteki Suriyelilere ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve Türkiye'nin sınır güvenliğini muhafaza temek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğin aktaran Uyumaz, "Bu operasyon bölgemize huzur ve güven getirecektir. Biz müminler olara kardeşiz. Sınırlarımız ayrı olsa da hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla herhangi bir İslam ülkesinde yapılan ızdırabı yüreğimizde duyarız. Gücümüzün yettiği kadar da birbirimize yardımcı oluruz. Ben inanıyorum ki bu yardımların yarın Ortadoğu'ya ve tüm İslam alemine birer huzur, güven ve kardeşlik duygusu olarak yeşereceğine inanıyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Abdullah El Ruveyli ile 7 yardım kuruluşu arasında protokol imzalandı. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede de, projeye 3 milyon dolarlık destekte bulunduklarını söyledi. Anlaşma kapsamında, İHH 3 milyon dolarlık hibe ile Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde sahra fırını kurarak 9 ay boyunca günlük 50 bin 800 ekmek üretecek. Guta'da kurulacak fırında yine 5 ay boyunca günlük 30 bin 400 ekmek pişirilerek yardıma muhtaç insanlara ulaştırılacak. Yine proje kapsamında 155 fakir aileye birer inek ile 3 aylık yem desteği, 164 aileye 3'er koyun ile 3 aylık yem desteği sağlanacak. Ayrıca Guta'da 5 bin 633 gıda kolisi ve 6 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine 200 bin porsiyon yemek dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantının yapıldığı otel

Toplantıya katılanlar

Halil Uyumaz'ın konuşması

Abdullah El Ruveyli'nin konuşması

Protokol imzalanması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,