Dha Yurt Bülteni-13

Gaziantep'ten, Suriye sınırına askeri sevkiyat



Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırındaki Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.



General Hüseyin Ataman Kışlası'ndan akşam saatlerinde çıkan 6 askeri araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Kilis'e hareket etti. Askeri araç ve personelin Suriye sınırındaki hudut karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı



Araçların tugaydan çıkması



Araçların hareket etmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB



Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,



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Adana'daki okullarda son 2 derse 'sağanak' iptali(Görüntü Ekiyle Yeniden)



Adana Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi. Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."



Görüntü Dökümü



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Velilerin konuşması



Okulun dış görüntüsü



Okuldan şemsiye ile çıkan öğrenciler



Veliler Çocuklarını eve götürürken



SÜRE: 01'06" BOYUT: 67,2 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,



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Honaz'da yolda heyelan







Denizli'nin Honaz ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Heyelan nedeniyle karoyalunda aksamalar yaşandı.



Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde bugün sabaha karşı yağış nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları, karayoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçaları ve toprak nedeniyle Aşağıdağdere, Yukarıdağdere, Akbaş ve Karaçay mahallerine ulaşımı sağlayan karayolunda aksamalar yaşandı.İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, iş makineleriyle kaya parçalarını ve toprağı temizledikten sonra ulaşım normale döndü.



Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



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Şanlıurfa'da 120 yaşlı ilk kez doğum günü kutladı



Şanlıurfa'da hayata geçirilen 'Yeşeren Çınarlar' projesinden yararlanan 65 yaş üstündeki 120 yaşlı, hayatında ilk kez mum üfleyip doğum günü pastası kesti. Renkli görüntülerin yaşandığı doğum gününde duygu dolu anlar yaşandı, bazı yaşlılar ise gözyaşlarına hakim olamadı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının finanse ettiği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen YADES kapsamında başlatılan 'Yeşeren Çınarlar' projesinden yararlanan 120 kişi için temsili doğum günü etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde düzenlenen doğum günü etkinliğine: Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, Engeliler Şube Müdürü Habip İpar, YADES üyeleri ile proje koordinatörleri katıldı. Hayatları boyunca ilk kez doğum günü kutlayan 120 yeşeren çınarı mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar; "Yaşlıları anmak, onları bir araya getirmek, onların dertleriyle derlememek belediyelerin en önemli görevlerinden biridir. Bu şehre, bu memlekete uzun süre emek vermiş, bu şehrin sokaklarında caddelerinde alın teri dökmüş, şehrin kültüründe medeniyetinde yaşlılarımızın büyüklerimizin büyük emekleri vardır. Bir toplum yaşlısına, akil insanlarına verdiği değer ölçüsünde medenidir. İnancınızın gereği, peygamberimizin bize verdiği öğütlerde, eğer bir evde bir yaşlı varsa orda bereket vardır, huzur vardır. YADES projesi belediyemizin başlattığı önemli bir projedir. Toplumda iyiliklerin, güzelliklerin gelişmesini ve yeşermesini istiyorsak yaşlılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. "dedi. YADES projesinden faydalanan üyeler ise düzenlenen etkinlikten dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Daha önceleri evden dışarı çıkmadıklarını ve bu nedenle sıkıntılar yaşadıklarını anlatan üyeler, "Daha önce dışarı fazla çıkmıyorduk ve hep evde oturuyorduk. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı YADES projesine kayıt yaptırdık ve bu projeden yararlanmaya başladık. Proje kapsamında belediyenin düzenlediği gezilere katılıyoruz. Bu günde burada doğum günü etkinliği düzenlendi ve bizler bu etkinliğe katılarak hayatımızda kutlamadığımız doğum gününü burada kutladık. Bu etkinlikte emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştular.Yapılan konuşmaların ardından 120 YADES üyesi için hazırlanan yaş pastasının mumunu birlikte üfleyerek pastayı kestiler. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte doğum günü kutlanan 120 yeşeren çınara çeşitli hediyeler verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Doğum günü etkinliğine katılan yaşlılar



Toplu halede yaş pastayı üfleyen yaşlılar



Yapılan konuşmalar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 302MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,