Dha Yurt Bülteni-13

Konya'da o öğretmen hakkında suç duyurusu



Konya'da bir imam hatip lisesinde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını ima eden mesajlar yayınlaması üzerine açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış, Cumhuriyet Başsavcılığı'na öğretmen Harmancı hakkında suç duyurusunda bulundu. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Orhan Ahmet Şener de, öğretmen Harmancı'ya tepki gösterip, "Konya'nın ruhuna aykırı sözler sarf etmiştir."dedi.



ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI



Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı. Paylaşılan mesajların kamuoyunda tepkiyle karşılanmasının hemen ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen Harmancı hakkında geçen pazartesi günü soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı da dün Harmancı'yı açığa aldı. Soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.



ÇOCUK HAKLARINI DEREĞİNDEN SUÇ DUYURUSU



Çocuk Haklarını Koruma Derneği de, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na öğretmen Ercan Harmancı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış, şunları söyledi: "Konya da bir okulda felsefe öğretmenliği yapan Ercan Harmancı adındaki bir felsefe öğretmeni, insanın aklına durgunluk verecek şekilde beyanlarda bulunmuş. Eşofman giyen kızların vücutlarının göründüğünü, bunun zina ile eşdeğer olduğunu ileri sürerek ileri geri konuşmuş. Bizde Çocuk Haklarını Koruma Derneği olarak bunun çocuklara yönelik hakaret olduğunu, suçlama olduğunu ve özelikle çocuk hakları sözleşmelerindeki maddelere aykırı bir davranış olduğunu düşünerek Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk."Öğretmen Harmancı'nın paylaşımının çağdaş ve laik eğitime karşı bir davranış olduğunu ve çocuklara hakaret yapıldığını ifade eden Ünalmış,"Bu öğretmen denemeyecek olan kişinin davranışları, hem ulusal kanunlarımızda, hem anayasamızdaki çağdaş ve laik eğitimin özellikleri ile ilgili olan bölümlere tamamen zıttır. Çocuk Hakları sözleşmesinin 2'nci maddesi olan 'ayırım gözetmeme', 3'üncü maddesi 'çocuğun yüksek yararı', 12 ve 13'üncü maddeleri, 'çocuğun görüşüne saygı ve ifade özgürlüğü', 28 ve 29'uncu madde 'çocuğun eğitim hakkı ve eğitimin hedefleri' ile 34'üncü madde 'çocukların cinsel sömürüden korunması' maddelere ters düştüğü gibi, kültürümüze de ters düşmektedir." dedi.



ÖĞRETMENE TEPKİ



Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Orhan Ahmet Şener de, öğretmen Harmancı'ya tepki gösterip, Konya'nın ruhuna aykırı sözler sarf ettiğini belirtti.Her mesleğin kendine göre kıyafetleri olduğunu ifade eden Şener, "Her mesleğin kendine göre bir kıyafeti vardır. Doktorların giydiği beyaz önlüktür. Beden eğitimi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin de bu derslerdeki milli kıyafeti, eşofmandır. Bu malum şahıs öğrencilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize, dil uzattığı gibi Türk halkına da dil uzatmıştır. Eşofman bizim kardeşlerimizin, kızlarımızın, pazarda, evde, dışarda rahatça dolaşabileceği bir giyim şeklidir. Bu nedenle derhal on binlerce kız öğrencilerimizden, ortaokulda derse giren 13 yaşından 18 yaşına kadar, üniversitede okuyan öğrencilerimizden özür dilemelidir. Beden eğitimi öğretmenlerinden özür dilemelidir. Felsefe öğretmeniymiş. Felsefe, doğrunun, bilimin, araştırma geliştirme ve arama bilimidir. Bence burada kendi meslektaşlarına da hakaret etmiştir." diye konuştu.



Düğünde açılan ateşle yaralananlar, yaşadıklarını anlattı



Gaziantep'te, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydı bulunan Kavas Ö.'nün (56) pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 5'i çocuk 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Caddede açılan ateşle yaralananlar, yaşadıklarını anlattı.



Mithatpaşa Mahallesi'nde, dün akşam birbirileriyle akraba iki ailenin Farabi Caddesi üzerinde yaptıkları düğünde Kavas Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Nezihe Osman Atay İlk ve Ortaokulu'nun da yer aldığı, düğünün yapıldığı caddedeki 5'i çocuk 6 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen ve vücutlarından saçmalar çıkarılan yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olay sonrası polis, yaptığı çalışmayla tüfeği ateşleyip, kaçan Kavas Ö.'yü gizlendiği evde operasyonla gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kavas Ö.'nün 'resmi belgede sahtecilik' suçundan arandığı ve 6 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.



'MAÇ OYNUYORDUK, BİRDEN GÖĞSÜM YANDI'



Açılan ateşle elinden ve göğsünden yaralanan Hakan Damlen (13), yemek yedikten sonra okulun bahçesinde top oynarken yaralandığını anlatarak, "Okuldaydım maç oynuyorduk. Birden göğsüm yandı ve eve gelip, anneme gösterdim. Toplam 5- 6 kişi vardık" dedi. Hakan Damlen'in annesi Güllü Damlen ise "'Buram acıyor' dedi ve açtık, kan geliyor. Hastaneye götürdük ve saçma vardı. Saçmayı çıkardılar. Başka da görmedik. Oğlum okulda yaralandığını söyledi" diye konuştu. Yüzünden yaralanan Hüseyin Hoşgül (14) de "Okuldaydık, birden silah patladı ve suratıma geldi" dedi. Elinden yaralanan Ali Kemal Ulusoy (13) ise okula giderken yaralandığını söyleyerek, "8 kişiydik, okula gidiyorduk. Silah sesi geldi. Okula giderken arkadaşlarımızın eline değdi" diye konuştu. Bacağından yaralanan Zemzem Damlen (18) de tüfeği ateşleyeni görmediğini, bacağının kanadığını görmesiyle yaralandığını fark ettiğini dile getirdi.



Bodrum'da 'meralar halka kalsın' eylemi



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde meraların, doğal ve arkeolojik SİT alanlarının 49 yıllığına turizm amaçlı tahsis edilmesi kararını protesto eden Bodrumlular, "Meralar Halka Kalsın Tarih ve Doğa Yağmalanmasın" adı altında eylem yaptı. Küdür Yarımadası'nda gerçekleşen eyleme CHP'li milletvekilleri de destek verdi.



Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki, 1. derece doğal ve arkeolojik SİT alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki 470 hektarlık alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından turizme tahsis amaçlı 49 yıllığına kiraya verilebilecek olmasına tepki olarak, CHP ilçe örgütü tarafından eylem düzenlendi. Küdür Yarımadası'ndaki Kuzey Koyu Halk Plajı'nda ve merada düzenlenen eyleme CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, sivil toplum örgütü temsilcileri ve sanatçılarında aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Ellerinde, "Akdeniz foklarını koruyalım", "Yarın çok geç olabilir", "Doğal yaşamı koruyalım", "Beach değil kumsal kalmak istiyoruz", "Meralar tahsis edilemez" yazılı dövizlerle eyleme gelen kalyabalık, "Küdür Yarımadası'na dokunma. Plajlar ve koylar halkındır" yazılı pankart açtı. Eylemcileri, polisler uzaktan izledi. İnsan zinciri oluşturarak sık sık "Sahiller bizimdir, bizim kalacak" sloganları atan eylemciler, daha sonra basın açıklaması yaptı.



"AKDENİZ FOKLARININ BARINMA VE ÜREME ALANLARI YOK OLACAK"



CHP Bodrum İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Başar Bıyıklı, Küdür Yarımadası'ndaki meralar, 1. derece doğal ve arkeolojik SİT ve halka açık koylar olmak üzere toplam 470 hektarlık alanın tahsis değişikliği yapılarak imara açılmasının yasalaştırıldığını belirterek, "Sadece Bodrumlular'ın ve yerli turistlerimizin değil, dünya turistlerinin rahat nefes alabildiği Akdeniz foklarının üreyip yaşama olanağı bulduğu bu koyların imara açılması buranın betona dönüştürülmesi demektir. Yerel balıkçı tekneleri ve tur teknelerinin turizm yaptığı ve sadece turizm amaçlı kullanılan bu koyların rant amaçlı imara açılacak olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu katliama seyirci kalmayacağız. Küdür Yarımadası onbinlerce yıl doğal kaldı, doğal kalmaya devam edecektir. Akdeniz foklarının yaşam alanları ellerinden alınmasın, meralar hayvanlarımıza kalsın" dedi.



"KATLİAMA SEYİRCİ KALAMAYIZ"



CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen de, bakir, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip Küdür Yarımadası'nda çakılacak her bir çivinin, dökülecek her bir betonun katliama neden olacağını söyledi. Seymen, "Burada yörenin köylüleri aynı zamanda hayvancılık yapmaktadır, o nedenle onlarca yıldır burası mera olarak kullanılmakta. Halk, buradaki koylardan ücretsiz yararlanmaktadır. Burası turizme açıldığında Yalıkavak ve Bodrum'un en bakir en doğal görünüme sahip Yarımadası yok olacağı gibi ileride telafisi mümkün olmayan sosyal sorunlara neden olacaktır. Bu nedenle bu kararın yeniden gözden geçirilmesini ve iptal edilmesini istiyoruz. Ranta gözü doymayanların Küdür Yarımadası'ndan ellerini planlarını çekmelerini ve buranın mera olarak kalmasını istiyoruz. Katliama seyirci kalamayız, bırakın koylarımızı, toprağımız meramızı bize kalsın" diye konuştu. Milletvekili Akın Üstündağ ise "Torba yasa ile çıkarılan bu kanun maddesi sadece Küdür Yarımadası'nı değil Türkiye' nin kıyı şeridindeki bütün doğal ve arkeolojik SİT alanlarını vuracak, imara açacaktır. Eğer bunun önüne geçilmez ise çok değil bir yıl içerisinde buralarda binaları göreceğiz ve geri dönüşü olmayacak. Bu nedenle gerek mecliste gerekse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. Açıklamaların ardından bir süre alkışlı protestoda bulunan kalabalık, olaysız dağıldı.



Tunceli'de Aleviler'in 'Gağan' etkinliği kutlandı



Tunceli Belediyesi'nce Aleviler'in inancında yeni yıl etkinlikleri olarak bilenen "Gağan" etkinliği düzenlenen programla kutlandı.



Aleviler'in inancına göre, 28 Aralık ile 13 Ocak tarihleri arasında Gağan kutlamaları düzenleniyor. Bu yıl ilk kez Tunceli Belediyesi tarafından kutlanan Gağan etkinliğine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de katıldı. Belediye binası önünde davul zurna çalınmasıyla başlayan Gağan kutlamalarında yüzlerce kişinin katımıyla halaylar çekildi. Kutlamalara katılan Vali Sonel, Alevi dedeleriyle birlikte katılımcılara yeni yıl hediyesi ile lokma dağıtarak, Gağan duası okundu. Etkinlik kapsamında Vali Sonel ve beraberindekiler davul zurna eşliğinde kent merkezindeki esnafı gezerek Gağan etkinliklerini kutladı.







