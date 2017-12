Dha Yurt Bülteni-13

CHP'li Hüsnü Bozkurt: 'Öğretmen kılıklı bu adam şuurunu kaybetmiştir'



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Borkurt, Ayşe Kemal İnanç Kız Adadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın sosyal medya hesabından yazdığı mesajlarla ilgili olarak,'Bu sapkın bir kafa, bu hastalıklı bir kafa' dedi.



Hüsnü Bozkurt konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Böyle bir şahsa zorunlu olarak öğretmen demek benim içimi acıtıyor. Türkiye'deki başta atanamayan 400 binin üzerinde öğretmenimiz olmak üzere çocuklarımıza eğitim veren gerçek öğretmenlerimize hakaret oluyor. Bu şahsa öğretmen demek hakkaten ülkemizin bugün Ak Parti ile getirildiği içler acısı durumun belkide en somut göstergesi. Bir Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde hemde felsefe öğretmeni olan yani çocuklarımıza özgür düşünmeyi, akıl yürütmeyi, aklın özgürleşmesini ve bilimsel bilgiyi öğretmesi gereken bir öğretmen o çocuklarımızını beden eğitimi dersinde zina yaptıklarını söylecek kadar şuurunu kaybetmiş olması. Sizden ve bizden önce çocuklarını o okulda yıllardır okutan velilerin böyle bir öğretmene tepki göstermesi gerekiyor. Bu şu demek oluyor. Twettlerinde açıkça şunu diyor. Beden eğitimi dersleri ümmetin kızlarını soyma, çıplaklaştırma aracı olarak kullalıyor diyor. Bu arkadaş ne kadar yıldır orada öğretmen olarak görev yapıyorsa, o kadar yıldır hemde bir kız okulu erkek okuluda olsa farketmez. Ama bir kız okulunda çocuklarını okutan bütün velilerin sen bizim çocuklarımıza ne demek istiylorsun? Diye sorgulamaları gereken bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu sapkın bir kafa, bu hastalıklı bir kafa. Bunu birde utanmadan haber olduktan sonrra bir tweet atarak ben Kuran-ı Kerim ne diyorsa onu söylüyorum deyip sözlerinin arkasında olduğunu söylemesi, Kuran-ı Kerim'in, Allahın kelamını bin 400 yıldır bizim toplulumuzda dahil dünyada 1,5 milyar insanın hayatına yön veren temel din öğretisini yani Allah kelamını da kendi sapkın fikirlerine kurban etme, kullanma amacı. Bu, dini yönden böyle olur olmaz herşeye fetva veren Diyanetin de bu konuda kıpırdaması gerekiyor" dedi.



MİLLİ EĞİTİM CAMİASINDAN ÇIKARTILMALI



Böyle sapık fikirlere sahip kişilerin milli eğitim camiasından çıkartılması gerektiğini belirten Bozkurt,"Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür sapık fikirlere sahip kişilerin milli eğitim camiasında asla tutmaması gerekiyor. Ben neyin soruşturulduğunu asla anlamıyorum. Soruşturuyoruz diyorlar. Neyi soruşturuyorlar. Adamın ne söylediği meydanda, o söylediklerinin arkasında olduğunu belirten yeni tweetleri ortada. Basına düştükten sonra attığı yeni twetlerde ortada. Bu kişinin derhal milli eğitim camiasından uzaklaştırılması, oda yetmez bütün öğretmenlerimize bu tür sapkın fikirli kişilerin milli eğitim camiasında barınmasının, bu ülkenin yıllardır eğitimine emek veren, alın teri döken bütün öğretmenlerine hakaret olarak devleti yöneten hükümet tarafından algılandığını söylenmesi lazım. Bu kişi derhal milli eğitim camiasının dışına çıkartılmadılır. Yaptığı hakaretlerin hem dine hem Kuran-ı kerime hemde cumhuriyet kanunlarına yaptığı hakaretlerin hesabı sorulmalıdır yargıda. Oda yetmez bütün çocuklarımıza o okulda okuyan çocuklarımıza, oda yetmez Türkiyedeki 18 milyon öğrencimize beden eğitimi derslerinde zina yaptıklarını söyleyerek 18 milyon çocuğumuza, onların alilelerine hakaret etmiştir. Bunun neyini soruşturuyorsunuz" diye konuştu.



BU ADAM ŞUURUNU KAYBETMİŞTİR



B adamın milyonlarca çocuğu zina yaptıklarını söyleyecek kadar şuurunu kaybettiğini söyleyen Hüsnü Bozkurt, "Adam resmen bu ülkenin beden eğitimi dersi gören milyonların çocuğunu, onların ailelerini ve onları eğiten öğretmenleri zina yapmakla suçlayacak kadar şuurunu kaybetmiş. Eğitim toplumun temelidir. Bu ve bunun gibi zihniyete sahip insanların öğretmenlik yapmaya devam etmesi, mili eğitimin diğer bütün öğretmenlerine hakaret olur. Bu kişi halen öğretmen olarak görevine devam ediyor. Milli eğitim soruşturma açmış. Ne diyecek ben atmadım da başkası mı attı bu tweetleri diyecek. Derhal gereğini yapmalılar. Gereğide bu öğretmen kılıklı adamı derhal milli eğitim camiasından uzaklaştırmak. Birdaha asla bu sapık zihniyetlerin çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyeceklerini topluma güvencesini vermektir" dedi.



Kaçaklar denizde yönlerini kaybedince yakalandı



İzmir'in merkezinden Çeşme ilçesine 7 saat yürüyerek gelip, lastik botla Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışırken yönlerini kaybedip, sürüklenirken bulunan yabancı uyruklu 42 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



İnsan kaçakçılarının yönlendirmesiyle, İzmir'in merkezinden Çeşme'ye kadar 88 kilometrelik mesafeyi 7 saat yürüyen 42 kaçak, bugün sabah saatlerinde, Alaçatı'dan lastik botla denize açıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan kaçaklar, yönlerini kaybedip, başı boş bir şekilde denizde sürüklenirken, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından fark edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7'si Irak, 35'i Afganistan uyruklu toplam 42 kaçak, Sahil Güevinlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada özel olarak kurulan çadıra alınan kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı.



"FİLM GİBİ KAÇIŞ HİKAYESİ"



Türkçe bilen ve isminin açıklanmasını istemeyen Afganistan uyruklu kadın kaçak, iki yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, Nevşehir'e yerleşerek çalışmaya başladıklarını belirti, "Ancak, çalıştığımız işlerde yeterli ücret alamıyorduk. Bir insan taciri, Nevşehir'de bizimle temasa geçti. Kişi başı 500 dolar karşılığında bizi yurt dışına kaçırabileceğini söyledi. İnsan tacirinin teklifini kabul ettik. Önce İstanbul'a, ardından da İzmir'e getirildik. İzmir'de bir hafta havaların düzelmesini bekledik. 25 Aralık gecesi İzmir'den yürüyerek yola çıktık. 7 saat yürüdükten sonra ormanlık bir alandan sahile ulaştık" dedi.



Zorlu yürüyüş sırasında birçok kişinin ayakkabısının parçalandığını, bacaklarının yaraladığını da belirten Afgan kadın, insan tacirlerinin kendilerini bir şişme bota bindirdiğini, motoru da çalıştırdıktan sonra kaçtıklarını söyledi. Motoru kullanmasını kimsenin bilmediğini ve gidecek yönlerini de şaşırdıklarını anlatan Afgan kadın, zaman zaman kendisinin de motoru kullandığını ancak denizde nereye gideceklerini bilemeden dolaşıp durduklarını anlattı. Afgan kadın sabah saatlerinde kendilerini gören Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıklarını belirterek, belki de ölümden döndüklerini söyledi.



TEKRAR KAÇMAK İSTERLERSE PARA ÖDEMEMEK İÇİN PAZARLIK YAPMIŞLAR



Afgan kadın kaçak, Iraklı ailenin kişi başı 800'er dolar, Afganistan uyrukluların ise 500'er doları peşin olarak insan tacirlerine verdiklerini, yakalanmaları durumunda paralarının kendilerine iade edilmeyeceğini ancak tekrar kaçma girişiminde bulunurlarsa kendilerinden yeniden para istenmeyeceğinin söylendiğini de anlattı. Can yeleklerine imha edilmek üzere el konulurken, kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri bildirildi.



FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı







Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Yunanistan'a sınır Büyükdoğanca mahallesinde, aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin de yer aldığı 3 araçta 2'si çocuk 15 şüpheli yakalandı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesi Büyükdoğanca Mahallesi'nde şüphe üzerine 3 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 2'si çocuk 15 şüpheli yakalanırken, içlerinden bazılarının FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle arandığı, 'ByLock' kullanıcı oldukları belirlendi. Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürülen sürücülerin beden eğitimi öğretmeni H.K. (40), 'ByLock' kullanıcı İ.K. (35) ve OHAL kapsamında kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi, 41 yaşındaki Y.K. olduğu tespit edildi. Araçlarda yakalanan şüphelilerin ise S.S. (34), İ.B. (40), KHK ile kapatılan FETÖ/PDY kolejinde öğretmen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.K. (38), Karabük mahkemelerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan, 2 ayrı 'ByLock' kullanıcı olduğu belirlenen öğretmen S.M. (36), Karabük Sulh Ceza Mahkemesi'nde arama kaydı bulunan, 2 ayrı 'ByLock' kullanıcı, kız yurdunda memur H.M. (36), aranma kaydı bulunmayan ev hanımı K.A. (39), üniversite öğrencisi A.B. (19), çocuklar A.B.M. (4) ile M.A.M. (9) olduğu ortaya çıktı. Şüphelilere öncülük eden ve olay yerinden kaçan başka bir otomobilde ise sürücü S.Ç. (30), S.Ç.R. (36) T.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı.



Haber: Engin ÖZMEN/EDİRNE,



=================================================



Kars merkezli FETÖ operasyonunda 11 asker tutuklandı



Kars merkezli 12 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında rütbeli 11 muvazzaf asker tutuklandı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için yapılan operasyonda, 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, FETÖ/PDY içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların; kendileri ile irtibatta oldukları TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit özel hatlar üzerinden iletişim kurdukları yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 14 şüpheli ise 'Etkin pişmanlık hükümleri'nden yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Çamaşır ipi ile iniş yapan dağcı 8 saat mahsur kaldı/EK



AMATÖR DAĞCI 8 SAAT SONRA KURTARILDI



Mersin'in Tarsus ilçesinde 250 metrelik uçurumdan çamaşır ipi ile inmeye çalışan amatör dağcı Polat O. (26), mahsur kaldığı yerden 8 saat sonra kurtarıldı.



İlçeye bağlı Sarıkoyak Mahallesi Cenderesi mevkiinde uçurumdan iniş yapan amatör dağcı Polat O., kendisini bağladığı çamaşır ipi kopunca 250 metrelik uçurumun 50'nci metresinde mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen Polat O.'yu kurtarmak için yardım ekipleri seferber oldu. Bölgeye giden AKUT, AFAD ve UMKE ekiplerinin işbirliği ile Polat O., 2.5 saat süren çalışma ile kurtarıldı. 8 saat boyunca kurtarılmayı beklediği yerden indirilen Polat O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Dağcıların kullandığı ip yerine çamaşır ipi kullandığı onun da kopması sonucu mahsur kaldığı belirtilen Polat O. olay yerine gelen ailesiyle ayrıldı.



Haber: MERSİN,



================================================



Arkadaşının boşanmak isteyen eşine satırla saldırdı



Bolu'da, 40 yaşındaki A.K. oturduğu apartmanın önünde boşanmak istediği eşinin arkadaşı tarafından satırla saldırıya uğradı. Yaralanan kadın tedavi altına alınırken, 32 yaşındaki İsmail P. ile A.K.'nin boşanma davası açtığı eşi 48 yaşındaki Erhan K. gözaltına alındı.



Olay geçen hafta perşembe günü, Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen A.K. elindeki poşetlerle apartmanın girişindeki merdivenlerden yukarı çıkarken arkasından gelen bir kişi satırla saldırdı. Büyük korku yaşayan kadın kapıdan içeri girerken arkasından gelen kişi satırla vurmaya devam etti. Satırlı saldırgan kaçarken, apartman sakinleri, A.K.'nin seslerini duyarak yardıma koştu. Yaralanan A.K.'nin ifadesinin ardından polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Satırlı saldırgan Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İsmail P. saldırı sırasında olay yerinin yakınındaki araçta A.K.'nin eşi Erhan K.'nın bulunduğunu söyledi. Polis, Erhan K.'yı da Ankara'da gözaltına aldı. İsmail P. ve Erhan K. soruşturma kapsamında Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Erhan K. ve İsmail P. adliyeye sevk edildi. Erhan K. ile A.K.'nin boşanmak için dava açtıkları öğrenildi. Erhan K.'nın arkadaşının satırla A.K.'ye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Adana'da Suriyelilerin kaldığı 10 çadır yandı







Adana'da, sobadan çıkan yangın, 60 Suriyelinin yaşadığı 10 çadırı kül etti.



Yangın, merkez Yüreğir ilçesinde Denizkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen ve narenciye işçisi olarak çalışmaya başlayan 60 Suriyeli, kullanılmayan eski bir çiftliğin bahçesini yıllık 8 bin liraya kiralayıp kurdukları 15 çadırda yaşamaya başladı. Öğle saatlerinde, çadırların birinde odun sobasından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer çadırlara da sıçradı. Suriyeliler ise, son anda eşyalarını kurtarırken, çiftlikteki ağaçlar da yandı. Alevlerin büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu esnada, bazı vatandaşlar Suriyelilere saldırmak istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler ise kurtardıkları eşyalarının üzerine oturup itfaiye ekiplerinin çalışmaları izledi. Yetkililer, sokakta kalan Suriyelilerin çadır kentte götürüleceğini söyledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürüldü.



================================================



Bursa Çimento Fabrikası'nın projesi durduruldu



BURSA'nın Kestel ilçesi'nde bulunan çimento fabrikasının kapasite artışı ve atık ısıdan enerji üretimi için yaptığı proje için 2'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.



Kestel ilçesinde çalışır halde bulunan çimento fabrikası yönetimi kapasite artışı ve atık ısıdan enerji üretimi için ek proje hazırladı. Hava kirliliği ve tarım alanlarına ve halk sağlığına olumsuz etki oluşturacağı gerekçesiyle 'Kestel Çevre İnisiyatifi' adı altında çevreciler durumu mahkemeye taşıyarak bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Bilirkişi, hava kirliliği, tarım alanları ve, halk sağlığı- çevre etkileri yönünden olmak üzere ÇED dosyasını üç ana başlıkta inceledi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, sera gazı emisyonları açısından planlanan tesisin çevreye zararlı olacağını belirtilerek şöyle denildi:



"ÇED raporunda NO2, (Nitrojen Dioksit) PM10 (Partikül Madde) ve çökecek toz miktarı açısından çalışma yapılmış görünse dahi, halk sağlığını tehdit eden diğer gazlar ile akciğerlerden geçecek kana karıştığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Kanserojen etkisi de bilimsel olarak kanıtlanmıştır. PM 2,5 açısından çalışma yapılmamış olduğu belirtilmiştir. Açığa çıkacak toz ile birlikte salınacak olan PM 2,5 ve diğer gazlar insan sağlığını tehdit edecektir."



Grup adına açıklama yapan Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, şöyle dedi:



"Çimento Fabrikası'nın kapasite artış ve atık ısıdan enerji üretim tesisine karşı açtığımız dava bilirkişi raporunu tamamladı. Bursa 2. İdare Mahkemesi yapılmak istenen projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. dedi. Uluşahin sevkiyat sırasında bölgede ciddi trafik yükü getireceğinin raporda belirtildiğini belirterek "Ama bu durum ÇED raporunda değerlendirilmemiş. Yasal sınır olan 3 kilometrelik bölümde zeytin ağaçları vardı. Zeytinliklerin bilirkişi raporunda etkileneceği açıkça belirtilmiştir. Bu gerekçelerle fabrika yönetimini projeden vazgeçmeleri için uyarıyoruz. Tesisin yapılmaması kesinleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."



Yavrusu telef oldu, yanından ayrılmadı



Kars'ta otomobilin çarptığı yavru köpek telef oldu, annesi uzun süre başında bekledi.



Olay dün akşam saatlerinde Ortakapı Mahallesi Metin Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırım kenarında çöpleri karıştıran yavru köpeğe otomobil çarptı. Bir süre can çekişen köpek telef oldu. Anne köpek ise, ölen yavrusunun başından ayrılmadı. Yavrusunu zaman zaman yaladığı görüldü. Telef olan yavru köpek, belediye ekibi tarafından kaldırıldı.



