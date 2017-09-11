Dha Yurt Bülteni-13

1)TRAFİK POLİSİ, TARTIŞTIĞI 2 DAYISI İLE KUZENİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 3 ÖLÜ







ADANA trafik polisi, tartıştığı 2 dayısı ile kuzenini öldürdü. Olay saat 15.30'da merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak'ın yanına geldi. Burada alacak yüzünden çıkan tartışma sırasında polis memuru Elbadi, beylik tabancasını çekerek dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala'ya kurşun yağdırdı.



Ağır yaralanan Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala, kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybederken, kaçan katil zanlısı polis, meslektaşlarını arayıp teslim oldu.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, -



======================================================



2)SUİKAST TİMİ DAVASINDA SANIKLARIN TALEPLERİ REDDEDİLDİ







CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Sanıklardan yüzbaşı Haldun Gülmez'in reddi hakim, diğer sanıklar üsteğmen Murat Köse ve astsubay Gökhan Güçlü'nün ise soruşturmanın genişletilmesi talepleri reddedildi.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Bugünkü oturum saat 09.30'da yoklama alınmasıyla başladı. Ardından sanıklardan yüzbaşı Haldun Gülmez reddi hakim talebinin, üsteğmen Murat Köse ve astsubay Gökhan Güçlü ise soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin yer aldığı dilekçeleri mahkemeye verdi. Mahkeme heyeti, dilekçelerin görüşülüp karar verilmesi için 15 dakika ara verdi. Aranın ardından devam eden oturumda, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, taleplerin, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verildiğini açıkladı.



'HAYATIMIN HİÇBİR NOKTASINDA FETÖ OLMADI'



Ardından darbe girişiminin olduğu dönemde albay olan Zeki Göçmen'in esasa ilişkin savunmasının alınmasıyla devam etti. Sikorsky helikopterin birinci pilotu Zeki Göçmen, "Hayatımın hiçbir noktasında FETÖ olmadı. 12 yılda 7 kez tayin oldum. Binbaşı rütbemin sonunda kadar zorluklar yaşadım. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. FETÖ bunları yaşarken yoktu. Emeklilik planları yaparken başıma bunlar geldi. FETÖ ya da başka bir cemaat bilmem. Çocuklarımı da bu yapıya karşı bilinçlendirdim. Atılmış olsam da ben kendimi hala TSK mensubu olarak görüyorum. 30 yıl hizmet ettim. Ne ast rütbeliyken ne de üst rütbeliyken devletimin zararına olacak hiçbir karara imza atmadım. Mesleğe başladığımdan beri çizgimi hiç değiştirmedim. Emir komuta zincirinden şaşmadım. Bu konudaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.



Göçmen, iddianamelerde ve ifadelerde de geçen "Yarın ya kahraman oluruz ya da vatan haini oluruz" sözlerinin de kendisine ait olmadığını söyledi. Göçmen, "15 Temmuz sabahı alaydan ilişiğimi kesecektim. Ancak, evrak olmadığı için ilişiğimi kesemedim. TSK'dan ilişiğimi temelli kesip özel bir havayolu şirketinde işbaşı yapacaktım. Ünsal Paşa (Ünsal Coşkun), 'Ayrılma bir gün daha uç' dedi. Albay Murat Dağlı, beni 16.00'da aradı ve 'Akşam 22.00'de uçuş var' dedi. Ege Ordu Komutanı, saat 23.43'te Albay Murat Dağlı'yı aradı ve 'Oluşumun içinde misiniz' diye sordu. Murat Dağlı 'Ne oluşumu' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Ordu Komutanı, 'Gözlerinizden öpüyorum' deyip, telefonu kapattı. Ordu Komutanı, ifadesinde 'Onlara gitmeyin emri verdim' diyor. Ordu Komutanı, yalan söylüyor. Ordu Komutanı, 'Dönün' deseydi, dönerdik. Nereye gidildiği konusunda bize bilgi verilmedi. 'Cumhurbaşkanı Marmaris'te' deselerdi durum değişirdi. Kimlere güvenmişiz" diye konuştu.



Duruşma öğle arasının ardından Albay Zeki Göçmen'in ifadesi ile devam edecek.



Nilüfer DEMİR/MUĞLA, -



=======================================================



3)TADİLATI BİTMEYEN OKULDA DERS BAŞLAYINCA VELİLER İSYAN ETTİ



SAKARYA'da eğitimde başlatılan 'uyum süreci' programı kapsamında bugün çocuklarını Fatih İlköğretim Okuluna götüren veliler, okula gittiklerinde tadilat işlemlerinin bitmediğini görünce duruma tepki gösterdi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula ilk kez başlayan miniklerin alışabilmesi için başlatılan 'uyum süreci' bugünden itibaren başladı.Okulların normal başlama süresinden 1 hafta önce başlayan uyum süreci için bugün okula gelen minikler ilk dersine girdi.



Sakarya genelinde bazı okullarda tadilat işlemleri tamamlanmayınca öğrenciler inşaat halindeki binalarda derse girdi. Tadilat işlemlerinin geç kaldığı Adapazarı şehir merkezindeki Fatih İlkokulu'na gelen öğrenci velileri okul alanında işçilerin çalıştığını görünce şaşırdı.Okula girdiklerinde çimento, mermer, tahta, kapı ve cam malzemelerinin yerlerde olduğunu gören öğrenci velileri duruma tepki gösterdi.



Tadilata geç başlandığı için kendilerinin mağdur edildiğini söyleyen öğrenci velisi Muhammer Can, "Bunlar çalışmıyor galiba o yüzden geç kalmış. Personel eksikliği de var muhtemelen. Durum bunu gösteriyor, yetiştiremediler. Açıklama olarak farklı bir okul gösterdiler. Personel yetersizliğinden galiba. 1 haftaya biter dediler. Her şey ortada, bir şey söylemeye gerek yok." dedi.



Okula yeni başlayan çocukların bu şartlarda kaynaşmalarının zor olduğunu söyleyen öğrenci velisi Gökhan Kavi, "Burası geç başlamış zaten, erken başlasaydı daha iyi olurdu. Şimdi kaynaşamayacaklar. Biraz sıkıntı olacak gibi. Bu saate kadar bir şey söylenmedi, şimdi söylediler daha bunu. En az 4 sınıftan 15'er taneden 60 öğrenci falan vardır uyum sürecinde. Milli Eğitim sonuçta bunu biliyor, onlarındır bence suç." diye konuştu.



Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre toplam 90 ilk ve ortaokulda yaz tatili döneminde tadilat yapıldığı ancak bu okullardan 8'inde işlemlerin henüz bitirilemediği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Tadilatı devam eden okul



-Ailelerle rop



-Öğrenci ve veli detayları



HABER-KAMERA: AZİZ GÜVENER-ADAPAZARI-DHA



==========================================================



4)SOSYAL MEDYADAKİ YALAN HABERE GÖZALTI







İSTANBUL'da oturan ve sosyal medya hesabı üzerinden Bursa'da, Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dair yalan haberi ile gerilim yaratan 49 yaşındaki K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü işlem başlattı. İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İstanbul'da 2 yıl önce işlenen bir kadın cinayetindeki fotoğrafı kullanarak Bursa'da, Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dairyalan haber yayan K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ve Güvenlik Şube Müdürlüğü işlem başlattı. Yapılan araştırma sonrası İstanbul'daki bu kişinin Zeytinburnu'nda oturduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, İstanbul polisine bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, K.K.'yi gözaltına aldı. Hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrit etmek' suçundan işlem yapılan K.K., yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli alınan ifadesinin ardından savcılığın bilgisi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bursa polisi, sosyal medyada paylaşım yapılırken dikkatli olunmasını isteyerek, "Kötü niyetli kişilerin sosyal medyadaki algı operasyonlarının kurbanı olmayın. Ne paylaştığınıza dikkat edin. Siz de suçlu durumuna düşmeyin" uyarısında bulundu.



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -



=================================================



5)ATIK SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI



İZMİT'te açık bırakılan yaklaşık 2 metrelik atık su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.



Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Hacer Keleş'e ait inek otladığı sırada halı yıkama atölyesinin atık su kuyusuna düştü. Hacer Keleş ineğinin kuyuya düştüğü haberini alınca hemen olay yerine geldi. Hacer Keleş ve vatandaşlar hayvanı düştüğü kuyudan çıkartamayacaklarını anlayınca itfaiyeden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce kuyudaki suyu çekti. Daha sonra halatları bağlayan ekipler kuyu kenarlarına hayvanı kesmesin diye halı yerleştirdi. İş yeri çalışanları ile itfaiye ekipleri bağlanan halatlarla hayvanı çekerek kuyudan çıkardı. İnek sakatlanmadan sahibine teslim edildi.



Görüntü Dökümü



-Kuyuya düşen inek



-İnek sahibinin kurtarılma çalışmalarını izlemesi



-İneğin çıkartılması



(HabBERBER-KAMERA: FARUK KIYAK-İZMİT-DHA