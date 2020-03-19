DHA YURT BÜLTENİ - 12 (YENİDEN) Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldıTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı.

Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün akşam dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerinin 30 Mart'a kadar kapatıldığını açıkladı. Bunun üzerine, Kapodokya'da bulunan başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Paşa Bağları ören yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri, Hacıbektaş Veli Müzesi olmak üzere tüm müze ve ören yerleri geçici olarak kapatıldı. Müzeleri ziyarete gelen bazı vatandaşlar ise, geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Türkiye'de vakaların artmasının ardından bölgede turistlik hediyelik eşya satan tesislerinde kapalı olması dikkat çekti. Kapadokya'ya İstanbul'dan gelen Samet Yazıcılar, "Balayı için gelmiştik. Virüs dolayısıyla bütün açık hava müzesi ve kafeteryalar kapandı. Bizde arabayla gezilebilecek yasağın olmadığı yerlere bakıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Göreme Açık hava müzesinin girişinden genel ve detay görüntü-Göreme Açık hava müzesini gezmeye gelen Samet Yazıcı ile röportaj-Göreme Beldesinde merkezden genel görünütü-Uçhisar cevizli mevkinden genel ve detay görüntü-Turistlik tesislerin önünden yüzlerce arabanın olduğu ve bu günü boş olan tesislerden genel görüntü

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR

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Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış KONYA'da, polis tarafından kaldırımda ağır yaralı bulunan ve hastanede yaşamını yitiren Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayan kişinin, vatandaşı Hayatullah Yakubi (23) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yakubi'nin, Özbek'in eşini telefonla rahatsız ettiği, bunun üzerine çıkan kavgada vatandaşını öldürdüğü belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yakubi ile beraberindeki polislerin, koronavirüs tedbiri için maske taktığı görüldü.Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, kaldırımda yatan biri olduğunu fark etti. Ekip otosunu durdurup, yanına yaklaşan polisler, hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığını gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürdüğü yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Afgan Nur Muhammed Özbek olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, katil zanlısının, evli ve 3 çocuk sahibi Afgan Hayatullah Yakubi olduğunu tespit etti.ÖZBEK'İN EŞİNE MESAJLAR ATMIŞ Gözaltına alınan Hayatullah Yakubi'nin, Nur Muhammed Özbek'in eşi olan 1 çocuk annesi Arezoo Özbek'in (21) cep telefonuna, yaklaşık 4 ay önce rahatsız edici mesajlar attığı belirlendi. Arezoo Özbek'in bu durumdan kocasına bahsettiği, Nur Muhammed Özbek'in de eşinin telefonundan Yakubi'ye mesaj gönderip, buluşma sağladığı ve Özbek'in Yakubi'yi dövdüğü tespit edildi.SERVİS NOKTASINDA BEKLEMİŞ, KAVGADA BIÇAKLANMIŞKavgadan bir süre sonra Hayatullah Yakubi'nin, Arezoo Özbek'e dün akşam yine 'Seni seviyorum, seni istiyorum' yazılı mesajlar gönderdiği belirlendi. Eşinin bu mesajları da göstermesi üzerine Nur Muhammed Özbek'in, sanayide çalışan ve akşam mesaiye gidecek olan Yakubi'nin servise bineceği yerde beklediği saptandı. Karşılaşan ikili arasında burada çıkan tartışmanın, kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Yakubi'nin Özbek'i göğsünden bıçakladığı belirlendi. MASKE VE ELDİVENLE ADLİYEYE SEVK Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hayatullah Yakubi, bugün adliyeye sevk edildi. Yakubi'nin ve koluna giren polislerin ağızlarında maske ve ellerinde eldiven ile koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Eczanelerde koronavirüse karşı güvenlik şeridi

TÜRK Eczacılar Birliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde uygulanmasına karar verilen güvenlik şeridi uygulamasına Hatay'ın İskenderun ilçesinde başlandı.Dünyayı saran koronavirüs hastalığının Türkiye'de de yayılmaması için her alanda başlatılan eylem planı kapsamında Türk Eczacılar Birliği de eczane çalışanlarını, virüse karşı korumak için bir dizi önlemler aldı. İskenderun'da da eczaneler güvenlik şeridi uygulamasına geçerek, ilaç alışverişi sırasında virüse karşı salgının özellikle de temasla yayılımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.İskenderun'da eczane sorumlusu Semir Yazar, Türk Eczacılar Birliği'nin virüse karşı önlem uygulamasını kendilerinin de hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Türkiye'de şu anda sağlık alanında çalışan kesimlerin tamamı koronavirüs riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Eczacılar Birliği'nin aldığı güvenlik şeridi önlemi en azından yakın teması engelleyeceğinden tüm kesimleri salgına karşı bir nebze de olsa koruyacağını düşünüyoruz. Biz de bu uygulamaya başladık. Hasta ve yakınlarının ilaç taleplerini bu şekilde karşılayarak hastalığın daha fazla kesimlere yayılmamasına katkı sunuyoruzö diye konuştu.Vatandaş da eczanelerdeki bu uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Biz de korkuyoruz, hem onlar için hem de bizim için güzel bir önlem uygulaması" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Eczanenin içerisinde çekilen güvenlik bandı görüntüsü-Müşterilerin alışverişi-Eczanede röp

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay)

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Kütahya'daki yangında 7 kişi kurtarıldı

KÜTAHYA'da 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 7 kişi kurtarıldı.Dumlupınar Mahallesi Atlas sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan Sema Kocadağ ve 4 çocuğu polisler tarafından tahliye edildi. Dördüncü katta yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişide itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüp soğutma çalışması yaptı. Binadan tahliye edilen 7 kişi kontrol amaçlı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Yangının prize takılı şarj cihazından çıktığı tahmin edilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yangından kurtarılanlar-Sağlık ekipleri-İtfaiye ekipleri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Büyükşehir hizmet binasında ateş ölçerli önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüs tehlikesine karşı başlattığı temizlik seferberliğine ek olarak belediye hizmet binası girişlerinde personelin ve vatandaşın ateşini ölçüyor.Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı etkin önlemler almaya devam ediyor. Hizmet birimlerinden, kamu binalarına ve toplu taşıma araçlarına kadar bir çok noktada dezenfekte çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasına gelen vatandaş ve personelin elektronik ateş ölçerle vücut sıcaklığını kontrol ediyor.Bu kapsamda belediye bünyesinde görevli hemşireler belediye giriş kapılarında vatandaş ve personeli karşılıyor, elektronik ateş ölçerle vücut ısısı ölçümünü gerçekleştiriyor. Ölçümler sonucu normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Belediye binasına girenlerHemşirenin ateş ölçmesiDetaylar

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojileri alanı öğrencileri, günlük 6 ton kapasiteyle koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretiyor.Ergene'ye bağlı Yeşiltepe mahallesinde 300 öğrencinin eğitim gördüğü Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri, koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor. Sektöre yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için öğrencilere hem teori hem de pratik kazandıran okul, Tekirdağ'ın 7 ilçesindeki okul ile kamu kurum ve kuruluşlarına klor bazlı dezenfektan üreterek destek veriyor. Kimya teknolojisi alan şefi Emel Özkan, koronavirüs önlemleri kapsamında günde 6 ton dezenfektan ürettiklerini belirterek, "Deri Sanayicileri mesleki Teknik ve Anadolu Meslek lisesi olarak günümüzde şuandaki durumdan dolayı bakanlığımızın bize verdiği emirler doğrultusunda üretimlerimizi hızlandırdık. Özellikle öğrencilerimizle birlikte ortam dezenfektanı yapıyoruz.Ürünlerimizi büyük bir güçle yapmaya çalışıyoruz. 13 öğrencimiz var iki öğretmen ile birlikte çalışıyoruz.Yaklaşık günde 6 ton ortam dezenfektanı üretiyoruz. Çorlu, Ergene, Muratlı, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ilçelerine bu ortam dezenfektanlarını gönderiyoruz. Okullarımız bu dezenfektanlarla temizliğini yapıp dezenfekte oluyorlar. Okulumuzun ayrıca döner sermayesi kapsamında da başka ürünlerimiz de mevcut. Bunlar yüzey temizleyici, cam suyu, antifirizli cam suyu gibi üretimlerimiz var. Öğrencilerimize döner sermaye kapsamında genel doğrultusunda belirli bir oranda maaş veriliyor" dedi.'YOĞUN TALEP ALMAKTAYIZ'Dezenfektan üretiminde yoğun talep aldıklarını belirten okulun müdürü Ayla Daylan, "Okul olarak virüse karşı iki öğretmenimiz ve 13 öğrencimizle birlikte ortam dezenfektanı üretiyoruz. İlk etapta Tekirdağ ilçelerine bağlı 7 ilçesine veriyoruz. Sadece okullar değil kamu kurum ve kuruluşlarına yaklaşık 50 tona kadar verdik" diye konuştu.Ergene ilçesi Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Apaydın ise şunları söyledi: "Okulumuz döner sermaye kapsamında kendi ürünlerini üretmektedir. Korona virüs ile ilgili olarak ortam dezenfektanı üretmekte olup ilimizin 7 ilçesine vermektedir ve üretimlerine de devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Öğrencilerin çalışmalarından görüntü-Bölüm Şefi Emel Özkan Röp.-Bölüm Şefi Ayşegül Okan Röp.-Okul Müdürü Ayla Daylan Röp.-Milli Eğitim Müd. İsmail Ayaydın Röp.-Öğrenciler ile Röp.-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),

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Maske ve eldivenle şans dağıtıyor

BURDUR'da, seyyar Milli Piyango bayiliği yapan Mehmet Çılgın (63), koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak, şans dağıtmaya başladı.Burdur'da 27 yıldır Gazi Caddesi üzerinde seyyar Milli Piyango bileti satıcılığı yapan Mehmet Çılgın, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem aldı. Bilet satarken maske ve eldiven takan Mehmet Çılgın, müşterilerine şans dağıtıyor.Mehmet Çılgın, "27 yıldır burada seyyar Milli Piyango bayiliği yapıyorum. Hem müşterilerimizin sağlığı hem de kendi sağlığımız için satış yaparken maskemi ve eldivenlerimi takıyorum" dedi.Bilet alan müşterilerden Salih Türköz ve Orhan Yanık da Çılgın'ın yaptığı uygulamanın yerinde olduğunu ve tedbirlere uyulmasının önemine dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bilet satışıMehmet Çılgın ile röp.Müşterilerin görüşleri

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HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA