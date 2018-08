Dha Yurt Bülteni 12

Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (2)

TEM OTOYOLUNDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu Dilovası rampa geçişi, Korutepe ve Gültepe tünel geçişleri ile viyadük geçişlerinde trafik yoğunlaşıyor. İzmit Batı gişelerinin ardından yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle Hatipköy geçişinde ise trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Sıcaktan bunalan ve trafikteki yoğunluktan yorulan sürücüler dinlenme tesislerinde mola verdikten sonra yola devam ediyor.

Zincirleme kazaya neden TIR sürücüsü tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir TIR'ın deposundan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 31 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı kazadan sonra polis tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Yılmaz Sümer, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Yılmaz Sümer, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇTA BEBEK ARANDI

Bu arada, dünkü kazanın hemen ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitiren Mehtap Soylu'nun bulunduğu otomobilde bebek giysileri görülmesi üzerine bebek arandığı öğrenildi. Bebek giysilerinin kazaya karışan başka bir araçtan düştüğü belirlenince diğer araçta da arama yapıldı. Aramalar sırasında bebeğe rastlanmadı.

CHP'li Erol: Tunceli Aliboğazındaki orman yangını söndürüldü

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Aliboğazı vadisinde çıkan orman yangının tamamen söndürülerek kontrol altına alındığını söyledi.

Bugün Tunceli'ye CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplam gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Tunceli il Başkanı Şükrü Kılınç ve CHP'li Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat ile bir araya geldi. Erol ve beraberindekiler yaklaşık 1 haftadan beri devam eden ve bu sabah tamamen söndürülen Aliboğazı vadisi yakınlarındaki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP Erol, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yanan ormanların sadece Tunceli'ye ait ormanlar olmadığını, mili bir servet olduğunu belirterek, "Bugün buraya CHP Tunceli ve Elazığ il Başkanları ile Hozat belediye başkanımızla geldik. Hozat belediye başkanımız bölgeyi iyi bilmekte ve yangına birebir müdahale ederek söndürme çalışmalarına yerinde katılıyor. Başta belirtmek isterim buradaki ormanlar sadece Tunceli'nin ormanları değil Türkiye'nin milli servetidir. Yani tüm Türkiye'nin ormanıdır. Haliyle burada terörle mücadele edilirken de değişik amaçlı ve suiistimalden kaynaklı orman yangınlarının çıkması zaman zaman yaşanan olaylar. Ama tabi ki hükümetimizin devletimizin Türkiye'nin her yerinde orman yangınlarına yaptığı müdahaleyi burada da yapması gerekiyor. Orman yangınlarının önlenmesi için bu bölgede de gerekli tedbirler önceden alınmalı. Sevindirici olan şudur ki şu an bölgede bahsedildiği gibi çok büyük bir yangın ile karşı karşıya değiliz. Daha çok gece fazla etkili olmayan gündüz sıcakların etkisiyle etkili olan bitki örtüsü yangını yaşanmış bölgemizde. Şu an yangın tamamen söndürülmüş diyebiliriz" dedi.

Aliboğazı bölgesindeki yangına Hozat Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşların da birlikte müdahale ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yangına en baştan beri Hozat Belediyemiz ve Orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çeşitli STK temsilcileriyle birlikte vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın büyük ölçüde söndürülmüş. Çok alevli bir yangın yok burada. Şu an korkulacak bir durum yok yangın kontrol altında. Önemli olan yangının tekrar çıkmaması ve büyümemesi bunun içinde yangın tamamen söndürülmeli ve çalışmalar arttırılmalı. Buralarda ve Türkiye'nin her yerinde bir tek ağacın bile yanmaması için tedbirler artırılmalı ve müdahale ilk anda yapılmalı. Yetkilileri tekrar göreve çağırıyorum yangınlara erken müdahale her zaman hayati önem taşıyor. Buraya gelmeden Tunceli valimiz ile görüşerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldım. Vali ve diğer yetkililer havadan söndürme konusunda bölgenin coğrafi yapısı yüksek dağlar ve rüzgarın havadan söndürmeye engel olduğunu belirttiler. Yangın söndürme uçaklarının su alması gereken havzalar çok uzak arazi engebeli ve bölge rüzgarlı olduğu için uçakların havadan bırakacağı su hedefe ulaşmayacağı için havadan müdahale edilmemiş. Ayrıca yangın bölgesi çok sarp ve engebeli olduğu için insan müdahalesi bile çok zor bunun için söndürme çalışmaları gecikmiş. Sonuç olarak yangın tamamen kontrol altında büyük ölçüde söndürülmüş bu bizi sevindiren bir durum."

Gelin ve damat tarafı oynama sırası yüzünden kavga etti: 1 ölü - EK GÖRÜNTÜ

Tercan'daki katliamda ölen 2 kişi toprağa verildi

Coşkun MENEKERZİNCAN, - ERZİNCAN'ın Tercan İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan tarafından öldürülen 4 kişiden memur Rasim Kılıç (53) ile müezzin Harun Yakup Günday (52) Tercan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı'nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç ile izin konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Aslan, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancası ile Rasim Kılıç'ı vurdu. Aslan, daha sonra yan odada toplantı halinde bulunan Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ile imam ve müezzin olarak görev yapan Muhammed Küçükyıldız, Sait Günday, Harun Yakup Günday ve Murat Kılıç'a kurşun yağdırdı. Fatih Aslan, en son kendi başına ateş etti. Saldırı sonucunda Ersin Kan ile Rasim Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 5 yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ile saldırgan Fatih Aslan, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.

Erzurum ve Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan 5 kişiden Ersin Kan'ın cenazesi gönderildiği memleketi Bingöl'de toprağa verildi, Muhammed Küçükyıldız'ın cenazesi ise Erzurum'da yarın toprağa verilecek. Otopsi sonrası 4'er çocuk babası Rasim Kılıç ile Harun Yakup Günday'ın cenazeleri Tercan ilçesine getirildi. Tercan ilçe meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazına Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı, müftülük çalışanları, ölenlerin acılı yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. Rasim Kılıç ile Harun Yakup Günday'ın çocukları ve yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı namaz sonrası Kılıç ve Günday'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Fatih Aslan'ın cenazesi ise güvenlik nedeniyle toprağa verilmek üzere yakınlarının da yaşadığı İstanbul'a gönderildi.

Erdemli'de orman yangını

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi mezarlık mevkisindeki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler geldi. Çevredeki vatandaşların da su tankeri desteği vererek söndürülmesini sağladığı yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 6 ekiple müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı.

İKİNCİ YANGIN

Diğer bir yangın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü havzasındaki 2 dönümlük makilik alanda çıkarken ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yangına yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Çelik, soğutma çalışmaları için Mersin Orman Bölge, Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlükleri ekiplerinin hazır bekletildiğini söyledi.

