Dha Yurt Bülteni-12

1)İDLİB'DE PATLAMA: 30 ÖLÜ, 45 YARALI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısındaki Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonrası yıkılan bir binanın enkazı altında da kalanlar olduğu bildirildi.Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Sarmada kasabasında bir binanın yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaşamını yitirdi. 45 kişinin yaralandığı patlamada, yıkılan bir binanın yıkıntıları altında kalanlar olduğu, bu kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

2)HORASAN'DA MAL PAYLAŞIMI KAVGASINDA ÖLENLERİN SAYISI 6'YA ÇIKTI

ERZURUM'un Horasan ilçesinde 5 ay önce, Ak Parti eski ilçe başkanı İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi İlhami Yılmaz ve 4 yeğenini tabancayla öldürdü, ağabeyinin torunu Ahmet Can Yılmaz ve eniştesi Sadettin Bahar'ı (45) ise yaraladı. O günden bu yana hastanede tedavi gören Sadettin Bahar bugün yaşamını yitirdi.

Olay, 9 Mart günü saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu, torunu ve eniştesi birlikte olay yerine gitti. 7 kişinin üzerine geldiğini gören İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Olayda, Hacı Mehmet Yılmaz (66), oğulları Ömer (41), Adem (34), İbrahim (30) ve Bahattin Yılmaz (27) olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Mehmet Yılmaz'ın torunu Ahmet Can Yılmaz ve kızının eşi olan Sadettin Bahar ise yaralandı. Ahmet Can Yılmaz taburcu edilirken, durumu ağır olan ve yoğun bakımda tutulan 3 çocuk babası Sadettin Bahar bugün yaşamını yitirdi. Bahar, yarın Horasan ilçesinde toprağa verilecek.

Mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi, 4 yeğeni ve damatlarını öldüren İlhami Yılmaz ve oğulları Fatih ile Emrah Yılmaz olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

3)BABA İLE OĞLU, TARTIŞTIKLARI ASTSUBAY VE 2 ARKADAŞI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

ERZURUM'da, Vefa Özdemir (47) ile oğlu Kürşat Özdemir (19), geri manevra yaptıkları otomobille çarptıkları kişinin araca yumruk atmasına sinirlendi. Baba-oğul, tepki gösterdikleri astsubay olduğunu öğrendikleri kişi ve arkadaşlarının silah göstererek kendilerini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Olay, merkez Yakutile ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Vefa Özdemir, oğlu ile birlikte bindiği otomobil ile geri giderken bir kişinin bacağına çarptı. Bu kişi aracın camına vurdu. Bunun üzerine otomobilden inen baba ile oğlu, bu kişinin üzerine yürüdü. Bu sırada asker olduğunu söyleyen kişini yanına arkadaşları geldi. Astsubay olduğu öğrenilen kişi ile 2 arkadaşı iddiaya göre, tabancalarını çıkarıp baba ile oğula vurmaya başladı. Aldıkları darbe ile kanlar içinde kalan baba- oğul çevredeki esnafın araya girmesi ile kurtuldu.

Üç asker hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Vefa özdemir, olayı şöyle anlattı:

"Oğlumla otomobile binip park ettiğim yerden çıkmak için geri giderken birine hafiften çarptım. Bu kişi araca 3 kez yumruk vurdu. İndim, 'neden yumruk vuruyorsun' dedim, küfretti. Bu sırada benim çocuk üzerine gitti. Ben de onu tuttum. Bu sefer oğluma küfretti. Ben de buna bir tane vurdum. Vurduktan sonra ensemden bir metalle vurulduğunu hissettim. O arada sarsıldım. Başladılar bize tabanca ile vurmaya. Üç kişiydiler. Ben atölyeye sığındım. Bana yere düşünceye kadar vurdular. Kamera görüntülerinde hepsi var. Oğlumla birlikte fena halde dayak yedik. Üçünden de davacıyım."

Olayla ilglii Valiliğin soruşturma başlattığı bildirildi.

4)PANORAMİK DRONE LARI SERGİSİ AÇILDI

ANTALYA'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Festivali kapsamında 'Panorama Manavgat' adlı drone fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. Fotoğraf sanatçısı Serkan Köse'nin (24), drone ile çektiği panoramik fotoğrafların yer aldığı sergi, Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide, Manavgat merkez, Side, şelale, Beşkonak Rafting merkezi, Oymapınar Barajı, Manavgat Barajı, Titreyengöl turizm bölgesine ait 42 fotoğraf yer alıyor. Her bir fotoğrafın 12 ile 36 ayrı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluştuğunu anlatan Serkan Köse, sergideki 42 eserin toplamda 800 fotoğrafın birleşmesinden oluştuğunu söyledi. Fotoğrafların 'panorama' tekniğiyle hazırlandığını vurgulayan Köse, "Türkiye'de ilk olmasının en büyük özelliği de bu. Ocak ayından itibaren çalışmaya başladım. Temmuz ayına kadar çekimler sürdü. Bilgisayarda hepsi birleştirildi. 8 ayda hazırlanma aşamasına getirdim" dedi.

'DRONE İLE ÇEKİMDE TAMAMEN ÖZGÜRSÜNÜZ'

Drone çekim yapmanın birçok artısı olduğunu anlatan Serkan Köse, drone ile normal gözle görülmeyen bir açıdan çekim yapıldığını vurguladı. Bu sergideki amacının insanlara görmedikleri açılardan Manavgat'ı anlatmak olduğuna anlatan Serkan Köse, "Bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Drone ile istediğiniz zaman yasaklara bağlı kalıp izin almak şartıyla çekim yapmak serbest. Genel bir açıyla tepeden görüntüleri aldığınızda ışık size çok fazla sıkıntı yaratmıyor. Tamamen özgürsünüz, hiçbir yere bağlı değilsiniz. İstediğiniz açıdan istediğiniz yeri çekebiliyorsunuz" diye konuştu.

İSTEDİĞİNİZ MESAFEDEN ÇEKİM

Yerde fotoğraf çekerken birçok etkenin devreye girdiğini söyleyen Köse, "Normal fotoğrafçılıkta yere kendinizi bağlı hissediyorsunuz, elinizde makine var. Sadece elinizi ne kadar havaya kaldırırsanız o kadar farklı açıdan çekebilirsiniz. Drone ile tam tersi bir durum var. İstediğinizi her açıdan her yükseklikten her mesafeden çekimi yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

DRONE ÇEKİMİ İÇİN İZİN SÜRECİ HIZLI İLERLEMİYOR

Drone ile çekim yapabilmek için mutlaka uçuş lisansına sahip olunması gerektiğini işaret eden Serkan Köse, "Eğer uçuş lisansınız varsa fotoğraf veya video çekeceğiniz alanlara bağlı olarak yetkili makamlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Sergi projesi için Kaymakamlıktan özel izin aldık. Şu anda izin bakımından süreç Türkiye'de çok hızlı işlemiyor açıkçası. Hobi amaçlı çekim yapan arkadaşlar daha rahat izinlerini alabiliyor. Ticari amaçlı uçuşlar biraz daha zor" dedi.

