Dha Yurt Bülteni -12

ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜ TOKAT ATINCA KORKUP ORMANA GİDEN GENÇ KAYBOLDU

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, babasından habersiz aldığı otomobille başka bir araca çarpan Muhammet Civelek (22), sürücünün kendisine tokat atması üzerine korkarak ormanlık alana gitti. Gece ormanda kaybolan Civelek, 12 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Kurşunlu köyünde oturan Muhammet Civelek, iddiaya göre dün saat 23.00 sıralarında babasının otomobilini habersiz alarak gezmeye çıktı. Civelek'in kullandığı otomobil, Boğazköy mevkiinde başka bir araca çarptı. Civelek, kaza sırasında kafasını ön cama çarparken, cam kırıldı. Diğer aracın sürücüsü, Civelek'e tepki göstererek tokat attı. Korkuya kapılan Civelek, kaza yerinden ayrılıp koşarak Karacabey Longoz Ormanları bölgesine doğru gitti. Ayakkabısız olduğu belirtilen Civelek, ormanda yolunu kaybederken, aile, sabah evde bulamadıkları çocukları için kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ekipleri, Civelek'in aracını kaza yerinde terk edilmiş buldu. Jandarma ile birlikte AFAD ve NAK arama kurtarma ekipleri çevrede arama başlattı. Uçangöz Havacılık Derneği üyeleri de arama çalışmalarına destek verdi. Civelek, aramalar sürerken saat 11.00 sıralarında ormanda ineklerin ayak izlerini takip ederek ana yola çıkınca ekipler tarafından bulundu. UMKE'nin sağlık kontrolünden geçirdiği Civelek, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün bulunması için de çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arama çalışmaları

-Bulunan çocuk

-Detaylar

Haber/Kamera: BURSA,

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Kılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum (2)

KILIÇDAROĞLU TABUTA OMUZ VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın Antalya'daki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazına kadar Muratpaşa Belediyesi'nin Gençlik Merkezi'nde bekleyen Kılıçdaroğlu, ardından cenaze namazının kılındığı Muratpaşa Camisi'ne yürüyerek geçti. Kılıçdaroğlu, burada taziyeleri kabul eden Mustafa Akaydın'a baş sağlığı diledi. Cenaze namazına çok sayıda siyasetçi katıldı. CHP, Ak Parti ve İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Cenaze namazı öncesi namazı kıldıran imam, iki defa 'Rahmetli Nurseli' deyince eşi Mustafa Akaydın, imamı uyararak adının 'Günseli' olduğunu söyledi. Akaydın ve torunu Efe'nin cenaze namazı sırasında duygulandığı görüldü. Namazın ardından Kılıçdaroğlu'nun omuz verdiği Günseli Akaydın'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü.

'TERÖRE LANET OLSUN'

Camideki törenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına geçerek açıklamada bulundu. Hakkari Yüksekova'da, asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Her ölüm acıdır. Bugün bir doktoru, anneyi yolcu ettik. Milletvekili ve ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Daha acı olanı Hakkari'de bir annenin ve çocuğunun şehit edilmesidir. Terörden çok çektik. Büyük acılar yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum; bu terörü hep birlikte sonlandırırız. Bir insanlık suçu, bir anne ve çocuktan ne istersiniz? Anne ve çocuğunun günahı nedir, bunu yapanlar acaba insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun, bir çocuğu ve anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun. Hep birlikte teröre, teröre destek verenlere karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız diye düşünüyorum" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yürürken görüntüsü

Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Akaydın la tokalaşması

Kılıçdaroğul ve Akaydın'ın birlikte görüntüsü

Tabutun cenaza aracına taşınması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

250 MB -- 02.04// HD

Haber: Hasan Demirbaş-Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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MUHTAR, BEĞENMEDİĞİ KALDIRIM TAŞLARINI TEKMEYLE YIKTI

BURSA'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nin muhtarı Abdullah Satı, belediye tarafından mahallesine döşenen tretuvar taşlarını beğenmeyince tekmeleyerek, yıktı.

Kumla Mahallesi'nin muhtarı Abdullah Satı, iddiaya göre, belediye ekiplerince mahallesinde yapılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını beğenmedi. Muhtar Satı, yapımı sürdürülen kaldırım çalışmasında, işçilerin döşediği kaldırım taşlarını tekmeleyerek, yıktı. Muhtar Satı'nın, yapılan hizmetleri beğenmediği gerekçesiyle zaman zaman belediye yetkilileriyle tartıştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muhtar taşları tekmeliyor

Haber/Kamera: Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa),

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CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ, HAVUZDA YAKALANDI

BURSA'da, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 20 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (37), havuzda kız arkadaşıyla yüzerken, yakalandı. Yeniceköy Belediye eski Başkanı Hasan Göztepe'nin 2016'da yaralandığı olaya da karışan G.A., tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olan G.A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalarla G.A.'nın, İnengöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi Gölet mevkisindeki yüzme havuzunda eğlendiği belirlendi. Havuza baskın yapan jandarma ekipleri, G.A.'yı kız arkadaşıyla yüzerken yakaladı. G.A.'nın, 'kasten adam öldürmek'ten aranmasının yanı sıra 'ruhsatsız silah bulundurmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçları ile 21 Temmuz 2016 tarihinde, Yeniceköy Belediye eski Başkanı Hasan Göztepe'nin yaralandığı olaya da karıştığı tespit edildi. Hakkında 9 yıl 20 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlı adliyeye sevk edilirken

Haber/Kamera: BURSA

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KARTPOSTAL İÇİNE GİZLENMİŞ 20 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da oturan V.D.'nin (32), Bursa'daki kargo firması ile Almanya ve Avusturya'da 4 adrese göndermek istediği kartpostalların içine gizlenmiş toplam 20 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli V.D. aranıyor.

Bursa'da Nilüferköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren kargo şirketine, yurt dışına gönderilmek üzere teslim edilen kartpostallar içinde eroin olduğu ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almanya'da 3, Avusturya'da 1 adrese gönderilmesi için kargoya verilen kartpostallara, Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koydu. Yapılan incelemede, kartpostalların içine gizlenmiş 5'er gram olmak üzere toplam 20 gram eroin ele geçirildi. Kartpostalları yurt dışına göndermek isteyen ve İstanbul'da oturduğu saptanan V.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zarflar, kartpostallar ve uyuşturucu

Haber/Kamera: BURSA,