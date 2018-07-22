Dha Yurt Bülteni 12

1 - Arazi tartışmasında ailesini katletti: 5 ölü (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Besni'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Salih Albay'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla yaşamını yitiren babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğeninin cansız bedenleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'ya cenazelerle birlikte gelen ölenlerin akrabalarından Mustafa Kurt, kardeşler arasında arazi nedeniyle geçmişten bu yana devam eden gerginliğin olduğunu belirterek, "İki kardeş arasında gerginlik vardı. Bu sabah Gaziantep'te oturan Hicabi, babası eşi ve çocukları ile köye geliyor. Tarlada tartışınca Salih eve gidip tüfeğini alıyor ve gelip hepsine ateş ediyor" dedi.

Cenazeler, otopsilerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - HD

------------------------------------

Cenaze araçlarının gelişi

Cenazelerin indirilmesi

Adli Tıp'tan detaylar

Mustafa Kurt röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

305 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

==================

2 - Kangal'da zehirlenme şüphesiyle 300 kişi hastaneye başvurdu

SİVAS'ın Kangal ilçesinde 1 haftada yaklaşık 300 kişi, zehirlenme belirtileriyle hastanelere başvurdu.

Kangal'da son 1 haftada, ilçeye bağlı köylerde yaşayan yaklaşık 300 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleriyle Kangal Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şikayetlerin köylerde ve ilçede kullanılan içme suyundan kaynaklandığı şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğü sulardan incelenmek üzere numune aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, içme suyuyla ilgili bir sorunun olmadığını söyledi. Konuyla ilgili bir bilgi kirliliği olduğunu aktaran Öztürk, "Gerek belediye personelimize gerekse Sağlık İl Müdürlüğümüz ekipleriyle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde suda böyle bir problem olmadığı rapor haline getirilmiştir. İlçemiz Devlet Hastanesi'ne müracaat eden hasta sayısı 300 civarındadır. Bu hastaların yüzde 95'i köylerden ve diğer taraflardan gelen insanlarımızdır. Dolayısıyla içme suyuyla ilgili böyle bir problemimiz, sıkıntımız yok" dedi.

İlçenin içme suyu analizlerinin ve gerekli klorlama çalışmalarının belirlenen periyotlarda yapıldığını söyleyen Başkan Öztürk, "İçme suyu ile ilgili şunu da tüm insanlarımızın bilmesinde fayda var. İçme suyu ile ilgili analizleri il sağlık müdürlüğü her dönem belli periyotlarda alır, varsa eksikler bizlere bildirir, bizler de onların belirttiği eksikliği gidermek için çalışmalar yaparız. Ama şimdiye kadar böyle bir sıkıntımız olmadı hatta bu konuda daha da hassasız. Şöyle de bir çalışma yaptık Ankara Hıfzıssıhha'ya ve Kayseri Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne götürdüğümüz su tahlilleri şimdi elimize geçti. Böyle bir sıkıntı falan söz konusu değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Hastaneden görüntüler

-Hastalardan görüntüler

-Başkan Mehmet Öztürk Açıklama

-Genel Detay

Haber-Kamera: KANGAL (Sivas),

(45 MB)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=====================

3 - Balıklıgöl'de sosyal deney

ŞANLIURFA, - ŞANLIURFA'da bir grup üniversite öğrencisi, kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl'de bir sosyal deney yaptı.

Deneyin temel sorusu, 'yolda düşen cüzdanı alan birini gördüğünüz zaman ne yaparsınız?'. Sosyal deneyde, farklı zamanlarda, 15 defa tekrarlanan 'cüzdan düşürme' deneyinde farklı sonuçlar elde edildi.

Şanlıurfa'da üniversitelilerin 'Mavera' adı verdikleri grup, Balıklıgöl'de cüzdanını yere düşüren kişinin cüzdanını bulunmasını konu alan uygulamalı sosyal deney yaptı. Sosyal deneyde, yolda düşürülen cüzdanı alan grup üyesini fark eden vatandaşların verdiği tepkiler ölçüldü. Olayı fark eden birçok kişi, cüzdanı alıp sahibine teslim etmeyen gence tepki gösterdi, bazıları ise dövmeye kalktı. Vatandaşlar, olayın sosyal deney olduğunu öğrenince kameralara gülümsedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Sosyal deney için cüzdan düşen şahıs olay yerinden uzaklaşması

Cüzdanı bulan kişi cüzdanı kontrol etmesi

Cüzdanı sahibine teslim etmeyen gence tepki gösterenler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-

63 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=================

4- 4'üncü katın balkonunda düşen Sena bebek ağır yaralandı

Faruk ÇARKÖDEMİŞİZMİR, - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, oyun oynarken 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Sena Orhan, ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Taner ile Nurcan Orhan çiftinin 1 yaşındaki kızları Sena, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynamaya başladı. Annesinin mutfaktayken balkon demirlerinin arasından geçen Sena bebek, beton zemine düştü. Yaralanan minik Sena, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Sena bebek, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Binadan görüntü

Bebeğin fotoğrafı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

========================

5 - Manisa'da orman yangını

MANİSA'da ormanlık bir bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangında 50 dönümlük ormanlık alan zarar gördü

Yunusemre'nin Osmançalı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler yangına 4 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan, 20 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahaleye başladı. Yaklaşık 3 saat süren ve kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 50 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan bölgeden görüntü

Soğutma çalışmaları

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU/ MANİSA,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ