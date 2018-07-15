Dha Yurt Bülteni 12

1 - Bodrum'da korkutan yangın (2)

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek makilik ve tarım arazilerine de sıçrayıp, yakındaki sitelerin bahçelerine kadar giren alevler korkuttu. 6 siteyi tehdit eden alevler nedeniyle 30 kadar ev boşaltılırken fenalaşan 4 kişiye olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 15 hektar makilik ve 5 hektar da tarım arazisi zarar gördü.

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ni Akyarlar Mahallesi'ne bağlayan karayolu kenarında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla alevler, kısa sürede önce yakındaki makilik ile tarım alanlarına ardından da 6 sitenin bulunduğu Camel Beach Mevkisi'ne ulaştı. Alevler bazı evlerin bahçelerine kadar girerken bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme helikopkeri, 1 söndürme uçağı, 6 arazöz, çok sayıda orman işçisi, 8 itfaiye aracı, bölgedeki özel firmaların yangın söndürme ekipleri ve 10 AKUT gönüllüsü sevk edildi.

EVCİL HAYVANLARINI ALIP, EVLERİNİ BOŞALTTILAR

Alevlerin bahçelere yoğun olarak girdiği Eczacılar Tatil Sitesi'nde büyük panik yaşandı. Evlerindeki eşyalarını otomobillerine yükleyip, kuş ve köpek gibi evcil hayvanlarını yanlarına alan tatil sitesi sakinleri, evlerini boşalttı. Sitedeki yaklaşık 30 ev boşaltılırken, tatilciler telaşla evlerini kurtarabilmek için telefonda ulaşabildikleri yerlerden yardım istedi. Kimi site sakinleri ise gözyaşları içinde kovalarla ve bahçe hortumları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Ankara'dan tatile gelen emekli eczacı Elif Tanburacı (53) "Ufacık bir yangında, alevler hemen büyüdü. Anında yetkilileri aradık. Yangın başladıktan 1 saat kadar sonra alevler sitenin içine girdi. Halen müdahale eden yok. Yapılan müdahaleler de yanlış yerde. Çıldırmak üzereyiz, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

YANGIN YOL KENARINDAN BAŞLADI

Otomobiliyle geçerken alevleri fark ettiğini belirten 28 yaşındaki otel çalışanı Kamil Eroğlu ise "Alevler yolun kenarındaydı. Muhtemelen atılan bir sigara izmariti yangına sebebiyet vermiş olabilir. İtfaiye ve orman ekipleri gelene kadar alevler çok hızlı şekilde büyüdü" diye konuştu. Bodrum- Akyarlar Karayolu yangın nedeniyle 2 saat süreyle tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 15 hektar makilik ve 5 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, çıkış nedenin araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangını başlaması-Alevlerin hızla yayılıp, sitelerin bahçesine kadar girmesi

-Yangına müdahale edilmesinden görüntü

-Evlerini boşaltan tatilcilerle röp.

-Evcil hayvanların kurtarıp, evlerini boşaltan tacilcilerden görüntü

-Genely ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla),

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2 - Borç para isteyen arkadaşını öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta Mustafa Gül (55), kendisinden borç para istediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Ömer Tatlı'yı (28) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, dün merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Tatlı, arkadaşı E.Ç. ile birlikte gittikleri iş yerinde Mustafa Gül, İ.G., ve A.G.'den borç para istedi ancak ret cevabı aldı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Gül tabancayla ateş ederek Ömer Tatlı'yı yaralayıp kaçtı. Ambulansla hastaneye götürülen Ömer Tatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mustafa Gül, E.Ç., İ.G., ve A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa Gül'ün sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve olayda kullandığı tabancayı da boş araziye attığını söylediği belirtildi. Mustafa Gül, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mustafa Gül polisler arasında

Hastaneye götürülürken

Hastanede bekleyen polisler

Mustafa Gül'ün hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

72 MB

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3 - ABD'den Andırın'a gelin geldi

ABD vatandaşı Ayla Mahree Martin, gönlünü kaptırdığı Ahmet Demirci ile evlendi. 2 oğlu bulunan ve ABD'de düğün yapamayan genç çift için Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düğün töreni düzenlendi.

Dil öğrenmek için ABD'ye giden Ahmet Demirci, restoranda Ayla Mahree Martin ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Martin ve Demirci çifti, 2012'de evlendi. 2014'te de ABD'de resmi nikah yapan Ahmet Demirci ile Ayla Mahree Martin'in Adiyo Kaya (5) ile 8 aylık Aesa Kuzey adına 2 oğlu oldu ancak düğün yapmak için fırsat bulamadı.

Genç çiftin 6 yıldır yapmak istedikleri düğün töreni dün akşam Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir okulun bahçesinde yapıldı. Aynı zamanda Müslüman Ayla Mahree Martin, Türk usulü düğünle 2 çocuğunun babası Ahmet Demirci ile evlenmenin mutluluğu yaşadı. Düğün törenine Ayla Mahree Martin'in babası Robert Martin ile annesi Brenda Martin de katıldı.

Ahmet Demirci çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimin ismi Müslüman olmadan önce de Ayla idi. Kayınvalidem Brenda bu ismi bir kitaptan almış, eşimde zaten Türk kültürüne ilgi duyan bir kişiydi. Orada düğün yapmaya şartlar elvermedi, düğünümüz bu güne kısmetmiş" dedi.

Ayla Mahree Martin ise Amerikan düğünlerinin Türk düğünleri gibi eğlenceli olmadığını belirterek, "Türk kültürünü az çok biliyordum, ilgiliydim Türk kültürüne. Yakışıklı bir Türk erkeği bulduğum için de kaçırmadım. Amerikan düğünleri Türk düğünleri kadar eğlenceli değil. Bir günde kınamızı da yaptık, düğünümüzü de yaptık. Çok mutluyum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gelin damadın gelişi

Çiftin dans etmesi

Gelinin anne ve babasının oynaması

Gelinin kucağında oğluyla oynaması

Ahmet Demirci ile röp.

Ayla Mahree Martin ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

781 MB

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4 - Antalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı (2)

ANTALYA'da ahşap metruk binada çıkan yangın, yanındaki iki metruk eve sıçradı. Kontrol altına alındığı sırada yangının ilk başladığı evin ön cephesinin yıkılması, heyecan ve korkuya neden oldu. 3 ev ve 1 otomobil yangında zarar gördü.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1304 sokak üzerindeki metruk ahşap evde saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına bitişik evlerde oturanlar hortumlarla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. Büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle 1305 ve 1295 sokak üzerindeki ahşap yapılı 2 eve daha sıçradı.

ÖN CEPHESİ BİR ANDA ÇÖKTÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 evdeki yangın kontrol altına alınırken, yangının ilk başladığı ahşap binanın ön cephesi bir anda yıkıldı. Bu sırada sokak üzerinde park halindeki bir otomobil zarar gördü. Camları kırılan ve kaportası zarar gören otomobilin sahibi gelerek aracını kaldırdı. Aracında 30 bin TL civarında zarar oluştuğunu öne süren Gökmen Karahan, "Mağdur oldum. Eski bir binaymış. Denizdeydim koşarak geldim" dedi.

'BU EVLER YIKILSIN'

Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay ise yangına koşarak gelip müdahale ettiğini söyledi. Muhtar Ay, yıllarca uğraşmasına rağmen buradaki yangın sorununa bir çözüm bulunamadığını söyledi. Mahallelinin çok şikayetçi olduğunu söyleyen Ay, "Yangında gariban insanlar zarar gördü. Otellerimiz var burada. Müşteri çıkıp gitti. Bu insanların zararını kim karşılayacak. Bu evler bir an önce yıkılmalı" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan evlerden detay

İtfaiyenin söndürme çalışması

Ambulanstan detay görüntü

Zarar gören otomobilden detay

Otomobilin sahibiyle röportaj

Mahalle Muhtarı Halil Ayran röportaj

Olay yerinin havadan görünüşü

Vatandaşın hortumla yangını söndürmeye çalışması

383 MB

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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5 - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına 5 otel çalışanı adliyede

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir apart otele düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" adı verilen operasyonda, 1010 ecstasy uyuşturucu hap ve 5 gram kubar esrarla yakalanıp, gözaltına alınan 5 otel çalışanı, adliyeye sevk edildi.

Marmaris İlçe Emnilyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmalarıyla bir apart otele eğlence mekanlarına satılmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Bu sabah harekete geçen polis, Kemeraltı Mahallesi'ndeki söz konusu 30 odalı otele "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" adını verdikleri operasyon düzenledi. Otelin bir odasına yapılan baskında masa etrafına oturmuş olan otelin resepsiyon görevlisi N.T.(32) ile diğer otel çalışanları N.Ş.B.(29), K.Y.(28), T.A.(26), M.Ç.(19) gözaltına alındı. Masanın üzerindeki poşetler içinde 5'er adet satışa hazır halde toplam 1010 ecstasy uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlarından sabıkası 5 şüpheli, polisteki işleleriin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adiyeye sevk edilmelerinden görüntü

(Toplam: 2 dakika 13 saniye-160 MB. HD. Görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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