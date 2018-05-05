Dha Yurt Bülteni-12

1)GENÇ KIZI KURTARIRKEN IRMAKTA KAYBOLAN CİHAN'IN CESEDİ BULUNDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün ırmağa düşen Ezgi Çiçek'i (22) kurtarmak isterken girdaba kapılarak kaybolan Cihan Toplar'ın (25) cansız bedenine ulaşıldı. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, dün saat 18.00 sıralarında dengesini kaybederek suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, Çiçek'i kurtarmak için ırmağa atladı. Ezgi Çiçek'e ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ezgi Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı.

100 METRE İLERİDE BULUNDU

Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından Cihan Toplar'ın ırmakta kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak her iki yönden yapılan taramada, yaklaşık 100 metre ileride cansız bedenine ulaşıldı. Yeni yapılan yaya köprüsü yakınında Yukarı Pazarcı Mahallesi tarafından bulunan Cihan Toplar'ın cenazesi dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Cihan Toplar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Ezgi Çiçek ve Cihan Toplar yüzerken görüntü

Çevredekilerden görünü

Ezgi Çiçek'in sudan çıkarılması

Ambulansa bindirilmesi

DHA muhaberi Mithat ABAKAN'ın anunsu

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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2)MARDİN'DE DOLU VE YAĞMUR SELE DÖNDÜ

MARDİN'de etkili olan sağanak dolu ve yağmur yağışı, bazı bölgelerde sele dönüştü. Taşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev, işyeri ve bazı yollar sular altında kaldı.

Mardin'de öğleden sonra etkili olan sağanak dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağmurdan korunmak için zor anlar yaşadı. Cuma gününden bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, dükkanlara ve apartmanlara sığındı. Dolu yağışı nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü.

Yarım saat süren yağış, kentin bazı mahallerinde sele dönüştü. Otogar civarındaki yollar sular altında kalırken bazı araç sürücüleri mahsur kaldı.

Görüntü Dökümü:

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Dolu ve yağmur yağışı,

Yollardan görüntü,

Yollardan koşuşturan vatandaşlar,

Mardin'den görüntü,

Sularla kaplı yollar

Haber - Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -

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3)ELAZIĞ'DA, AYNI YERDE, 2 GÜN ARAYLA, 2'NCİ KAZA

ELAZIĞ'da, iki gün önce seyir halinde olan beton mikserinin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak petrol istasyonuna girdiği mevkide, bu kez bir TIR kazası meydana geldi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden, şehir merkezi istikametine giden yolda, 2 gün önce bir beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak, petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, şans eseri yanına kadar geldiği akaryakıt pompasına çarpmadan durdu.Faciadan kıl payı dönülen olaydan iki gün sonra aynı noktada bu kez bir TIR kazası meydana geldi. Kovancılar ilçesinden Elazığ'a gitmekte olan TIR, dün saat 21.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya girdi. Yine aynı petrol istasyonunun büyük tehlike yaşadığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza anından görüntüler

Haber: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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4)ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ BODRUM'DA MORAL BULDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 'Şehit yakınlarını misafir ediyoruz' projesi kapsamında ilk kafile geldi. İzmir'de yaşayan şehit aileleri, 7 Mayıs'a kadar keyifli tatil geçirecek.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteği, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda 'Şehit yakınlarını misafir ediyoruz' projesi düzenlendi. Bu kapsamında ilk olarak, İzmir'den şehit aileleri ve gazilerden oluşan 21 kişilik kafile, Bodrum'a geldi. İçmeler Mahallesi'nde bir otelde moral bulması için misafir edilen aileler, öğle saatlerinde kuruma giriş yaptı. Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TEMŞAD) üyesi olan şehit polis ve gazi ailelerini, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın karşıladı.

TEMŞAD Başkanı Sedat Selim Öztürk, "Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün gazi ve şehit ailelerini Bodrum'da ağırlamak istemesi üzerine derneğimiz üyesi 21, şehit yakını ve gazi ile birlikte geldik. Şehit eşleri, aileleri, şehitlerin bizlere emanet çocukları ve dernek yönetimimizle buradayız. Organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Öztürk, Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Otel Genel Müdürü Serdar Sarıl'a teşekkür ederek, flama ve teşekkür plaketi verdi. Aileleri yarın öğle saatlerinde otelden çıkış yapağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürü Sarıkaya'nın aileleri karşılaması.

TÜMŞAD Genel Başkanı Öztürk ile röp,

Plaket töreninden görüntü vardır.

(Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR/ BODRUM(Muğla), DHA)