Dha Yurt Bülteni-12

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katılacağı 'Seyit Onbaşı'yı Anma Töreni'nin sağanak olabileceği bahane edilip, saatinin öne alındığını söyleyerek, tepkisini dile getirdi. Akşener, "Hani bir söz vardır; 'Ferman padişahın, dağlar bizimdir'. Ferman padişahın; ama köyler, Edremit ve Havran bizimdirö dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'in Edremit ilçesi Şehit Hamdibey Meydanı'nda halka hitap etti. Yaklaşık 4 bin kişinin doldurduğu alanda, 'Başkan Akşener' sloganı atıldı. Kadınların yoğun katılım gösterdiği mitingde Meral Akşener, AK Parti iktidarının iç- dış ve ekonomi politikasını eleştirdi. Edremit mitinginin ardından katılmayı planladığı, Çanakkale kahramanı, 'Kocaseyit' lakaplı Seyit Onbaşı'nın anıtında saat 15.00'te düzenlenecek anma törenlerinin saat 12.30'a alınmasına tepki gösteren Akşener, "Bugün Kocaseyit'i anma devlet törenine katılacaktım. Ben devlet umuru görmüş bir insanım. Kalkıp, orada ben sanki siyaset mi konuşacaktım? Kalkıp, orada Seyit Onbaşı'nın ruhunu incitecek bir cümle mi söyleyecektim? Ama onlar, her bir fırsatı değerlendirip, hepimizi rencide etmeye ve her yerde propaganda yapmaya alışık oldukları için kendileri gibi herkesi gördüğünden bükemedikleri bileğin karşılığı olarak, yıllardır yapılan o devlet törenini, anma törenini iptal ettilerö dedi.

'FERMAN PADİŞAHIN, DAĞLAR BİZİMDİR'

Mitingin ardından Havran'ın kırsal Kocaseyit Mahallesi'ne gelen İYİ Parti Lideri Akşener, burada yüzlerce kişi tarafında karşılandı. Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik koridoruna rağmen sevenleri tarafından sürekli durdurulan Akşener, Seyit Onbaşı'nın mezarına çiçek bırakarak, dua okudu. Akşener, hatıra defterine "Kocaseyit, Seyit Onbaşı minnettarım. Şükranlarımı sunuyorum" yazıp, imzaladı. Kocaseyit Anıtı önünde kendisini karşılayanlarla toplu fotoğraf çektiren Akşener, Kocaseyit Müzesi'ni gezdi. Burada soruları yanıtlayan Akşener, "Resmi törenler yağmur sebebiyle edildi; çünkü o törenlere katılmayı arzu etmiştim. Öyle uygun gördü, hükümet edenler. Çok güzel bir hava var; ama iptal ettiler. Biz programımıza devam ettik. Milletimizle birlikte olduk. Seyit Onbaşı'nın, Kocaseyit'in torunlarıyla bir arada olduk. Hem Edremit hem Havran'da yaşayanlarla birlikte olduk. Hani bir söz vardır, 'Ferman padişahın, dağlar bizimdir'. Ferman padişahın; ama köyler, Edremit ve Havran bizimdir.ö

'İŞTE HALK BAĞRINA BASTI'

Kocaseyit Anıtı'nda düzenlenecek törenlerin İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in mitingiyle çakışacak şekilde öne alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise halkla buluşulmasına kimsenin engel olamayacağını söyledi. İYİ Parti'li Ok, şöyle konuştu: "Biz devleti ve devletimizin temsilcilerini seviyoruz. Valilerimiz, kaymakamlarımızla problemimiz olmasını bırak, onların devletin en uç temsilcileri olduğuna inanıyoruz. Ama bunlara baskı yapılarak, sağanak yağış bahanesiyle müdahale edilerek, burada resmi tören iptal edildi. İptal edilse dahi halkla buluşmaya hiç kimse engel olamıyor. İşte halk bağrına bastı, sayın Genel Başkanımız Meral Akşener burada. Hem de kadınıyla erkeğiyle, 7'den 70'e herkes sahip çıktı." Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı, Havran Kaymakamlığı tarafından organize edilen tören ile her yıl 18 Mart tarihinde anılıyordu. Bu yıl da daha önce açıklanan programa göre, saat 15.00'te başlayacak anma etkinliklerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağı açıklanmıştı; ancak saat 12.30'da başlayan Kocaseyit Anıt Mezar alanındaki resmi devlet törenine Havran Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Havran Belediye Başkanı AK Parti'li Emin Ersoy, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Otomobil su tahliye kanalına düştü: 1'i bebek 3 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, su tahliye kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken yanlarındaki 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden 29 yaşındaki Onur Avcı, kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Onur Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı (24) olay yerinde ölürken, ağır yaralanan 1 yaşındaki bebekleri Buğra Avcı ile Fadime Uyar (24) ise yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra'da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralıyı Uyar ise, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisleri görünce lastiği değiştirmeye kalktı

Düzce'de, aracında sızan bir kişi polis ve sağlık ekiplerini karşısında görünce aracının patlayan lastiğini değiştirmeye kalktı. 23 yaşındaki F.A. hastaneye kaldırılırken, uyuşturucu satmak ve kullanmak suçundan arandığı belirlendi.

Olay öğleden sonra, Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Aracının içerisinde sızan kişiyi görenler, polis ve 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ile polisler, aracında sızan kişiye müdahale etti. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından polis, F.A.'dan araçtan inmesini istedi. Aracından inen F.A., patlak lastiğini değiştirmeye çalıştı. Sağlık ekibine teslim edilen F.A. tedavisi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlaması ile arandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Boş kümes yandı

Düzce'de, bir evin yanında bulunan kümeste başlayan yangın yanında bulunan depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Öğleden sonra, Karaca Mahallesi Işık Sokak'ta Hayri Bedrik'e ait boş kümeste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kümeste başlayan yangın hemen bitişiğindeki Orhan Özdemir'e ait evin bahçesindeki depoya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının evlere sıçraması engellenerek, yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da CHP'den 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe teşkilatı tarafından '18 Mart Şehitleri anma ve Şehitlere Saygı' yürüyüşü düzenlendi.

Şehitlik önünde toplanan partililer Omurtak Caddesi üzerinde Atatürk meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Çorlu İlçe başkanı Yıldıray Arıcı ve partililer katıldı. Kalabalık adına konuşan Arıcı, iki gün önce yürüyüşün duyurusunu yapmak için üzerinde Atatürk fotoğraflı afişlerin yırtılmasını kınadığını ifaderek "Bugün 18 Mart Çanakkale zaferinin 103'yılı başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yürüyüş için pankartlarımızı hazırladık ve astık. Fakat gecenin bir yarısı kendini bilmez üç kişi pankartlarımızdan ve afişlerimizden sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün resimini yırtıp atılar. Onlar sadece kendilerince bir şey yaptıklarını zannettiler. Ama bizim içimizden Mustafak Kemal'i sökemezler, silemezler. Emniyet güçlerimiz en kısa sürede bu hainleri bulup gerekeni yapacakladırö diye konuştu. Partililer daha sonra üzüm hoşafı ve buğday çorbası ikramının ardından dağıldı.

Datça'da, şehitler anısına bisiklet turu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında, bisiklet turu düzenlendi. "Şehitlere Saygı Bisiklet Turu" ismiyle düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi, şehitlerin anısına kilometrelerce pedal çevirdi.

Datça Kaymakamlığı tarafından, bisiklet sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turu, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlere adandı. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Garnizon Komutanı Hava Yarbay Erdim Fahri Zeren ve CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar tarafından startı verilen bisiklet turu, Datça ilçe merkezi girişindeki Kazım Yılmaz Ortaokulu önünden başlayarak, Cumhuriyet meydanına kadar sürdü. Yaklaşık 5 kilometrelik güzergah boyunca tüm yollar araç trafiğine kapanarak bisikletlilerin güvenliği sağlandı. Tertip komitesi adına konuşan Selim Öztüfekçi, Datça'da bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bisiklet sporunu sevdirmek ve farkındalığını göstermek amacıyla düzenlenen turun şehitlerin anısına adandığı belirten Öztüfekçi, "Bu organizasyonuna yaş sınırı konmadı. Bisiklet kullanmayı bilen herkes katıldı. Anneler, babalar çocuklar hep bir arada pedal çevirdi" diye konuştu.

