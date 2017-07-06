Dha Yurt Bülteni-12

1)BİNGÖL'DE PATLAMA: 1 ASKER YARALANDI



BİNGÖL'ün Yayladere İlçesi Gökçedalı Köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle bir asker yaralandı. Yayladere İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında bugün sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetleri yürüttükleri sırada, önceden PKK'lılar tarafından araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle bir asker yaralandı. Yaralı asker, operasyon bölgesine gönderilen helikopterle alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için operasyonlar aralıksız sürüyor.



Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL,



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2)DEMİRTAŞ'IN İLK KEZ DURUŞMA SALONUNDA OLACAK







DİYARBAKIR Cumhuriyet Başbascılığı'nın yürütktüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan ve bugüne kadar duruşmalara SEGBİS sistemi üzerinden katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın Ankara'da görülecek bir davasına katılma istemi kabul edildi. Demirtaş, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katılacak. Diyarbakır'daki evinde 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demertaş'ın bugünü kadar hakkında Türkiye'nin değişik yerlerinde açılan davalara Edirne Cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Bir süre önce duruşmalara SEGBİS üzerinden katılmama kararı alan ve duruşmalara fiziki olarak katılmak istediğini söyleyen Demirtaş'ın istemi, Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Edirne Cezaevi'nin güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetleri tarafından da kararın yerine getirileceğinin mahkemeye ve Demirtaş'a bildirildiği belirtildi. HDP Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, yarın (7 Temmuz Cuma) saat 10.00'da Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmaya bizzat katılacaktır" denildi.



İLK KEZ DURUŞMA SALONUNDA OLACAK



Mahkemenin kararı ve kararın cezaevi yönetimi tarafından olumlu karşılanması ile ilk kez HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılandığı bir duruşmada hazır olacak. Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesinde Demirtaş, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen bir festivalde yaptığı konuşmada, "TC Hükümeti'ni, yargı organlarını, askeri ve Emniyet teşkilatlarını alenen aşağılama' suçundan yargılanıyor. Yarın 3'üncü duruşması görülecek davanın ilk duruşmasına Demirtaş SEGBİS ile katılmıştı.



DEMİRTAŞ KASIM AYINDA DİYARBAKIR'A GETİRİLECEK



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, SEGBİS sistemi ile savunma yapmak istemediği için katılmadı. Bunun üzerine duruşma salonundan, Edirne F tipi Kapalı Cezaevi ile SEGBİS bağlantısı kuruldu. Bağlantının kurulması ardından SEGBİS odasında bulunan İnfaz Koruma Memuru, Demirtaş'ın bu şekilde duruşmaya çıkmak istemediğini söyledi. Daha sonra söz alan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ve Aygül Demirtaş Gökalp, SEGBİS'in yüz yüze yargılama kuralına aykırı olduğunu, bu konuda AİHM, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları olduğunu söyledi. Sanığın istemesi durumunda SEGBİS ile ifadesinin alınabilmesinin mümkün olduğunu belirten avukatlar, Demirtaş'ın duruşma salonuna getirilerek ifadesinin alınmasını istedi.



KASIM AYINDA DİYARBAKIR'A GETİRİLECEK



Ara kararlarına açıklayan mahkeme, Selahattin Demirtaş'ın SEGBİS aracalığıyla duruşmaya katılmak istemediğini, duruşmada bizzat bulunarak savunma yapmak istediğini, daha önce savunmasının alınmamış olduğu dikkate alınarak, yargılamanın sürüncemede kalmaması için bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi. Demirtaş'ın bizzat katılarak savunma yapacağı duruşma 21 Kasım'a ertelendi.



Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR/DHA



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3)KÜTAHYA'DA KİMYASAL MADDE ÜRETEN FABRİKADAKİ YANGIN KORKUTTU



KÜTAHYA'da kimyasal madde üreten bir fabrikanın asit tankında patlama sonucunda çıkan yangın yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Olay öğle saatlerinde Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki sülfürik asit tankında üretim esnasında patlama oluştu., Patlamanı ardından çıkan yangına fabrika çalışanları suyla müdahalede bulundu. Fabrika çalışanları tankın bir anda dumanla kaplandığını görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri özel giysiler giyerek fabrika içerisinde inceleme yaptı. Tanktaki dumanının kendiliğinden çekilmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.



Görüntü dökümü:



-Fabrikanın önündeki itfaiye ve AFAD ekiplerinin görüntüsü,



-Özel giysi giyen AFAD ekiplerinin görünütsü,



-Fabrika önündeki itfaiye araçlarının çekilen görüntüsü bulunuyor.)



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,



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4)TIR VE TANKER KAZASINDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ



HATAY'ın Belen İlçesi'nde fren sistemi boşalan asit yüklü tankerin bir TIR'a çarpması sonucu şoförler yaralandı, olası büyük tehlike ucuz atlatıldı.Kaza, bugün öğle saatlerinde İskenderun- Belen Karayolu Cırtıman Mevki'inde meydana geldi. İskenderun yönüne giden 60 yaşındaki Hüseyin Tunay yönetimindeki 01 DK 668 plakalı asit yüklü tankerin freni patladı. Kontrolden çıkan tanker, önünde hareket halindeki 54 yaşındaki Recep Tezcan'ın kullandığı boş olan 42 JK 685 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, yolun yaklaşık 6 metre altındaki inşaat malzemeleri deposuna yuvarlanırken asit yüklü tanker ise bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Yaralanan tanker ve TIR şoförleri ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Kazanın meydana geldiği yerden görüntü



Trafikten görüntü



Aşağıya uçan tırın görüntüsü



Zarar gören bariyerler



Kazaya karışan ikinci aracın ve tankerin çekilmesi



Kazayı anlatan vatandaş ile röp.



Yol kenarında ormanlık alana savrulan tankerin tankından görüntü



Çekicinin görüntüsü



Çevredekilerin görüntüsü



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/HATAY,



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5)KUŞADASI'NDA TAKLİT ÜRÜN DENETİMİNE ESNAF TEPKİSİ



AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerini toplatmak için polis eşliğinde gelen avukatlara esnaf tepki gösterip, kovaladı. Avukatlar yakındaki bir işhanına sığınırken, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle öfkeli kalabalık sakinleştirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Avukatların başka işyerlerine de geleceği söylentileri üzerine kepenk kapatan esnaf, yürüyüş ve oturma eylemi yapıp, İnönü Bulvarı ile 50. Yıl caddelerini bir süre trafiğe kapattı. Kalabalık, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu'nun konuşmasanın ardından ikna olup, dağıldı.



Kahramanlar Caddesi'ndeki ünlü markaların taklit ürünlerininin satışının yapıldığı ileri sürülen bir mağazaya bugün saat 13.00 sıralarında, arama yapmak üzere polislerle birlikte avukatlar geldi. Mağaza çalışanları ve sokaktaki diğer esnaf bu duruma sert tepki gösterip, avukatları kovaladı. Avukatlar, bunun üzerine az ilerideki Akdoğan Pasajı'na sığındı. Bu kez pasaja yönelen esnaf, avukat zannettikleri bir esnaf ile sivil kadın polisi tartakladı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle öfkeli kalabalık sakinleştirilirken, olaylara karışan 2 kişi gözaltına alındı.



Avukatların ilçedeki taklit ürün satışı yaptığı ileri sürülen işyerlerine geleceği söylentileri hızla kulaktan kulağa yayıldı. Bunun üzerine esnafın büyük bölümü kepenk kapattı. Sağlık Caddesi'nde toplanan 300 kadar esnaf alkışlı protestoda bulunup, Kaya Şavkay Meydanı'na yürüdü. Yol boyunca "Kaymakam buraya" ve "Esnaf hakkına sahip çık" sloganları atan grup, İnönü Bulvarı ve 50. Yıl caddelerini bir süre trafiğe kapatıp, oturma eylemi yaptı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, esnaflarla konuşup, yolu açmaları için ikna etti.



Ancak, bu sırada avukatların Adalıoğlu İşhanı'na geldiği söylentisi yayılınca, kalabalık o yöne doğru koşmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürü Batçıoğlu ve bir grup polis, pasajın girişini kapatıp, içeri girilmesine izin vermedi. Ardından da sakin olunması için anonslar yapıldı. Daha sonra öfkeli kalabalığa seslenen İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, mahkeme kararını uygulamak zorunda olduğunu, ancak esnafın mağdur olmaması içinde elinden geleni yapacağını söyledi. Kalabalığın, polise karşı gelmek istemediklerini belirtip, avukatlara destek verilmemesini istemesi üzerine Batçıoğlu, "Yıllardır bu ilçede birlikte yaşıyoruz. Ne kadar zor şartlarda esnaflık yaptığınızı biliyorum. Bizim haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şey yaptığımızı kimse görmedi. Avukat gidip mahkemeden karar çıkarttırıyor. Bu nedenle yapabileceğim bir şey yok. Benim de elim kolum bağlı. Ancak sizler için ne yapabileceğime bakacağım" dedi.



"GÜÇLERİ KÜÇÜK ESNAFA YETİYOR"



Avukatların gücünün küçük esnafa yettiğini söyleyen işyeri sahipleri ise, "Madem taklit ürünler yasak, avukatlar neden toptancılarına, imalatçılarına gitmiyor? Madem yasak onlara devlet niçin izin veriyor? Onlara güçleri yetmediği için turistik yörelerdeki biz esnaflara geliyorlar. İş yok, güç yok bir de markaların avukatları geliyor. Avukatlar bunu yaptıkları sürece biz de böyle ayaklanacağız" diyerek tepki gösterdi.



Esnaf adına konuşan Bayram Memiş de turizmde sıkıntılı günlerin yaşandığını belirtip, siftahsız dükkanın kapatıldığı bir dönemde esnafın üstüne gelinmesini eleştirdi. Memiş, "Zaten turizmin hali ortada. Esnaf perişan, çeki senedi protesto oluyor. Böyle giderse üç aya kalmaz zaten dayanamayıp kepenk kapatacak. Bu nedenle zaten tepkili. Avukatlar bu süreci kullanıyor. Sorunun çözümü için devlet, polis esnafın yanında yer almalı. Bu esnafları üç beş avukatın çıkarı için harcamamalı. Bu sorun sadece Kuşadası'ndaki birkaç esnafın sorunu değil. On binlerce insanın sorunu. Aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren bir konu. Sadece üç beş sahte tişört olarak bakılmamalı. Bu bir sektördür, bir pazardır. Yıllardır bu böyle işliyor. Esnaf kirasını ödüyor, vergisini, çalıştırdığı elemanın sigortasını ödüyor. Daha ne yapsın" diye konuştu.



İlçe Emniyet Müdürü Bakçıoğlu'nun avukatların başka işyerine gitmeyeceğini söylemesi üzerine ikna olan, kalabalık, olaysız dağıldı.



Görüntü Dökümü



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-Esnafın yürüyüşü, alkışlı protestosu



-Esnafın yolu trafiğe kapatıp, slogan atmaları



-Emniyet müdürünün müdahalesi, yaşanan diyaloglardan görüntü



-Kapalı kepenklerden görüntü



-Çarşıdan genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın),



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6) İHH, SURİYE'DE SARGI BEZİ FABRİKASI AÇTI



İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib kentine bağlı Atme kasabasında sargı bezi fabrikası açtı.



Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana birçok alanda insani yardım çalışması yürüten İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'deki savaş mağduru ailelerin önemli ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Sağlık yardımının büyük önem taşıdığını belirten Tosun, "Bu nedenle tıbbi ihtiyaçlara daha fazla cevap verebilmek amacıyla Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasında bir sargı bezi fabrikası kurduk. Haftanın 6 günü hizmet veren fabrikada günlük 150 metre sargı bezi üretiliyor" dedi.



Fabrikada üretilen sargı bezlerini Suriye içerisindeki çeşitli hastanelere dağıttıklarını belirten Tosun, fabrika sayesinde daha az maliyetle çok daha fazla sargı bezi elde ettiklerini kaydetti.



Görüntü Dökümü



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Selim Tosun açıklaması



Fabrika içerisindeki makineler



Çalışan işçiler



Sargı bezi üretimi yapan makineler



Fabrikanın dış görüntüsü



Fabrika içi detayı



SÜRE: 02'15" BOYUT: 69 MB



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),