Dha Yurt Bülteni - 12

Başbağlar 24 yıldır adalet bekliyor







ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi'ne bağlı Başbağlar Köyü'nde, 5 Temmuz 1993 günü PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 köylü, 24 yıldan beri adealetin yerini bulmasını bekliyor.



Erzincan'ın Kemaliye ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Barasor Vadisi'ndeki en son yerleşim merkezi olan Başbağlar Köyü'ndeki anma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Ak Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.



Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Başbağlar katliamdan yaralı kurtulan Köy Muhtarı Ali Akarpınar, bir konuşma yaptı. Terörün ve teröristin hamisi olan şer odaklarının kurgulanmış senaryoyu Başbağlar Köyü'nde adeta bir soykırım yaparcasına uyguladıklarına işaret eden Muhtar Akarpınar "Yapılan katliamda 28 kişi olayın olduğu yerde, 5 kişi de evlerinde diri diri yakıldı, toplam olarak 33 vatandaşımızı katlettiler. Başbağlar katliamının sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri için tüm hukuki mücadeleyi bugüne kadar bütün meşru zeminlerde verildi" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise "Ülkemizin içerisindeki bir takım hainlerle ülkemizin dışındaki düşmanlarımız bu ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Ama bilsinler ki Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu bayrağı indiremeyecekler. Bu vatanı bölemeyecekler, birliğimizi, beraberliğimizi asla bozamayacaklar. Onlar ne yaparsa yapsınlar, onların bir hesabı varsa Allah'ında bir hesabı var. Bu milletin de bir hesabı var. Onlara en ağır şekilde bunun bedelini ödetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



ADALET İSTİYORLAR



Anma programı için İstanbul'dan köye gelen ve katliamda eşini kaybeden 47 yaşındaki Hafize Türkücü de 5 çocuğu ile köyde yaşadığı sırada köylerinin basıldığını anlattı. Hafize Türkücü, "O günden bu zamana kadar acılar çekmeye devam ediyoruz. Seneler geçtikçe acısı içimize oturuyor" dedi.



Katliamda 29 yaşındaki kardeşini kaybeden Ayşe Baltacı ise "24 yıldır soruyorum, sorguluyorum. Herkese soruyorum, bu Başbağlar şehitlerinin katili acaba neden bulunmuyor? Bir an önce bulunsun ve adalete teslim edilsin, bizimde gönlümüz rahata kavuşsun" diye konuştu.



Programda konuşmaların ardından Başpınar Köyü'ndeki şehit mezarları ziyaret ve dua edildi.



Narkotik köpeği Aron didik didik aradı







TÜRKİYE genelinde uygulanan 'Narko Sokak' uygulamasında Niğde'de narkotik köpeği Aron ile metruk binalar didik arandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 100 kişilik ekibin katılımıyla kent merkezinde uyulama gerçekleştirildi. Eski Melekgirmez ile Deniz sokak, gençlerin yoğun olduğu Niğde Kalesi, metruk evlerde ve umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı. Aramalara narkotik köpeği Aron da eşlik etti.



Ekipler, şüpheli şahısla üzerinde arama ve Genel Bilgi Toplam (GBT) sorgusu yaptı.



Antalya'da uyuşturucu operasyonu







ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' diye arlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 'Narko- Sokak2' adıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, saat 16.00'da başladı. Özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ve narkotik şube müdürlüklerine bağlı 280 polisin görev aldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.



Muratpaşa İlçesi'ndeki Gebizli ve Yeşildere mahallelerinde yoğunhlaşan operasyonda, araçlarda ve şüpheli kişilerin üzerinde arama yapıldı, kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonda kullanılan narkotik köpeği 'Zeus' ise bir evin bahçe duvarına saklanmış eroin buldu. Aramalarda ayrıca çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polis ekipleri, çevredeki çocuklara çikolata ve balon verdi, onlarla oyun oynadı.



Adıyaman'da Türkmen 156 aileye gıda







ADIYAMAN'da İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri tarafından Türkmen 156 aileye gıda yardımında bulunuldu.



İHH Adıyaman Şubesi tarafından kentte bulunan Irak, Afganistan ve Pakistan'dan gelen Türkmen 156 aileye içerisinde un, yumurta, tavuk, mutfak seti bulunan gıda paketleri dağıtıldı. Ramazan ayı sonrası yardımların devam ettiğini belirten İHH Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Mahmut İzci, "Adıyaman İHH olarak bu yıl da Ramazan sonrası yardımlarımız Türkmen kardeşlerimiz için veriyoruz. Bugün 156 ailemize kumanya dağıtımlarımız devama ediyor. Yardım severlerimizin bu yardımlarını Türkmen kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Rabbim bu kardeşlerimizden hayırsever kardeşlerimizden razı olsun bizlerde Adıyaman İHH olarak emanetleri sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.



Teröristlerin verdiği adreste el yapımı patlayıcı bulundu







HATAY'ın Hassa İlçesi'nde Suriye'ye geçmek isterken yakalanan 2 PKK'lı teröristin sorgulanması sırasında verdiği adreste el yapımı patlayıcı bulundu.



Amanos Dağları'ndan 1 Temmuz'da silahsız ve teçhizatsız olarak gelip, Hassa İlçesi yakınlarından Suriye'nin Afrin bölgesine kaçmak isteyen PKK/KCK mensubu Suriye uyruklu Ferhat kod adlı R.A. ile Cemal kod adlı A.M., güvenlik güçleri tarafından yakalandı.



Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulanan teröristlerin verdiği adreste önceki gün yapılan aramada el yapımı patlayıcı bulundu. Erzin İlçesi'nde otobana yakın bölgede tuzaklanmış halde bulunan patlayıcı uzman ekipler tarafından imha edildi. Teröristlerin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.



Haber: Ramazan ÇELİK / HATAY,



==============================



DEAŞ'ın canlı bomba hücresi çökertildi (3)



8 KİŞİ TUTUKLANDI



Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskında yakalanan aralarında örgütünün sözde 'Adana emiri' olan A.Ç.'nin de bulunduğu 2'si çocuk 12 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme, 8 şüpheliyi tutuklanırken aralarında A.Ç. ile Mahmut Kılıçarslan'ın da bulunduğu 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayrıca serbest bırakılan Endonezyalı kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Haber: ADANA,



==========================



Av tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladı (2)



TUTUKLANDI



Eskişehir'de Sedat Demirelli ile eşi Sevcan Demirelli'yi av tüfeğiyle yaralayan Mustafa Yılancı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yılancı, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR / DHA



==================================



Köy bakkalı, 5 çocuğa tacizden tutuklandı







DÜZCE'nin Çilimli İlçesi Sarımeşe Köyü'nde bakkal işleten 53 yaşındaki Ahmet T., 5 kız çocuğuna tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.



Evli, 1 çocuk, 2 torun sahibi Ahmet T., iddiaya göre bakkala gelen 5 kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuklardan birisinin ailesine, "Bakkal amca bizden para almıyor, kucağına oturtuyor" demesi üzerine olay ortaya çıktı. Çocukların aileleri, Ahmet T.'nin bakkalına giderek tepki gösterdi. Haber verilmesiyle jandarma ekipleri köye giderek aileleri yatıştırırken, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Ahmet T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



===============================



Sivas'ta 18 sanıklı FETÖ duruşmasına devam edildi







SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, doktor ve akademisyenlerden oluşan 18 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 11 aydır firari olarak aranırken önceki gün yakalanan sanıklar Veysel T. ile Ramazan B. de katıldı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında doktor ve akademisyenlerden oluşan 9 tutuklu 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Sanıklar 7 ay önce Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Davanın bugün yapılan beşinci duruşmasına tutuklu sanıklar Ümit Erkan U., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Harun D., Erol P., Durmuş T. ile tutuksuz yargılanan Adnan G., Ferruh B., Yıldırım T., Salim Y., İsmail Önder U. ve Alparslan B. ile uzun süredir firari olarak aranırken önceki gün saklandıkları evde yakalanan Veysel T. ile Ramazan B. ve sanık avukatları katıldı. Daha önce ifadesi alınan tutuksuz sanık Ferda T. ise duruşmaya katılmadı.



GÖZYAŞLARIYLA İFADE VERDİ



Mahkemede ifade veren tutuklu sanıklardan Harun D. toplamda 57 kişiye usulsuz olarak işsizlik maaşı bağlanmakla suçlandığı ve bu maaşların FETO/PDY'ye aktarılması ile ilgili suçlamalara yanıt verdi. Harun D. "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Bu eylemleri gerçekleştirmedim. Terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir gizli toplantılarına katılmadım. Hakkımda verilen ifadeler asılsızdır. Bu örgüt içerisinde yer almadım. Okulda müdür yardımcısı görevindeydim. Müdüre hiçbir zaman vekalet etmedim. İşsizlik maaşıyla ilgili hiçbir ödenek almadım. Devleti zarara uğratmadım, yönlendirme yapmadım. Hakkımdaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bu duruşmada sadece ben cezalandırılmıyorum, bakmakla yükümlüğü olduğum eşim ve çocuklarım da cezalandırıldı" dedi. Harun D. ifadesini verirken gözyaşlarına hakim olamadı.



11 AYDIR FİRARİYDİ



11 aydır firari olan ve 2 gün önce polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan Ramazan B. ise duruşmada verdiği ifadede terör örgütü üyesi ve yöneticiliği olmayı reddetti. Doktorlar imamı olduğu ileri sürülen Ramazan B. "İddianameden yeni haberim oldu. Savunmamı dosyayı okuduktan ve avukatımla görüştükten sonra yapacağım" dedi.



ÜZERİNDEN BYLOCK ŞİFRESİ ÇIKTI



2 gün önce polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan örgütün sözde 'üniversite ve akademisyenler imamı' olduğu öne sürülen Veysel T.' de savunmasını yaptı. Yakalandığında üzerinden Bylock kullanıcı adı ve şifresi çıkan Veysel T. terör örgütü üyesi suçlamalarını kabul etmedi. Veysel T. "Müslümandan terörist, teröristten de müslüman olmaz. Bu yapının terörist bir yapı olduğunu bilmiyordum. Devlette bu yapıya destek veriyordu. Devlete gönül koyuyorum çünkü bizi uyarması gerekiyordu. Önceden suç olduğunu bilmiyordum. Benim kökenim ülkücü, ortaokulda din kültürü öğretmeniyim. İmam Hatip Lisesinden itibaren çeşitli yerlerde sohbet, konferans verdim. TV, radyo programlarına katıldım. İddianamedeki sanıkların beni sohbette gördükleri doğrudur. Ben sadece sohbet verdim. Terörist değilim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Mahkeme heyetinin Veysel T'ye 11 aydır neden firari olduğunu sorması üzerine ise Veysel T. "Çok ciddi sağlık problemlerim var tedavilerim için ve OHAL'in kalkmasını beklememden dolayı teslim olmadım" dedi. Mahkeme heyetinin Veysel T.'ye üzerinden çıkan Bylock kullanıcı adı ve şifresinin çıktığı notunu sormasına ise Veysel T. "Ben teknoloji özürlüyüm. Telefondan mesaj dahi çekmesini bilmiyorum. Ancak ileride belki kullanabilir miyim diye bu notu yazmış olabilirim. Ama ben Bylock kullanmadım" dedi.



Tutuklu ve tutuksuz sanıklar eski ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek tahliye isteğinde bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca yakalanarak duruşmaya ilk kez getirilen Veysel T. ve Ramazan B.'nin de tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.



Haber: SİVAS,



=================