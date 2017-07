Dha Yurt Bülteni-12

1)KILIÇDAROĞLU, 20'NCİ GÜNDE YAĞMURDA YÜRÜDÜ (EK) TEHDİT SAVURAN KİŞİNİN İFADESİ ALINDI







'Adalet Yürüyüşü' sırasında İzmit Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde tehditler savuran H.B., polis merkezine götürüldü. Sözlerinin korteje yönelik olduğunu söyleyen H.B'nin ifadesi alındı.Öte yandan, yürüyüş sırasında ve Derince'de verilen mola sırasında yağmur yağışı zaman zaman etkili oldu. Yürüyüşe 80 yaşındaki Hakkı Dinçer ile eşi 70 yaşındaki Gülzade Dinçer de katıldı. Yürüyüş sırasında bazı kişiler 'Hava Harp Okulu öğrencileri için adalet', 'Askeri öğrencilere özgürlük' yazılı dövizler taşırken, Marmara Romanlar Dernekler Federasyonu ise 'Romanlar Adalet İçin Yürüyor' yazılı pankart taşıdı.



Çınarcık'ta yağış su baskınına neden oldu (EK)



2)BAŞKAN'DAN KARAYOLLARI'NA TEPKİ



Yalova'nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesi'ndeki Koru Deresi'nde meydana gelen taşkın ile ilgili Koru Beldesi Belediye Başkanı CHP'li Kamil Yaman, yol ve köprü çalışması yapan Karayolları ve Karayolları'na bağlı çalışan firmayı sorumlu tuttu. Başkan Yaman, "Eskiden de orada köprü vardı. Yeni köprü yaptılar ve altına iki tane ufak menfez koydular. Olası yağışlar bunu kaldırmaz dedik ama bizi dinleyen olmadı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi. Taşkının yaşandığı alanda daha önce köprü bulunduğunu ve suyun köprünün altından geçtiğini söyleyen Başkan Kamil Yaman, yaptığı açıklamada su taşkını nedeniyle büyük zarara uğradıklarını söyledi. Seracılıkla geçinen vatandaşların büyük kayıpları olduğunu söyleyen Yaman, "Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu çalışma yapan firma köprüyü yıktı. Dereden suyun geçtiği alana da iki adet ufak menfez koydular. Biz bu konuda sözlü olarak uyarıda bulunduk ancak yetkili birini bile bulamadık. Bizi dinleyen olmadı. Bu derenin ıslahını biz 2010 yılında zaten DSİ ile birlikte yaptık. Bu denli yağışı deremiz kaldırabilecek potansiyeldeydi. Beldemizde zarar büyük. Seracılık yapanlar dert yanıyor. Çiftçilerimizin de hayvanları telef oldu. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıö diye konuştu.



YALOVA VALİSİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA



Bu arada, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da Koru Beldesi'ndeki taşkınla ilgili açıklama yaptı. Sabah 06.00'da aşırı yağış sonucu dereleriyle taşmasıyla su baskınlarının meydana geldiğini belirten Yılmaz, "Haber alınır alınmaz olay yerine AFAD, 112, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ivedi olarak sevk edilmiştir. Ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması sonucu, ovadaki su, dere yatağına alınarak gerekli tüm önlemler alınmıştır. İlk etapta yolda kalan araçlardan ve evlerin bodrum katlarında yaşayan vatandaşlarımızdan arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 26 kişi güvenli yerlere alınmış olup, olayla ilgili can kaybımız ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır" dedi.



Taşkın nedeniyle, DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerek dere yatağıyla ilgili, gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere üzerindeki köprüde meydana gelen çökme sebebiyle çalışmaların başlatıldığını da ifade eden Yılmaz, yol çalışması tamamlanana kadar trafik tali yoldan verileceğini kaydetti.



Yılmaz, valilik tarafından sel dolayısıyla mağdur olan vatandaşlara yönelik olarak hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığını bildirerek, "Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak olup, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarımö dedi.



YALOVA/DHA



3)HABUR SINIR KAPISI YAKINLARINDA 7 MİLYON DOLARLIK SİLAHLI SOYGUN



KUZEY Irak'a ihracat yapan firmaların paralarını Habur sınır kapısından yasal yollardan getiren kurye firmasının aracı, Habur sınır kapısından geçtikten sonra TIR parkı yakınlarında otomatik tüfekli 6 kişi tarafından soyuldu. Araçta çuvallarda bulunan 7 milyon doları ve aracın kontak anahtarını alıp kaçan songuncuların, takip edilmemek için de aracın lastiklerini ateş ederek patlattığı belirtildi.



Türkiye'den Kuzey Irak'a ihracat yapan firmalarin Irak'taki alacaklarını dolar olarak Türkiye'ye sınır kapısından yasal yollardan getiren kurye firmasına ait araç, geçen Pazar akşamı silahlı soyguna uğradı. Irak'tan aldığı 7 milyon doları çuvallar içerisinde Habur sınır kapısından geçiren, içerisinde 5 kişi olan kurye aracının önü, sınır kapısından çıkıp TIR parkı yakınlarındaki üst geçide geldiği sırada iddiaya göre maskeli ve ellelerinde otomatik tüfek bulunan 6 kişi tarafından kesildi. Araçtaki 5 kişiyi silah doğrulturak indirip yere yatıran silahlı soyguncular, içerisinde toplam 7 milyon dolar bulunan çuvalları alıp kendi araçlarına koydu. Soyguncular, takip edilmemek için de kurye aracının hem kontak anahtarını aldı, hem de aracın lastiklerine ateş ederek patlattı. Olaydan sonra haber verilen jandarma, silahlı soyguncuların yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.



'ÇOK SAYIDA İHRACATÇI FİRMANIN PARASI'



Kurye firmasının sahiplerinden Osman Avil, Irak'a ihracat yapan çok sayıda firmanın paralarını kurye araçları ile yasal yollardan Türkiye'ye getirme hizmeti verdiklerini söyledi. Para taşıyan araçlarının, Pazar akşamı ellerinde otomatik tüfek ve tabancalar bulunan 6 soyguncu tarafından önü kesilip soyulduğunu belirten Osman Avil, çok sayıda ihracatçı firmaya ait olan bu paraları çalanların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.



Halil COŞKUN / SİLOPİ(Şırnak), -



4)KONYA'DA PAZAR YERİNDE SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI



KONYA'da 30 yaşındaki Muammer D.'nin, kapalı semt pazarında iddiaya göre kavga ettiği seyyar köftecilere av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu köftecinin çevresindeki 4 pazarcı, vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandı. Muammer D. ve kavgaya karışan babası ve dedesi gözaltına alındı. Olay, bugün saat 14.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Muhacir Pazarı'nda meydana geldi. Muammer D., babası Hakan D.(50) ve dedesi Sedat D.(64), iddiaya göre dün birlikte seyyar köftecilik yapan Mehmet Ali Durgut (30) ve Aziz Yeşil'den (34) köfte yedi ve parasını ödemeden ayrıldı. İddiaya göre Muammer D., bugünde dedesi ve babasıyla aynı yerden köfte yedi ve hesabı ödemeden ayrılmak istedi. Bunun üzerine Durgut ve Yeşil'den tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan kavga çevredeki esnaf tarafından önlendi. Pazar alanından ayrılan Muammer D., kısa bir süre sonra babası ve dedesiyle tekrar pazar alanına gelip seyyar köftecinin aracına doğru elindeki av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Durumu fark eden Durgut ve Yeşil, saklanırken çevrede pazarcılık yapan Ali sözüan (31), Bedrettin Güler (31), Abdulaziz Turan (33) ve bir pazarcının yanında çalışan Suriye uyruklu İlyas isimli kişi, saçmaların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı 4 kişi, diğer pazarcılar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaçan Muammer D., babası Hakan ve dedesi Sedat D. de kısa sürede polis tarafından yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



5)İTFAİYE MERDİVENİ, YANAN 11 KATLI BİNANIN ÇATISINA YETİŞEMEDİ



KIRIKKALEnin Yahşihan ilçesinde yapımı tamamlanan 11 katlı inşaatın çatısı, çalışan yabancı uyruklu bir kişinin çöpleri yakması sonucu alev alıp yanmaya başladı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 sata süren çalışma sonucu söndürülebildi.



Yangın, Yahşihan ilçesinin Erenler Mahallesi, Şehit Sıtkı Onbaşı Caddesi'nde yapımı tamamlanan 11 katlı inşaatın çatı katında meydana geldi. Kaplanlar inşaata ait 11 katlı binada çalışan yabancı uyruklu bir kişi, binanın çatı katında bulunan çöpleri yakmasıı sonucu alevler giderek büyüdü. Çıkan yangına Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi, MKE Kurumu itfaiyeleri müdahalede bulundu. İtfaiyelerin merdivenleri 11'inci kata kadar yetişmemesi sonucu söndürme işlemleri güçlüklü gerçekleşti. Büyük çapta hasara yol açan yangın, 2 saati aşkın bir zamanda kontrol altına alınıp, söndürülebildi. Yangınla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldılar.



Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yaptığı açıklamada, "Bir işçinin ihmalkarlığı yüzünden yangın çıktığı iddia ediliyor. Binanın dış cephesinde bulunan kompozitin yanması sonucu etrafı kaplamış. Belediyemizle birlikte Kırıkkale Belediyesi, MKE Kurumu itfaiyeleri büyük uğraş vermeleri sonucu yangını çok şükür daha fazla büyümeden ve etrafa tesir etmeden söndürdük. Bina sahibine geçmiş olsun diliyorum" dedi.



