Dha Yurt Bülteni-12
1)BURSA HAMİTLER KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDA YANGIN (1) BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Hamitler katı atık depolama alanında yangın çıktı.
1)BURSA HAMİTLER KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDA YANGIN (1)
BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Hamitler katı atık depolama alanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler katı depolama alanında öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi 5 ekiple müdahale ediyor.
Depolama alanından çıkan siyah dumanlar kentin birçok yerinden görünüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
BURSA,
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2)ARTVİN'DE, BOĞA GÜREŞLERİNDE MADEN PROTESTOSU GERGİNLİĞİ
BELEDİYE BAŞKANINI ISLIKLARLA YUHALAYIP PROTESTO ETTİLER
ARTVİN'in Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen 37'inci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde, 'Madene Hayır' yazılı tişörtler giyen Yeşil Artvin Derneği üyeleri, 'Cerattepe'den vazgeçmeyeceğiz' yazılı pankart açtı. Gruba seslenen Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, "Kafkasör boğa güreşleri dünya markasıdır. Festivale gölge düşürmeyin, vereceğiniz mesajı verdiniz" dedi ve pankartı kaldırmalarını istedi. Grup üyeleri Belediye Başkanı Kocatepe'yi ıslıklarla ve yuhalayarak protesto etti.
Artvin Belediyesi ve Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yayları Koruma Derneği'nin Kafkasör Yaylası'nda düzenlediği 37'inci Artvin Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde Artvin ve ilçeleri ile Erzurum ve Rize'den getirilen 125 boğa, Deste, Ayak, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı, Baş ve Süper Baş kategorilerinde güreşti. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla ve yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerin yapılıdığı alanda yoğun güneş ve sıcak etkili oldu. Bazı vatandaşların çadırların içinden, bazılarının da şemsiyelerinin altından izledi güreşler sırasında güneşten korunmaya çalışan bazıları da başlarına ağaç dallarıyla örttü. Kıyasıya güreşen boğaların mücadelesi büyük heyecanla izlendi. Kenardan boğalara taktik veren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu, kazanan boğa sahipleri arenada büyük sevinç yaşadı. Güreşi kaybeden boğalardan birinin arena dışına çıkması heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Sahipleri boğayı güçlükle yakaladı.
"CERATTEPE' DEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Kafkasör Yaylası ve Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele veren Yeşil Artvin Derneği üyeleri, boğa güreşleri, 'Madene Hayır' yazılı tişörtlerle izledi, 'Cerattepe'den vazgeçmeyeceğiz' yazılı pankart açtı. Grubun 'Madene hayır' sloganları attığı sırada müzik yayınının sesi yükseltildi. Gruba seslenen Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, "Kafkasör boğa güreşleri dünya markasıdır. Festivale gölge düşürmeyin, vereceğiniz mesajı verdiniz" dedi ve pankartı kaldırmalarını istedi. Grup üyeleri bunun üzerine Belediye Başkanı Kocatepe'yi ıslıklarla ve yuhalayarak protesto etti. Bir süre maden karşıtı slogan atan grup daha sonra tribünden indi.
"TEPKİMİZDE, MÜCADELEMİZDE SÜRECEK"
Açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, yöre halkının 25 yıldır yaşamsal bir mücadele verdiğini ve yaptıkları her eylemin yasal olduğunu savundu. Boğa güreşlerinin yapıldığı alanın 500 metre ilerisinde rezerv alanı olduğunu hatırlatan Karahan şunları söyledi:
"Bu maden çıkarılırsa ne Artvin kalacak, ne de geleneksel boğa güreşleri. Boğa güreşlerinin amacı barıştır. Artvin halkının bütün eylemleri barıştan yanadır. Şirket çalışmalarına başladı. Biz de masumane tepkimizi dile getirdik. Henüz mahkeme kararları sona ermeden şirket devletin güvenlik güçleri eşliğinde pervasızca çalışıyor. Tepkimizde, mücadelemizde sürecek. Başka yaşam alanımız yok. Sonuna kadar haklıyız ve kazanacağız."
Görüntü Dökümü
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Yayladan detaylar
Güreş alanı detayları
Boğa güreşşleri detayları
Pankart açılması
Slogan atılması
Nur Neşe Karahan'ın açıklaması
Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR ARTVİN-DHA
Süre: 9.13 dk. Boyut: 294 mb.
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3)YAVRU KAPLUMBAĞA YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
ANTALYA'da piknikçilerin yaktığı iddia edilen ateş sonucu 5 dönüm ormanlık alan kül olurken, yavru bir kaplumbağa son anda alevlerin arasından kurtarıldı. Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktığını gören mahalleli önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Yangına önce Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına, mahalleli de katıldı.
Hurda araçların bulunduğu park alanına kadar yaklaşan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülürken, mahalleli sevindirici bir olay yaşadı. Ormanlık alanda alevle mücadele eden ormancılarla birlikte yangına müdahale eden mahalleli, yanmak üzere olan yavru bir kaplumbağa gördü. Alevlerin arasından çıkarılan yavru kaplumbağa üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı. Kaplumbağayı kurtaran Behçet Geyik, ilk gördüğünde ağzından duman çıktığını söyleyerek, "Biraz daha geç kalsaydık kesin yanardı" dedi. Kaplumbağa daha sonra güvenli bir alana bırakıldı.
Yaklaşık 5 dönüm alanın kül olduğu yangının civarda piknik yaptıktan sonra söndürülmeyen mangaldan çıktığı tahmin ediliyor.
Görüntü Dökümü
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Orman ve itfaiye araçlarının görüntüsü
Yangın helikopterinin su atarken görüntüsü
Yanan alandan görüntü
Vatandaşların kovalarla yangına su dökmeleri
kurtardığı kablumbağayı su ile soğutmaları
RÖP 1: Behçet Geyik
Yangını soğutma çalışmasından görüntü
Vatandaşların itfaiye erlerine soğuk su vermeleri
RÖP 2: Ramazan Özdere
Detaylar
113 MB -- 03.33
Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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4)ASKER KARDEŞİ İÇİN DÜĞÜNÜNÜ CANLI YAYINLADI
MERSİN'in Anamur İlçesi'nde dünya evine giren Uzman Çavuş İlker Atıcı ve Figen Sarı çifti, düğüne katılamayan damadın kardeşi Onbaşı Yasin Atıcı için düğünü canlı yayınladı.
Siirt'in Eruh İlçesinde görev yapan Yasin Atıcı'ya, güzergah yüksek risk taşıdığı için komutanları tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine kardeşinin üzülmemesi ve en mutlu anına ortak olmasını isteyen damat İlker Atıcı ile gelin Figen Sarı sosyal medya üzerinden kardeşine canlı bağlantı yaptı. Düğüne katılanlar da 'En büyük asker bizim asker' tezahüratları ile unutulmaz ana destek verirken, zaman zaman duygulu anlar yaşandı.Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin kıydığı nikahı telefonundan izleyen Atıcı, ağabeyinin mutluluğuna ortak oldu.
Yöresel geleneklerin de gerçekleştirildiği düğüne katılanlar dans ederek gönüllerince eğlendi. Duygulu anların yaşandığı düğün, müzik eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
Görüntü Dökümü
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Genç çiftin dans etmesi
Türk Bayrağı teslim merasimi gösterisi
Nikah töreni
Düğün ve canlı yayın anonsu
Canlı yayın görüntüleri
En büyük asker bizim asker tezahüratı
Halay çekilmesi
Gelin damat oynarken
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 06' BOYUT: 132 MB
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(MERSİN),
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5)'MAHMUT HOCA'YA SON GÖREV
MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, 15 gün önce camiden çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçerken kamyonetin altında kalan emekli öğretmen 75 yaşındaki Mahmut Bulut kurtarılamadı.
Akdeniz Camii önünde Antalya'dan Mersin yönüne giden 22 yaşındaki Ramazan Horzum yönetimindeki 33 L 3948 plakalı araç Mahmut Bulut'a çarptı. Ağır yaralan Bulut kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedaviye alındı. Ancak emekli öğretmen yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi bugün yakınları tarafından alınıp, Anamur'da toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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Kameradaki kaza anı
Cenazenin taşınması
Cenaze namazı kılınırken
Cenaze defnedilirken
Yakınlarının ağlaması
Mahmut Bulut'un fotoğrafı
SÜRE: 01'45" BOYUT: 40 MB
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(MERSİN),
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6)PARK HALİNDEKİ OTOBÜS YANDI
ANTALYA'da park halindeki hasarlı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.
Konyaaltı İlçesi Pınarpaşı Mahallesi'nde boş alanda park halindeki plakasız hasarlı tur otobüsünde, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracın yandığını görenler itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motor bölümünden başlayan ve kısa sürede tüm aracı saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek ve sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Otobüsten görüntü
İtfaiye ekibinin çalışması
Polisten görüntü
Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)
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7)BURSA'DAKİ KAZADA ÖLEN ESNAF ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ
BALIKESİR'e tatile giderken Bursa'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden esnaf 61 yaşındaki Nevzat Demirel'in cenazesi Zonguldak'ta toprağa verildi.
Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Bursa- İzmir Kavşağı Minteks Kavşağı'nda meydana geldi. Zonguldak'tan, Balıkesir'e tatile giden Nevzat Demirel yönetimindeki 67 EL 888 plakalı otomobil, Minteks Kavşağı'nda yol kenarına park eden 28 yaşındaki Enis Kansız yönetimindeki 41 GG 376 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Nevzat Demirel ve otomobilde bulunan Serpil Turan olay yerinde yaşamını yitirirken, 49 yaşındaki Murat Turan, 17 yaşındaki Alper Turan, 9 yaşındaki Furkan Turan ve Nevzat Demirel'in eşi Fatma Demirel ise ağır yaralandı. Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesi alınan Nevzat Demirel memleketi Zonguldak'a getirildi. Kentte esnaflık yapan Nevzat Demirel'in cenazesi evinde helallik alınmasının ardından Acılık Hz. Ali Camii'ne getirildi. Demirel'in tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş atkısı konuldu. Cenazeye, Demirel'in yakınlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ve vatandaşlar katıldı.
Demirel'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çaydamar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Nevzat Demirel'in fotoğrafı
-Yakınlarının tabut başında beklemeleri
-Taziyeleri kabul etmeleri
-Kadınların üzüntülü şekilde beklemeleri
-Cenaze namazı
-Dua edilmesi
-Süre: (01.39) Boyut: (111 MB)
Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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8)DÜNYANIN EN UZUN HORONU BURSA'DA OLUŞTURULACA
BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde dünyanın en uzun horonu rekoru, 2 bin 150 kişinin katılımıyla 9 Temmuz'da kırılacak.
Merkez Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Orhangazi Belediyesi, Trabzon Dernekleri Federasyonu ve Orhangazi Trabzonlular Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapışanında dünyanın en büyük horonu oluşturulacak. Daha önce Almanya'da bin 144 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren rekoru geride bırakmak için 2 bin 150 kişinin el ele vereceği rekor denemesi öncesi Orhangazi Göl Piknik Alanı'nda basın toplantısı düzenlendi.
16'ncı Kadırga Festivali kapsamında gerçekleştirilecek rekor denemesini çok önemsediklerini vurgulayan Trabzonlular Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, "Bizim kültürümüzün temel unsurlarından olan horon ile ilgili bir rekorun başka bir ülkede bulunmasına daha fazla seyirci kalamazdık. Orhangazi ve Yıldırım belediyelerimizin desteği ile bu duruma bir son vereceğiz ve rekoru ait olduğu yere getireceğizö dedi.
Rekor denemesinin Türkiye'nin sınırlarını aşacak bir etki sağlayacağını ifade eden Orhangazi belediye Başkanı Neşet Çağlayan da "Orhangazi, sahip olduğu değerleri gün yüzüne çıkarıyor, farklılaşıyor. Artık sadece Bursa'nın değil İstanbul'un ve Türkiye'nin cazibe merkezi olacağız. Bu etkinlikte bu hedefimize önemli katkı sağlayacakö diye konuştu.
'DİLLERİMİZ GÖNÜLLERİMİZ KENETLENECEK'
Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde önemli bir etkinliğe imza atacaklarına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Önemli bir rekora imza atacağız. Ancak o kadar önemli boyutu da dünyaya vereceğimiz mesaj. 2 bin 150 kişinin ellerinin birleşmesiyle birlikte dillerimiz de kalplerimiz kenetlenecek. Bir arada yaşama kültürümüzü birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya göstermiş olacağızö dedi. Etkinliğin Orhangazi'nin marka değerine önemli bir katkı sağlayacağını söyleyen Kaymakam Yalçın Yılmaz, emeğe geçenlere teşekkür etti. Rekor denemesi 16. Kadırga Festivali kapsamında 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonunda Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve beraberindekiler horon oynadı.
Görüntü Dökümü:
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Basın toplantısı, röportajlar, protokol horon gösterisi, detaylar.
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),