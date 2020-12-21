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DHA YURT BÜLTENİ - 12

21.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:31
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı.

Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı 

 SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 'Uşşaki şeyhi' Eyüp Fatih Şağban'ın evinde mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı. 

Kendisini 'Uşşaki şeyhi' olarak tanıtan ve Akyazı'nın Kuzuluk Mahallesi'ndeki villasında oturan Eyüp Fatih Şağban, yanında yaşayan müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Şağban'ın yargılanmasına Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay başlandı. Mahkeme heyeti tarafından sanık Eyüp Fatih Şağban'ın yaşadığı evde keşif yapılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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