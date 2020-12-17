DHA YURT BÜLTENİ - 12

7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyorTUNCELİ Valiliği, 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonunun devam ettiğini, 509 timden oluşan 7 bin 642 personel ile 3'ü kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri listede olmak üzere çok...

7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor

TUNCELİ Valiliği, 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonunun devam ettiğini, 509 timden oluşan 7 bin 642 personel ile 3'ü kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri listede olmak üzere çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen 120 operasyonda 243 sığınak, 76 el yapımı patlayıcı (EYP), 130 kilo patlayıcı ve tonlarca yaşam malzemesi de imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 28 Temmuz günü başlatılan 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonunun detaylarını açıkladı. 509 timden oluşan 7 bin 642 personel ile 120 operasyonun gerçekleştirildiği kaydedildiği açıklamada, 3'ü kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri kategoride olmak üzere çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden, 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer alan PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem ve TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde 'Dersim' sorumlusu 'Özgür' kod adlı Ali Kemal Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 10 milyon TL ödüllü kırmızı katogoride, TKP/ML-TİKKO üyesi Asmin kod adlı Gökçe Kurban'ın turuncu listede, TKP/ML-TİKKO üyesi Fadime Çakıl'ın da gri listede yer aldığını belirtti.

246 SIĞINAK, 76 EYP, 130 KİLO PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Açıklamada, operasyon kapsamında teröristlerin barınma ve kış üslenme yeri olarak kullandığı 243 sığınak ile 76 EYP, 130 kilo patlayıcı ve tonlarca yaşamsal malzeme ile 13 tüfek, 1 tabanca ve 8 el bombasının imha edildiği de ifade edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR(DÜNKÜ GÖRÜNTÜLER)

TUNCELİ

===================================

ÖLEN EŞİNİN DİJİTAL HESABINI MİRAS KAVRAMINA ALDIRAN YAZILIM MÜHENDİSİ DHA'YA KONUŞTU

DENİZLİ'de yaşayan yazılım mühendisi M.T.'nin (40), yaklaşık 1.5 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren eşi bankacı Zarife T.'nin telefonundaki iCloud hesaplarına ulaşabilmek için başvurduğu Apple şirketi mahkeme kararı istedi. M.T.'nin açtığı davada yerel mahkeme, "Özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği ve dijital hesapların miras sayılamayacağı" gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. M.T.'nin itiraz ettiği bir üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, tam tersi bir karar verip, Türkiye'de ilk kez dijital hesapların miras sayılabileceğine karar verip, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. M.T., maddi beklentim yok, amacım sadece hesaptaki eşime ve çocuğumuza ait resim ve videolara ulaşabilmek" dedi.

Pamukkale ilçesinde yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen evli, bir çocuk babası yazılım mühendisi M.T., 13 Temmuz 2019 tarihinde Serinhisar ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında banka çalışanı eşi Zarife T.'yi kaybetti. Zarife T.'nin olay yerinde bulunan cep telefonu, yakınlarına ulaşılması için açılmak istenirken yanlış şifre girildiği için kilitlendi. Eşinin öldüğü kaza sırasında yurt dışında olan M.T. memleketine gelerek eşini toprağa verdi. Eşinin kullandığı cep telefonunda kayıtlı iCloud hesabındaki çocuğuna ve eşine ait resim ve video gibi medya dosyalarına ulaşmak isteyen M.T. Apple şirketine başvurup, eşinin kazada öldüğünü, yanlış şifre girildiği için kilitlenen hesabına ulaşmak için şifre istedi. Ancak Aplle şirketi, M.T.'den mahkeme kararı istedi. M.T, ise avukatı Yusuf Enes Arslan aracılığıyla, Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçen 9 Temmuz'da açtığı davada, vefat eden eşine ait Apple marka cep telefonunun iCloud hesabında fotoğraf, video, ses, mail kayıtları ve medya dosyalarına ulaşma izni istedi.

İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADI, ÜST MAHKEMEYE BAŞVURDU

Mahkeme, 13 Kasım'da, M.T.'nin açtığı davanın 'cep telefonunda bulunan iCloud hesabına erişilmesiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edileceği, davacının talebinin tereke tespitine konu edilemeyeceği' gerekçesiyle reddine karar verdi. M.T., bir üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'ne başvurup, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. M.T. başvurusunda, vefat eden eşinin iCloud hesabında terekeye konu mal varlığının, e-ticaret, hediye çekleri ve kuponlarının olduğunu, bu nedenle iCloud hesabının da miras kapsamında olduğunu savundu. Daire M.T.'nin başvurusu üzerine aldığı kararda, 'dijital mal varlığına' dair henüz yasal bir düzenleme yapılmadığına değinirken, günümüzde bu hesapların reklam gelirleri elde edilen maddi bir karşılığı olan hesaplar halini aldığı, sosyal medya hesaplarının ve dijital para cüzdanlarının bağlı olduğu e-posta hesaplarının da artık kişisel kullanımı aşıp ticari değeri olan dijital mal varlığı kapsamına girmeye başladığına yer verdi. Kararda ayrıca, bu nedenle günümüzde dijital mal varlığının yadsınamaz ve göz ardı edilemez bir gerçeklik olduğu belirtildi.

DİJİTAL HESAP MİRAS KABUL EDİLDİ6. Hukuk Dairesi, kararında murisin e-posta hesabı ve buna bağlı olarak kullanılan sosyal medya hesapları, dijital cüzdan hesapları ve benzeri mirasçılarına intikali gereken dijital mal varlığı olduğuna yönelik karar verip, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

'APPLE ŞİRKETİ MAHKEME KARARI İSTEDİ'Hukuk mücadelesini sürdüren M.T., yaşanan hukuk süreci hakkında bilgi verip, "Mesleğim gereği yurt dışına sık sık çıkıyorum ve bir yapay zeka projesi ile uğraşıyorum. Eşim trafik kazasında hayatını kaybettiğinde yurt dışındaydım. Telefonun şifresini biliyordum ancak olay yerinde yanlış şifre girildiği için telefon kilitlenmiş. Telefonu açabilmek için yeni şifre almak üzere Apple şirketine başvurdum mahkeme kararı istediler. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattım. Maddi beklentim yok, amacım sadece hesaptaki eşime ve çocuğumuza ait resim ve videolara ulaşabilmek" dedi.

'EŞİMİN YAPAY ZEKASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM'Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin yerel mahkemenin aldığı kararı bozup dosyayı geri gönderdiğini ve yerel mahkemenin tekrar yeni bir karar alacağını belirten M.T. "Bizim için alınan karar Türkiye'de ilk oldu. Yazılımcı olduğum için Almanya'da bir grup arkadaşımla yapay zeka projesi yapıyorum. İleride çocuğum için annesinin resimlerini ve videolarıyla 'simüle edebilir miyiz' diye düşünüyorduk. Asıl bunun için mahkeme süreçlerini başlattık. 3-5 yıla kadar yapay zeka projesini tamamlayabilirsek; çocuğum annesinin yapay zeka simülasyonuyla konuşabilecek. Şu anda yapay zekayla insanlar konuşabiliyor. Bunun örnekleri var. Duyduğu sesi metne dönüştürüp, mantıklı cevaplar verebiliyor. Yapay zekada simülasyon programları var. Video ve fotoğraflardan yola çıkarak vücudu giydiriyor, karşısındaki insanla konuşabiliyor. İşimle alakalı olduğu için resim ve videoları bunun için kullanacağım" diye konuştu.

'DİJİTAL HESAP MİRASI KARARI TÜRKİYE'DE İLK'Avukat Yusuf Enes Arslan, istinaf mahkemesinin aldığı kararın 'dijital miras' kavramı noktasında Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Arslan, benzer şekilde farklı ülkelerde yargıya taşınan kararlar da olduğunu belirtip, "Müvekkilim manevi değeri olan resim ve videolar için erişim izni istiyor. Kişilerin kişisel ve ekonomik faaliyetlerini dijital ortama taşımalarıyla birlikte karşımıza çıkan önemli konulardan birisi de dijital miras. Bu konu üzerinde uluslararası yeknesak hukuk kuralları bulunmadığı gibi ülkelerin konuya bakış açıları da farklılık göstermektedir. Elbette ki Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar bundan sonraki talepler için de emsal teşkil edecektir. Bunun için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Artık Türk hukukunda dijital miras müessesesinin de önü açılmış oldu. Ancak bu konuda çeşitli tartışmalarda oluyor. Yalnız burada şöyle bir durum da var, dijital miras talepleri incelenirken özellikle üçüncü kişilerle olan yazışmalar noktasında özel hayatın gizliliği korunmalıdır" diye konuştu. Arslan, yerel mahkemenin yeni vereceği kararın ardından tekrar Apple şirketine başvuracaklarını ve hesaba erişim elde edeceklerini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ölen eşinin telefonundaki iCloud hesabına ulaşabilmek için hukuk mücadelesini sürdüren M.T.'nin göüntüsü-M.T.'nin avukatı Yusuf Enes Arslan ile görüşmesinden görüntü-M.T. ile röp.-Avukat Yusuf Enes Arslan ile röp.

Haber : Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===================================

Oruç Reis yeni görev bekliyor

ANTALYA Limanı'nda bir süredir ikmal ve bakım için demirli olan, birkaç gün önce ise Antalya açıklarına demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni görevini bekliyor.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX duyurusu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin daha önce ilan ettiği NAVTEX duyuruları kapsamında Akdeniz'de farklı zamanlarda göreve çıktı. Görev bitiminde ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirleyen, aralıklarla bakımı yapılan, cihazları test edilen Oruç Reis, Antalya açıklarında bekleyişini sürdürüyor. Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3500 kilometrelik alanda sismik arama yapan Oruç Reis'in yakınlarında, bir sahil güvenlik botu bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oruç Reis'in açık denizdeki görüntüleriOruç Reis etrafındaki teknelerOruç Reis'den detaylar

Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,

==============================

Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Bozkuş (41) yaralandı. Yaralı Bozkuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Bozkuş yönetimindeki 06 CDM 301 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Bozkuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı