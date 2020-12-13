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DHA YURT BÜLTENİ - 12

13.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:31
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklamaÇANAKKALE merkezi ile Gelibolu ve Biga ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i Afgan 11 kişi, mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

ÇANAKKALE merkezi ile Gelibolu ve Biga ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i Afgan 11 kişi, mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Gelibolu ve Biga ilçelerinde çeşitli adres ve araçlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 250 gram metamfetamin, 100 ecstasy hap, 50 gram toz esrar, 20 gram bonzai, 5 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız silah ve 4 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, 5'i Afganistan uyruklu olan 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., Y.T., H.H., K.Ç., E.B., A.G., R.S., K.S. Y.K., C.A. ve H.K., çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin araçlarda narkotik köpeği ile arama yapmasından görüntü.

Araçlarda bulunan uyuşturucu maddeler ve silah görüntüsü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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'Eczaneye çıktık' diyen 4 şüphelinin aracıdan uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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