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DHA YURT BÜLTENİ - 12

09.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:59
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığa karşı geldiler DÜZCE'de, Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve sporcular, Pierre Webo'ya destek olmak, ırkçılığı kınamak için antrenmana yüzlerini siyaha boyayarak çıktı.

Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığa karşı geldiler 

DÜZCE'de, Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve sporcular, Pierre Webo'ya destek olmak, ırkçılığı kınamak için antrenmana yüzlerini siyaha boyayarak çıktı. 

Düzce'de milli muaythai sporcuları ırkçılığa sessiz kalmadı. Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve Avrupa'da derece elde eden milli sporcular yüzlerini siyaha boyayarak, Webo maskesi takıp antrenman yaptı. Muhammed Bişgin yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Bizde bugünkü antrenmanımızda yüzümüzü siyaha boyadık. Milli sporcularımıza Webo maskesi taktık. Bizde yurt dışında maçlara gidiyoruz. Bizim de başımıza gelebilir. Irkçı saldırıyı ve söylemleri kınıyoruz. Bir daha umarım ülkelerde bu tip durumlar yaşanmaz. Irkçılık ideolojik değil psikolojik bir hastalıktır. Hakeme de gerekli cezanın verileceğine inanıyorum. Yeter ki insanların kalpleri kararmasın. Yüzlerimiz siyah da olsa beyaz da olsa hepimiz kardeşiz." dedi. 

Milli sporcular ise, "Hakemi kınıyoruz. Bu bizim başımıza da gelebilir. Bizde maçlara gidiyoruz, dışardan bizim ülkemize de geliyorlar. Irkçılık insanlık suçudur. Bunu savunan herkes suçludur."  dediler. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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