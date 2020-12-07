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DHA YURT BÜLTENİ - 12

07.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:22
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Attan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdıADANA'da bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç (20), boş bir alanda bindiği atın huysuzlanması nedeniyle düşerek yaralandı.

Attan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdı

ADANA'da bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç (20), boş bir alanda bindiği atın huysuzlanması nedeniyle düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç, boş arazide ata binmek istedi. Atın üzerinde bir süre giden Girgeç, hızlanması ve huysuzluk yapmasının ardından dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan Girgeç'in o anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Girgeç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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