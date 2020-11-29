DHA YURT BÜLTENİ - 12

Küçük kızın telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yolda yürüyen Suriyeli kız çocuğunun cep telefonunu gasbeden şüpheli M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçük kızın telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yolda yürüyen Suriyeli kız çocuğunun cep telefonunu gasbeden şüpheli M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Suruç ilçesinin Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Suriye uyruklu 13 yaşındaki kız çocuğunun elinde taşıdığı cep telefonu arkasından gelen bir kişi tarafından gasbedildi. Telefonu alan şüpheli kaçarken, kız çocuğunun durumu anlattığı ailesi, polise giderek, şikayette bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin M.G. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen baskınla gözaltına alınan M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Kaçan gaspçıGaspçının peşinden koşanlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Eğirdir, kimyasal kirlilik nedeniyle köpürüyor (2)

'KÖPÜKLENME ÇOK ŞİDDETLİ'Son dönemde göl dibinde uzun yıllardır biriken kimyasal atıklardan kaynaklı köpüklenme yaşanan Türkiye'nin en büyük göllerinden Eğirdir'de, uzun süredir araştırmalar yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, köpüklenmenin çok şiddetli olduğuna işaret etti. Dr. Erol Kesici, "Aşağı yukarı 40 yıldan beri araştırma yapmaktayız. Bu yıl belirlemiş olduğumuz köpüklenme çok şiddetli oranda olmaktadır. Şimdiye kadar görülmemiş bir köpüklenme. Bunun temel nedenlerinden birisi göldeki su seviyesinin giderek azalması. Buna bağlı olarak artan kirlilik. Dip çamurlarında bulunan ağır metallerin artışı, suda çözünmesi, gölde 'mavi- yeşil alg' dediğimiz siyanobakterilerin artmasıyla birlikte su bitkilerinin etkisiyle ölmüş hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan köpüklenme olayına rastlanmaktadır. Bu tamamen analiz dahi yapmadan dışa yansıyan bir kirlenmenin nedenidir, tehlikelidir. Bu tür suların kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. Çözümü bellidir. Gölün doğal dengesinin sağlanması, gölün mutlak suretle dip çamurunun temizlenmesi, göl çevresinde iyi tarım yapılması ve göle ulaşan derelerin, çayların yüzey sularının arıtılarak göle ulaştırılmasıdır" dedi.

'AŞIRI KİRLENME YOK'Bölgede yaşayan halk da göldeki kirlilik ve çekilmenin kendileri açısından endişe verici olduğuna işaret etti. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ayhan Küçükköse, "Eğirdir Gölü'nde hafif bir kirlenme var. Kirlenmenin sebebi de gölümüzde aşağı yukarı 3 metre bir çekilme var. Şu anda bulunduğum yerde ben 1970'lerde balık avlıyordum. Zira bu çekilmenin sebepleri biraz da kendi elimizde. Göl çekildikçe bizim insanlarımız gölü dolduruyor. Şu anda gölün metrekare birim alanı 4'te 3 kaldı, 4'te 1'i gitti. Gölün en derin yeri şu anda olsa olsa 11 metreye yakın. Çoğu yerde ortalama 6 metreye indi. Zira göl tabandan doluyor. Gölümüzde öyle bir sistem var ki insanlar sanki gölü hor kullanıyor. Bu kullanma neticesinde gölümüz maksimumdan minimuma kadar 3 metreyi geçkin çekilmesiyle kirlenme de mevcut. Yalnız aşırı derecede kirlenme yok. Köpüklenme olayı kesinlikle görülmüyor ama bazı birikinti yerler için bir şey diyemem" diye konuştu.

'GÖLÜMÜZÜ KİRLETİYORUZ'Gölün tabanında sığlanmadan dolayı aşırı derecede otlanma olduğuna işaret eden Küçükköse, "Gölümüzü kirletiyoruz. Gölümüzün çevresinde 81'e yakın köyümüz var. Bu göle akan dereler, ırmaklar olsun buradan gelen tortular gölü dolduruyor. Bugün gölün çevresinde tarım var. Tarımın etkisiyle üreticiler toplamış, kesmiş oldukları dalları derelere boşaltıyor. İlaç kutuları göle karışıyor. Bunun neticesinde gölde değişmeler meydana geliyor" dedi.

'BUNA EL ATMAMIZ GEREKİYOR'Bölge halkından Ali Samet Bölük, "Göl zaten bayağı çekildi. Kirli olduğu da buradan belli. Bir an önce bir şey yapmamız gerekiyor Eğirdir olarak. Buna bir el atmamız gerekiyor" diye konuştu.

'GÖLÜN KORUNMASI GEREKİYOR'Yusuf Talha Akdemir de şöyle dedi: "5 sene içerisinde göl olması gerektiğinden fazla çekildi. Gölün korunması gerekiyor. Böyle giderse oldukça çekilecek. 5 sene içerisinde bu kadar çekildiyse, korumamız lazım. Köpükleşme olduğunu düşünmüyorum ama kirlilik var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Dr. Erol Kesici'nin köpüklü yerleri anlatmasıRÖP 1: Dr. Erol KesiciRÖP 2: Ayhan KüçükköseRÖP 3: Ali Samet BölükRÖP 4: Yusuf Talha Akdemir

HABER- KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Bodrum sokakları boş kaldı BODRUM'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçe geneli sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararname doğrultusunda turizmin önemli merkezlerinden olan Bodrum'da saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Normal zamanda insan yoğunluğunun yaşandığı Çarşı ve Kumbahçe Mahallesi'nde kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar hayalet kenti andırdı. Kısıtlama öncesi sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, saat 20.00'ye yaklaşırken evlerine gitmeye başladı. Polis ekipleri de yaptıkları anonslarla vatandaşları uyardı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilçe genelinde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDIKentte saat 20.00'den sonra kapanması zorunlu iş yerleri kepenklerini indirirken, Belediye Meydanı ve işlek caddelerde sakinlik hakim oldu. Polis ve jandarma ekipleri ise kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı. Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapmaya devam ederken kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda bulunan araç ve vatandaşlar durdurularak uyarıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), -

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Kayınpeder gelinini vurup, intihara kalkıştı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Mustafa B. (60), tartıştığı gelini Hülya B.'yi (30) tabancayla ateş ederek yaraladı, aynı silahla da intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kayınpeder ve gelin, hastanede tedaviye alındı.Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi Yazgı Sokak'ta meydana geldi. Cezaevindeki oğlunun eşi Hülya B. ile aynı apartmanda oturan Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran kayınpeder, gelini Hülya B.'ye ateş etti. Hülya B., kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa B., bu kez aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Silah sesinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan kayınpeder ile gelinini ilçedeki hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan kayınpeder ve gelininin durumlarının kritik olduğu belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hastane acilinden detay görüntü-Ambulans görüntüsü-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİAnnesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

Kononavirüs tedavisi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Şehriban Karabulut (45), Tarsus Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında tedbirli bir şekilde defnedildi.Aynı aileden 4 kişinin koronavirüs kurbanı olduğunu anımsatan ailenin yakınlarından Tarsus Sivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar, "Herkes kendinin doktoru olsun. Bu virüs sevdiklerimizden, yakınlarımızdan bulaşıyor. Yakınlarımızın hep yakın olmasını istiyorsak, bugün uzak olalım, maske ve mesafeye dikkat edelim. Bugün bir aile yok oldu, kapı kapandı, ocak söndü. 'Bana olmaz' demeyin. Herkese olabilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------- Karabulut'un fotoğrafıTabutun cenaze aracından indirilmesiAile yakınlarının görüntüleri Çınar'ın açıklaması

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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6'ıncı kat penceresinden düşen 13 yaşındaki Semih, öldü

SAMSUN'da 9 katlı apartmanın 6'ıncı kat penceresinden düşen Semih G. (13) hayatını kaybetti.Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Yayha Kemal Sokak'ta meydana geldi. İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih G., bilinmeyen 6'ıncı kattaki evlerinin penceresinen düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde oğlunu gören baba Ahmet G. sinir krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Semih G., kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun düştüğü yerde kapsamlı inceleme yapan Gazi Polis Merkezi ekiplerince, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı