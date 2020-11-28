DHA YURT BÜLTENİ- 12

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Kaza şehidi Ömer Faruk Tekağaç, son yolculuğuna uğurlanıyorMERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç (31) için tören düzenlendi.

Kaza şehidi Ömer Faruk Tekağaç, son yolculuğuna uğurlanıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç (31) için tören düzenlendi. Şehit Tekağaç'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Anamur ilçesine gönderildi.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne mahkum bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 5 polisten, Ömer Faruk Tekağaç kurtarılamayarak şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit polis için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Memik Tekağaç, kardeşi Fatih Tekağaç, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit polisin meslektaşları katıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Anamur ilçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı