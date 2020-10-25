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DHA YURT BÜLTENİ - 12

25.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:20
DHA YURT BÜLTENİ - 12

HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyedeHATAY Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonu neticesinde sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından...

HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyede

HATAY Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonu neticesinde sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Genel Başkanı, 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in, 'gri kategoride' aranan oğlu, 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Yakalanan terörist Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Çelik, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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