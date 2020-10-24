DHA YURT BÜLTENİ - 12

İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' bulduAdana'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasında, kent girişinde durdurulan bir TIR'da narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada dorsedeki iş makinesinin içerisinde zulalanmış 51 kilo 366 gram eroin...

İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu

Adana'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasında, kent girişinde durdurulan bir TIR'da narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada dorsedeki iş makinesinin içerisinde zulalanmış 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. TIR şoförü S.S. (53) ile E.U. (60) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçlar özel eğitimli narkotik köpeği Uzi ile arandı. Şüphe üzerinde durdurulan bir TIR'ın dorsesinde bulunan iş makinesi de arandı. Uzi'nin, iş makinesinin palet kısmına tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada, iş makinesinin operatör kabininin altına zulalanmış halde 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili TIR şoförü S.S. (53) ile E.U. (60) gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Arama yapılan iş makinesinden görüntülerİş makinesinin içerisinden eroin çıkarılmasıEle geçirilen eroinlerden görüntülerNarkotik köpeği Uzi ile arama yapılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

==========================

Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu

ÇORUM'da yıkım kararı alınması üzerine tahliye edilen binanın bodrum katında, 17 parça dinamit lokumu bulundu. Patlayıcılar, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 13'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın, yerine yenisi yapılması planlanarak, yıkılmasına karar verildi. Bu amaçla tahliye edilen binanın bodrum katında uzun süredir açılmamış su deposu olduğu fark edildi. Binada yaşayanlar depoyu açınca çok sayıda poşet ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, poşetlerde dinamit lokumu olduğunu tespit etti. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 17 parça dinamit lokumunu incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis ekipleri inceleme-Patlayıcıların götürülmesiMahalle sekini röp.-Emniyet şeridi çekilen bina-Polis ekipleri-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

===========================

Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 500 evin yıkım çalışmalarına başlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Yeşilli Belediyesi'nce ortaklaşa gerçekleştirilen yerinde dönüşüm projesi kapsamına daha önce tespit edilen, 500 evin yıkım çalışmaları başlatıldı. Tepebaşı ve Gül mahallelerinde yerinde dönüşüm için başlatılan çalışmalara Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk ve Belediye Başkanı AK Parti'li Hayrettin Demir katıldı.Yıkımına başlanan evlerin bulunduğu alanın 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini söyleyen Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, "Bu alan içerisinde 500 riskli konut tespit edilmiştir. Bu alanda yerinde dönüşümle yeniden inşa edeceğiz. Bu 2 mahallemizi Mardin'in en güzel ilçesinde, bu ilçenin de tam kalbinde güzel bir dönüşüm projesiyle, yerel mimarisiyle, güzel ulaşım yollarıyla yeni ticaret ve konut alanları inşa edeceğiz. Vatandaşlarımız mağdur olmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Kentsel dönüşüm alanından genel görüntülerBelediye Başkanı Hayrettin Demir'in konuşmalarıKentsel dönüşüm alanında yıkım çalışmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Selim KAYA/MARDİN

=========================

Payitahtın gizli hazinesi ortaya çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, cihan devleti Osmanlı'nın ilk idare merkezi ve ilk sarayı olan Bey Sarayı ve çevresindeki tarihi dokunun ortaya çıkarılmasını hedefleyen projesi, düzenlenen tanıtım toplantısı ile start aldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri ve Hisar Bölgesi'ni de içine 'Tarih Adası' projesinin en önemli halkası olan Bey Sarayı'nın gün yüzüne çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Bursalıların yıllardır en büyük hayallerinden biri olan ve bugün kadar kente kazandırılması için çeşitli girişimlerde bulunulan Osmanlı'nın ilk idare merkezi ve ilk sarayı olan Bey Sarayı'nın ayağı kaldırılması için çalışmalar başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bey Sarayı'nın ayağa kaldırılması için Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu başkanlığında Bilim Kurulu oluşturuldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bilim Kurulu üyelerinin katılımıyla Tophane Meydanı'nda düzenlenen lansman toplantısıyla tarihi proje kamuoyuna duyuruldu.PAYİTAHTIN GİZLİ HAZİNESİTophane ve Hisar Bölgesi'nin Bursa'nın kalbi olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Osmanlı tarihinin iki önemli ismi, Orhan Gazi ile Osman Gazi'nin türbelerini şükür ki bugünlere kadar koruduk. Ancak şu an bulunduğumuz bu bölgede toprak altında kalan daha nice hazine var. Bu bölge; her dönem, her millet, her kültür, her inanış için çok kıymetli olmuş. Buradaki her bir taş, her bir yapı sonraki dönemin temelini oluşturmuş. Ama sonra bunlar yapbozun parçaları gibi sağa sola savrulmuş. Bizim amacımız yüzyıllar sonra sağa sola savrulan bu kayıp parçaları bulup birleştirmek. Bugün burada toplanmamızın asıl sebebi de bu saklı hazine içinde bizim için çok özel bir yere sahip olan 'Payitaht Mührü; Bursa Bey Sarayı'. Bugün göremediğimiz bu saray, Osmanlı Devleti'nin devlet olarak yönetildiği ilk saraydı. Kuruluş döneminin sultanları kendi devirlerinin alimleri ile bu mekanda meşveret meclisleri kurmuşlardı. Divan-ı hümayun burada toplanır ve tüm kritik kararlar burada alınırdı" dedi.UZUN SOLUKLU PROJEBursa Bey Sarayı'nın, bir ikamet ve yönetim yeri olmaktan başka aynı zamanda bir kültür merkezi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Mevlüt yazarı Süleyman Çelebi, Molla Fenari, Hacı Bektaş-i Veli, Emir Sultan gibi alimler Bey Sarayı'na teşrif ederek kültür hayatını zenginleştirmişlerdi. Ortada bilinen ancak unutulan koca bir tarih var ve biz buna sahip çıkmak istiyoruz. Tüm bu sebeplerle de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak payitaht Bursa'da Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan Bey Sarayı'nın ve çevresindeki tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına ve restorasyonuna yönelik bir projeyi başlatma kararı aldık. Bursa'nın bu önemli yapısını gün ışığına çıkarmak amacıyla da konuyla ilgili yapılan ve yapılacak olan tüm akademik çalışmalara da destek sağlamak isteğindeyiz. Bu önemli projeye başlarken;Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu danışmanlığında Bizans, erken Osmanlı ve Bey Sarayı'nın da yer aldığı Bursa Hisar Bölgesi üzerine araştırmaları bulunan bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu kurduk. Bugün Burada bu uzun soluklu ve zorlu projenin ilk adımını gerçekleştirmek üzere toplandık" diye konuştu.PROJE BELGESELLE BAŞLIYORBursa tarihinde önemli bir halkayı gün yüzüne çıkaracak projenin Bilim Kurulu, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Cemal Kafadar, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Dr. Çağhan Keskin ve Hayri Fehmi Yılmaz gibi alanında uzman isimlerden oluşuyor. Projenin ilk ayağını konuyla ilgili bir belgesel çekeminin oluşturduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Çalışmalarımıza; gerçeğin yeniden inşasında bize yol gösterici olacağını düşündüğümüz "Bey Sarayı; Payitahtın Gizli Hazinesi" belgeseli ile başlıyoruz. Değerli hocalarımızla yapacağımız istişareler ve konuyla ilgili yapılacak akademik çalışmalar böylesi bir konu için önem arz ediyor. Ayrıca projenin ikinci ayağını da şimdiden müjdelemek isterim. Bilim kurulumuzu oluşturan ismini saydığımız hocalarımızla Bursa'nın fethinin 695'inci yılı olan önümüzdeki yıl bir sempozyumda buluşmak ve bu buluşma neticesinde sempozyumumuzun da kitabını çıkarmak isteğindeyiz. Bursa tarihine ışık tutacak bu proje için büyük heyecan duyuyoruz" dedi.TARİH GÜN IŞIĞINA ÇIKACAKBilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise Bursa tarihini gün ışığına çıkacak projenin akademisyenler olarak kendilerini de çok heyecanlandırdığını söyledi. Tarihi vesikalar, vakfiyeler, seyahatnameler ve gravürlerden bölgedeki eski dokuyu tespit etme imkanına sahip olduklarını dile getiren Oğuzoğlu, "Bu çalışma ile konu ilmi şekilde ortaya çıkacak. Bey Sarayı, sadece sultanın ikamet makamı değildi. Burası idari bir merkezdi, ilmi çalışmaların yapıldığı bir kültür merkeziydi. Bey Sarayı'nı, kuruluş dönemi ve İstanbul'un fethine kadar geçer sürede payitahtın merkezi olarak düşünmeliyiz" dedi.

Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Dr. Çağhan Keskin de Osmanlı'nın ilk Sarayı ortaya çıkaracak projede yer almanın heyecan verici olduğunu belirterek, projenin aynı başladığı heyecanla tamamlanmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı