DHA YURT BÜLTENİ - 12
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 12

BURSA'DA BABANIN POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU OĞLU KURTARILAMADIBursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu (2)OĞLU ÖLDÜ Bursa'da Sami Y.'nin (54) evlerinin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı Nuri Y. (30), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
12.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:10

BURSA'DA BABANIN POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU OĞLU KURTARILAMADI

Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu (2)

OĞLU ÖLDÜ 

Bursa'da Sami Y.'nin (54) evlerinin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı Nuri Y. (30), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.   

KAVGANIN NEDENİ SALÇA KAZANIÖte yandan polis tarafından başlatılan çalışmayla cinayetin nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre, Nuri Y. sabah saatlerinde husumetl olduğu babası Sami Y.'nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı aldı. Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu.Yine iddiaya göre, dede ve torun, Sami Y.'yi darbetmeye başladı. Sami Y. de pompalı tüfeğini alıp Nuri Y.'ye ateşledi. Ardından tüfeği babası Nuri Y.'ye doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

Sami Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül İzmir Kuyumcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 15:13:21. #1.14#
title