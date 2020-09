DHA YURT BÜLTENİ- 12 Bakan Koca: Vaka sayısı 2 katına çıkan Van'ı mercek altına aldık SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Van'daki vaka sayısının son aya göre neredeyse 2 katına çıktığını, bu nedenle kenti mercek altına aldıklarını söyledi.

Bakan Koca: Vaka sayısı 2 katına çıkan Van'ı mercek altına aldık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , Van'daki vaka sayısının son aya göre neredeyse 2 katına çıktığını, bu nedenle kenti mercek altına aldıklarını söyledi. Bakan Koca, "Daha önce vaka sayılarında artış olan bazı illerimizde bu atış düşüşe geçerken, Van için ne yazık ki aynı durum söz konusu değil. Van bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı. Son haftaya baktığımızda bu artış yüzde 17 düzeylerinde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son aya göre hasta sayısı artışının en çok olduğu Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'na inen Bakan Koca, burada Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekili Abdulahad Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Bilmez ile basına kapalı kısa değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

'DETAYLI BİLGİ ALDIK'Bakan Koca, vaka sayıları giderek artan Van'ı mercek altına aldıklarını belirterek, "Van ilimizde incelemelerde bulunmak üzere aranızdayız. Ziyaretimizde valimiz ile görüşerek genel durum değerlendirmesi yaparak başladık. Koronavirüs salgınının Van'daki seyri ve sağlık yatırımlarımız için önemli olan iki gündem maddemiz oldu. Van'daki hasta artışlarının üzerinde özellikle durduk. Sağlık hizmetlerinin seyri, ihtiyaçları ve çözüm talepleri ile ilgili hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Köklü bir tarih barındıran kadim şehir Van, tarımıyla ticaretiyle turizmiyle dinamik nüfusuyla gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da giderek artmakta. Koronavirüs salgını ile birlikte ihtiyaçların giderek arttığını görüyor ve adımlarımızı buna göre atmaya çalışıyoruz. Az önceki görüşmemizde sayın valimizle il merkezi ve ilçelerimizde yapılmış yatırımlara rağmen Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve proje çalışmaları yapılan sağlık tesisleri hakkında detaylı bilgi aldık" dedi.

'VAN'I MERCEK ALTINA ALDIK'Mart ayından beri büyük mücadele verdikleri koronavirüs salgınında tekrar artış yaşandığını anlatan Bakan Koca, "Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayıları sabit kalıp veya düşerken, daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde istemediğimiz şahit oluyoruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. Bu 6 ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük ve bu düşüşler bizleri memnun etmiştir. Ancak Van için ne yazık ki aynı durum söz konusu değil. Van, bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı. Son haftaya baktığımızda bu artış yüzde 17 düzeylerinde" diye konuştu.

Son haftalarda bölge hastanelerinde yoğunluk olduğunu vurgulayan Koca, şunları söyledi: "Yalnızca Van'da değil, genel olarak Orta Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Valilerimizle il müdürlerimizle başhekimlerimizle sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkin müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içerisindeyiz. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı, bu dönemde hızla 128'e çıkardık. Yani her ekip 3 kişiden oluşmakta. Toplam şu anda 128 kişilik ekip sahada temaslı taraması yapmaktadır. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek ve günübirlik filyasyon yapmak istiyoruz. Her zaman altını çiziyorum. Temasları ne kadar erken tespit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada, filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Van'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini görmeyi umuyoruz."

'VAN'DA 65 YAŞ ÜSTÜ HASTA ORANI YÜZDE 15,6'Bakan Koca, Van'da 65 yaş üstündeki yaşlıların nüfus oranının yüzde 4,2, 65 yaş üstü hasta oranının yüzde 15,6 olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Yani nüfusa göre 65 yaş üstü, hasta sayısı 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz. İlde yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 64 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yaşlılarımızın, yani büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli. 4 katı vaka artışlarının 65 yaş üstünde görülmesi bu anlamda ciddi risk oluşturmakta. Gençlerimizin büyüklerle temasını önlemek son derece önemli. Pozitif temaslı olan kişilerin de hassasiyetle üzerinde durmamız gerekir. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren hepimiz de bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimizi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmen için buradayız. İl Sağlık Müdürlüğü'müzün, saha koordinatörlerimizin ve başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz. Daha sonra da Van, Muş, Bitlis ve Hakkari il sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörlerimizin katılımıyla bölge değerlendirmesi yapacağız. Böylece bu 4 ilimizi durumu hakkında bilgi alacağız."

Bakan Koca, valilikteki açıklamanın ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Koca, ardından Edremit ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçti. Bakan Koca'nın gün boyu burada Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinin sağlık müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

=============================-

Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devam eden 9 projeyi incelemek ve yapımı tamamlanan yeni Eğil yolunun açılışını yapmak için Diyarbakır'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, 18 yılda 7 milyar TL'nin üzerinde Diyarbakır'a yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Şu anda devam eden 9 önemli projemiz var. Bugünkü ziyaretimizde onları inceleyeceğiz. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemeler ve açılışlar yapmak için Diyarbakır'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, temaslarına beraberindeki AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile birlikte Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek başladı. Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Vali Karaloğlu ile bir süre görüştükten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.'ÜLKEMİZİN HER NOKTASINDA BİR ÇALIŞMAMIZ VAR'AK Parti İl Başkanlığı'nda ziyaretinde ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, kente önemli çalışmaların ve yatırımların olduğunu söyledi. Bakanlık olarak Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar lira yatırım yapıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin en önemli şehirlerden Diyarbakır'da, bakanlığımız tarafından yapılmakta olan projelerle ilgili şantiye ziyaretlerimiz olacak. Valimiz, milletvekillerimiz, parti teşkilatıyla gerekli istişarede bulunup Diyarbakır için yapmak istediğimiz ve yapmakta olduğumuz güzel işlerin bir an önce bitirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda planlamaları yapmak için bugün buradayız. İnşallah çok verimli bir gün olacak. Ülkemizin her noktasında bir çalışmamız var. Büyük, özverili bir çalışma var. Bir gün Diyarbakır'da, bir gün Muğla'da, bir gün İstanbul'dayız" dedi. 'DÜNYANIN GIPTAYLA BAKTIĞI PROJELERE DEVAM EDİYORUZ'Diyarbakır'da 2003 yılında 40 kilometre bölünmüş yolun olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla 440 kilometreye ulaştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Geçen hafta Giresun'da bir afet yaşamıştık. Ama devletimizin büyüklüğü, hükümetimizin güçlülüğü, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nelerin üstesinden gelebileceğimizi orada birkaç günde göstermiş olduk. Bu sadece bir örnekti. Ama ülkemizin birçok noktasında değerli yatırımlarımız var. Mühendislik açısında dünyanın gıptayla baktığı projelere devam ediyoruz. Halkımızın, vatandaşlarımızın günlük yaşamı kolaylaştıracak işler yapmak için uğraşıyoruz. Devlete, millete hizmet etmek bir nasip işidir. Biz de bu doğrultuda vatandaşımızın gönlünü kazanmak için canla başla çalışıyoruz. En büyük sevincimiz, yaptığımız işlerde vatandaşlarımızın mutluluk duymasıdır. Bizim yorgunluğumuzu giderecek tek şey odur. Onun için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da önemli çalışmalar, yatırımlarımız var. 18 yılda 7 milyar TL'nin üzerinde Diyarbakır'a yaptığımız yatırımlar var. Şu anda devam eden 9 önemli projemiz var. Bugünkü ziyaretimizde onları inceleyeceğiz. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız, bundan sonra gelen talepleri ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projelerimiz planlayacağız. Sadece bir tane örnek vermek istiyorum. 2003 yılında Diyarbakır genelinde sadece 40 kilometre bölünmüş yol vardı. Şu an 440 kilometre bölünmüş yol var. Nereden nereye. Bunun gibi çok değerli yatırımlarımız var. Diyarbakır Havalimanı, Anadolu'nun en büyük havalimanlarından biridir. Yolculuklar sürekli artıyor. 5 milyon üzerinde yolcu kapasitesi var. Diyarbakır Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra en büyük piste sahiptir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: DHA