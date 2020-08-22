DHA YURT BÜLTENİ - 12 GÖLE DÖNEN BAHÇEDE FINDIKLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILARSamsun'da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (4)Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan fındık bahçeleri de nasibini aldı.

GÖLE DÖNEN BAHÇEDE FINDIKLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Samsun'da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (4)

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan fındık bahçeleri de nasibini aldı. Etkili yağış nedeniyle Kirazlıkçay Mahallesi'nde bir fındık bahçesi göle döndü. Bahçe sahipleri suyun üstündeki fındıklarını toplamak için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: DHA